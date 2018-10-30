Не в угол, а в уголовники

Могут ли исправленные в школьном журнале оценки довести школьника до уголовного дела

фотографии Виктора Викина и с сайтов pxhere.com, genproc.gov.ru

В Новосибирске суд удовлетворил жалобу адвокатов новосибирского студента Владимира Жоглика, который более известен как «школьник-хакер». Молодой человек стал фигурантом уголовного дела после того, как самовольно исправил отметки в школьном журнале.

Защитники Владимира Жоглика подали сразу две жалобы на действия полицейского следователя: он отказал парню в повторном допросе после ознакомления с материалами дела, а также в проведении компьютерной экспертизы. Первую часть суд удовлетворить отказался, но обязал следователей провести специальную экспертизу, сочтя правомерным второе ходатайство.

Старшее поколение наверняка помнит, как двоечники исправляли оценки, с аккуратностью ювелира затирая нежелательную «пару» бритвенным лезвием. В цифровую эпоху информация об успеваемости учеников хранится в электронной системе, а за модификацию этих данных горе-хакеру теперь грозит до двух лет лишения свободы. Абсурд – уверены защитники Жоглика в суде. Схожее мнение сложилось и в руководстве генпрокуратуры РФ.

«Мама Владимира Жоглика записалась на приём заместителя генерального прокурора Юрия Пономарёва, и он указал на то, что в действиях моего подзащитного отсутствует состав преступления. Сотрудники прокуратуры Новосибирской области, которые присутствовали на приеме, высказали такое же мнение. Надеемся, что здравый смысл возобладает в этом деле и позиция прокуратуры укрепится», – рассказала Сиб.фм адвокат обвиняемого Александра Лаптева.

Напомним, в ноябре 2016 года руководство новосибирской гимназии № 5 вскрыло факт исправления оценок в электронном журнале. Было выявлено 51 исправление, во всём обвинили тогдашнего одиннадцатиклассника Жоглика. Несмотря на это, он вполне успешно окончил школу, сдал ЕГЭ и поступил в НГТУ. Однако в сентябре 2017 года в отношении него завели уголовное дело по статье о неправомерном доступе к компьютерной информации.

Адвокат Александр Балян уверен, что для оценки того, какие действия Владимир Жоглик действительно совершал, а какие ему попросту приписало руководство школы и следствие, по делу необходима компьютерная судебная экспертиза. Ведь речь идёт о защите цифровых носителей и сложных с технической точки зрения действий: всего в деле говорится о четырёх видах модификации данных.

- На самом деле до сих пор не установлено, где, кто и когда вносил какие-либо изменения.

Учителя указали на 51 исправление, но доподлинно никто не проверял, что в этом списке изменил Владимир.

Свой отказ в проведении такой оценки следователь мотивировала тем, что школьник не указал, за чей счёт должна быть проведена экспертиза. Видимо, перепутал уголовный процесс с гражданским. В ходе уголовного разбирательства подобные процедуры проводятся за счёт госбюджета, с последующей компенсацией средств проигравшей стороной. Если же представить, что кто-то может оплатить добывание доказательств собственной невиновности, а у кого-то на это средств нет, то граждане оказались бы в неравном положении перед законом. Это было бы нарушением конституционных прав, – считает адвокат Александр Балян.

В свою очередь помощник прокурора Советского района Новосибирска Нина Лисицына настаивала на том, что постановление об отказе Жоглику со стороны следователя является законным, обоснованным и мотивированным. Суд согласился с этим мнением в части повторного допроса. Но что касается компьютерной экспертизы – предписал устранить нарушение, то есть провести технический анализ. В том, что помимо Владимира Жоглика данные электронного журнала исправляли другие ученики, уверены и защитники, и мать молодого человека.

- Мой сын просто оказался в ненужном месте, в ненужный час.

Оценки могли менять многие, ведь учителя эпизодически оставляли компьютеры на столе с открытыми аккаунтами. Однажды кто-то из педагогов заметил, что один из Володиных одноклассников исправил свою двойку на пятёрку прямо там, в классе. Позже его просто отругали при родителях. Но когда начали разбираться, стало понятно, что это не единичный случай. Я всегда воспитывала Володьку честным человеком, и когда на школьном собрании спросили, кто участвовал в этом, он единственный поднял руку. Может, и стоило промолчать как остальные, но он не мог соврать, - с трудом сдерживает слезы Лилия Жоглик.

Как такового взлома системы бывший гимназист не совершал: данные аккаунта одного из педагогов получил от товарища и просто входил в электронный журнал от имени учителя. Свои оценки почти не правил, но отзывался на настойчивые просьбы однокашников и, по его словам, исправил гораздо меньше отметок, чем указано в уголовном деле. В том, что оступился, нынешний студент признаётся, но вины по уголовной статье за собой не видит.

Адвокаты и вовсе настаивают на том, что в деле нет потерпевшей стороны. Исправленные оценки выявили и вернули их прежние значения. Итоговую аттестацию школьники прошли успешно, большинство без особых проблем поступило в вузы. Кому испортил жизнь щуплый «ботаник» в очках действительно не совсем ясно. Так или иначе, сейчас 19-летнему парню не до учёбы.

- Обстоятельства и сам ход расследования складываются так, что мы вынуждены подавать множество жалоб в прокуратуры разного уровня и следственные органы. Всем этим по закону должен заниматься сам Володя, другого варианта не предусмотрено: подавать жалобы, забирать ответы, общаться с людьми в погонах. Конечно, и среди одногруппников это дело обсуждается.

Такое давление сломило его психологически.

Сын был вынужден взять академотпуск, - говорит Лилия Жоглик.

Как вспоминает мама «школьника-хакера», после того как факт исправления оценок вскрылся, директор гимназии на педсовете заявила в ультимативной форме: либо Владимир покидает школу, либо будет подано заявление в полицию. Это случилось незадолго до 7 декабря, когда нужно было писать сочинение для допуска к ЕГЭ. Накануне этой аттестации бросить школу, в которой учился с первого класса, гимназист Жоглик не мог. Директор же исполнила свое обещание.

В пятницу, 2 ноября, суд рассмотрит ещё одну жалобу его адвокатов. Они уверены, что расследование дела намеренно затягивается. Ещё в декабре 2017 года материалы были возвращены следователю для устранения ряда нарушений в обвинительном заключении. С тех пор суд не может приступить к рассмотрению дела по существу, а парень остаётся под подпиской о невыезде.



Виктор Викин

журналист Автор