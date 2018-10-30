Какое театральное будущее готовят самым юным зрителям в «Глобусе»

фото предоставлены театром Глобус

Бороться за молодых зрителей и заполнить наконец пространство между «Тремя поросятами» и Чеховым решили в театре «Глобус» и устроили лабораторию «Современная российская драматургия для детей – путь к зрителю». Её цель – понять, что волнует сейчас подростков и воплотить это на сцене, доказать молодым зрителям, что честно и понятно может быть не только в кино и на YouTube.

Идея лаборатории возникла после весеннего проекта, исследовавшего реакцию подростковой фокус-группы на современные пьесы. Семь из них вошли в лонг- и шорт- листы конкурса «Ремарка-2017», в номинация «Маленькая Ремарка».

30 и 31 октября на малой сцене «Глобуса» покажут четыре пьесы, три из них уже знакомы фокус-группе – это «Фото топлес» Натальи Блок — о травле и кибербуллинге, «Всем, кого касается» Даны Сидерос – о людях, которые ищут специфические способы самовыражения, и «Никаких сомнений» Дарьи Варденбург – пьеса как попытка разобраться, возможна и нужна ли сейчас подросткам настоящая чистая дружба. Также на лаборатории зрители увидят совсем новую пьесу «Война» Юлии Поспеловой. По мнению организаторов, этот материал ­– предложение совершенно нового театрального языка, он меньше всего похож на пьесу, но наделён сильной драматургией.

Для создания эскизов «Глобус» пригласил молодых режиссёров, которые специализируются на работе с современными произведениями – Георгия Суркова (Рига), Марию Критскую (Санкт-Петербург), Семёна Серзина (Санкт-Петербург) и Евгения Маленчева (Тула).

Георгий Сурков рассказал, что в его спектакле «Фото топлес» не затрагиваются глобальные проблемы. Однако повседневные сложности подростков, о которых пойдёт речь, обсуждать нужно и важно, потому что именно они, по мнению режиссёра, становятся причинами «страшного во взрослых». Георгий уверен, что для театров давно пришло время бороться за подростковую аудиторию, так как современное кино и анимация задали пока недосягаемую планку:

– Проблема в том, что после четырнадцати дети не ходят в театр с родителями, – объясняет Георгий. – А сами ходить подростки тоже не хотят. У них в этом возрасте обострённое чувство правды, а на сцене они этой правды не видят. Очень важная проблема современных текстов ещё и в том, что они слишком «приглажены». Ты читаешь это и сам понимаешь, что сейчас разговаривают по-другому. Разговорный язык ведь очень живой! Хоть у меня пока небольшой разрыв с подростками – мне сейчас около тридцати, я чувствую, что многое из их языка уже потерял. Мне, как современному режиссёру, нужно срочно впитывать это.

В Лаборатории «Глобуса» принимает участие драматург Юлия Тупикина, одна из её последних нашумевших работ – сценарий фильма «Довлатов». Весной она была куратором в номинации «Маленькая Ремарка». В рамках лаборатории она провела мастер-классы для школьников «Как самому написать пьесу». А также дала советы и поделилась своими наблюдениями о современном искусстве во время лекции «Какой должна быть пьеса для подростка»:

– Главные проблемы в современных пьесах – это ненужная дидактичность и клишированность.

Если ты хочешь написать классный текст, забудь, что небо голубое, земля серая, трава зелёная.

Хороший писатель даже самые обычные вещи должен видеть, как будто бы первый раз.

Юлия обращает внимание на то, что для искусства необходимо наличие выбора, а дидактика загоняет нас в застывшие механизмы. В современной подростковой драматургии прослеживается ироничное отношение детей к миру взрослых. Граница между ними и подростками разрушается, поэтому уходит заигрывание и сюсюканье, «тон сверху» уже относят к разряду архаики. Взрослые в произведениях выглядят более автоматическими, чем дети, которые не утратили ещё спонтанности действий.

Подросткам мир старшего поколения кажется хаосом, они не встраиваются в него, а создают свой собственный.

Также качественный современный материал отличается быстрым ритмом повествования и насыщенностью действий. Такие правила обусловлены ускорением нашего повседневного ритма.

По мнению, Юлии, парадокс – это «хлеб для современного искусства». Поэтому драматургам не стоит забывать о противоречивости историй, героев, событий, это позволит приблизится к жизни, в чём и состоит главная цель. В качестве хорошего примера драматург советует посмотреть популярнейший в последние годы норвежский сериал «Skam» («Стыд»), который выполнен с документальной точностью.

– Самое важное – это его посыл, – объясняет Юлия. – Главная мысль здесь: будь собой и позволь другим быть такими, какие они есть. Это очень важно донести до подростков.

Кроме противоречивого сериала драматург обращает наше внимание на другие «эталоны». Как пример анти-клишированного материала советует читать Чехова с его живыми диалогами, «Превращение» Кафки – как историю о максимально человечном поведении в максимально анималистичной форме. Мультик «Лило и Стич» мы сегодня, неожиданно для себя, рассматриваем как материал для педагогики. В этой анимации воплощена одна из основных целей искусства – она позволяет осваивать новые паттерны поведения.

Юлия перечисляет ещё много примеров – «Над пропастью во ржи» Сэлинджера, «Убить пересмешника» Харпер Ли, «Мороженое в вафельных стаканчиках» Ботевой, «Тайный дневник Адриана Моула» Таунсенд, «Волна» Штрассера. Нам советуют посмотреть «Клуб "Завтрак"», «Сто лет после детства», «Общество мёртвых поэтов». С полным списком фильмов и книг, обязательных к прочтению будущим драматургам, можно ознакомиться на сайте Юлии.

Подводя итог, Тупикина напоминает нам:

– Современная драматургия призывает зрителя в соавторы! Он должен сам прилагать усилия, догадываться, но получать на это какой-то результат – нельзя забывать о балансе. А главный совет – просто пишите, о том, что важно, что волнует вас, не задумываясь, достаточно ли это актуально и масштабно.

Не тратьте кучу энергии, чтобы всем понравиться! Понравьтесь хотя бы сами себе.



Наталья Бортник

журналист Автор