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Островок для потерявшихся детей

Пять правил безопасности, которые помогут вашим детям вернуться домой
Рубрика: общество

31.10.2018 10:23

фотографии предоставлены пресс-службой Билайн

Ежегодно в России теряются тысячи детей. Причины бывают разные: от целенаправленного побега из дома до абсолютной случайности. Поэтому эксперты добровольного поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в ряде городов России регулярно проводят специальные лекции для детей и родителей, в рамках которых делятся своими знаниями и бесценным опытом, помогающим уберечь, а порой и спасти детей из опасных ситуаций.

Сотовый оператор «Билайн» с одной из самых больших розничных сетей в стране при поддержке отряда «Лиза Алерт» запустил социальный проект «Островки безопасности», помогающий всем потерявшимся детям или временно дезориентированным в пространстве людям дать очень чёткие маячки в виде тех мест, куда они могут обратиться за помощью. С июня 2018 года такими «Островками безопасности» стали более 3 000 салонов «Билайн» на территории России и, в частности, 59 салонов в Новосибирске и области. 

Билайн и «Лиза Алерт» выделили пять основных правил, которые следует донести до своего ребёнка, чтобы помочь ему не растеряться в ситуации, когда риск потеряться очень высок.

Правило 1: Ребёнок должен знать всю необходимую информацию о себе

Ответ на вопрос «Как тебя зовут?», на самом деле, содержит в себе самую базовую минимальную информацию, которой должен владеть ребёнок с того момента, как начнёт разговаривать и формировать первые связные предложения. Убедитесь, что ребёнок может внятно произнести свои фамилию и имя, а по мере взросления и развития малыша обучите его своему имени и именам самых близких родственников, расскажите названия города, улицы, номер дома и квартиры, где вы живёте. Дошкольник уже сможет запомнить ваш контактный мобильный номер телефона. Не забудьте в игровой форме проверять знания!

Правило 2: Объясните ребёнку, что нужно делать, если он потерялся в городе

Донесите два ключевых правила действий в ситуации, когда ребёнок потерялся в городе: во-первых, объясните, когда нужно оставаться на месте и не искать самостоятельно родителей, поняв, что потерялся (в магазине, библиотеке, на улице); а во-вторых — когда обязательно нужно обратиться за помощью, если ты потерялся.

Правило 3: Расскажите, куда и к кому можно обратиться за помощью

Например, к пожилым людям обращаться не рекомендуется, так как они сами могут плохо ориентироваться в пространстве, не владеть средствами связи. Кто точно должен помочь:

  • человек в форменной одежде – продавец в магазине, охранник, дежурный по станции;
  • ближайший полицейский;
  • ближайший человек с ребёнком, желательно женщина;
  • салон «Билайн», который гарантирует, что, если в салон обратится дезориентировавшийся ребёнок, то сотрудники офиса свяжутся с полицией, «скорой» и семьёй, если у обратившегося за помощью будут контакты родственников. Также о потерявшемся сообщат в поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Вы должны знать, что в салон может обратиться не только ребёнок, но и взрослый, и пожилой человек – ситуации бывают разные.

Правило 4: Расскажите детям об «Островках безопасности» и о том, как их отличить среди других магазинов

«Билайн» давно сотрудничает с поисковым отрядом «Лиза Алерт». За последний год число салонов «Билайн» по всей России выросло практически в два раза, теперь помочь найти друг друга в большом городе может не только мобильная связь, но и сами офисы оператора связи. Поэтому они стали «Островками безопасности», тем полезным местом, где встречаются люди, которые потерялись. Например, дети и их родители.

Объясните своим малышам, как отличить салон «Билайн» среди прочих: прекрасно, если ребёнок умеет читать, если нет, то их можно узнать по яркой полосатой чёрно-жёлтой вывеске и наклейке на двери с добрым персонажем Кнопочкой, а зайдя внутрь и увидев смартфоны, а также дружелюбных сотрудников в такой же чёрно-жёлтой форме, ребёнок убедится, что попал в нужное место.

Правило 5: Объясните, как смартфон может помочь в сложной ситуации

Многие родители встают перед дилеммой – покупать или не покупать смартфон ребёнку? Взвешивая все за и против, вы должны помнить, что в случае опасности ребёнок сможет выйти на связь любыми доступными ему способами: позвонить, отправить фото местности в мессенджер (при наличии интернет-соединения), отследить и поделиться геолокацией. Задача родителя – научить ребёнка пользоваться действительно полезными возможностями смартфона.

Позаботьтесь, чтобы устройство сына или дочки отвечало необходимым требованиям: обладало хорошей камерой, ёмкой батареей, прочным корпусом, и в то же время соответствовало вашим финансовым ожиданиям. По данным «Билайн», самыми популярными смартфонами с начала 2018 года стали: в ценовом диапазоне до 5 000 рублей — Micromax Q402+, до 10 000 рублей — Samsung Galaxy J1, до 15 000 рублей — Huawei P Smart.

«Островки безопасности» — это не первый шаг «Билайн» в сторону помощи потерявшимся людям.

В конце прошлого года запущено ещё одно технологическое решение: сервис смс-информирования «Потеряться – не значит пропасть». Это бесплатная SMS-рассылка о начале активных поисков, которая позволяет присоединиться к ним всем неравнодушным и готовым помочь. Сейчас, в период сбора ягод и грибов, расширяется территория, где пропадают люди. При подписке на бесплатный сервис на телефоны всех абонентов сотовой связи вне зависимости от того, сим–картой какого оператора они пользуются, при их нахождении рядом с зоной пропажи человека будет приходить оповещение о начале поиска. От того, сколько человек придут на помощь, очень часто зависит успех поисковой операции и жизнь потерявшихся людей.

Ранее оператор связи запустил Горячую линию по пропавшим детям, которая является единой точкой входа для всех, кому требуется помощь в поиске пропавшего человека. Линия работает с 2012 года и приняла более 100 000 звонков, свидетельств и заявок на поиски. Ее номер — 8 800 700-54-52, должны знать как взрослые, так и дети – по ней всегда можно попросить помощи и получить первые рекомендации, как действовать, если потерял ориентир в городе или природной среде.

Кроме этого, у оператора есть услуга «Локатор», которая позволяет в любое время узнать, где находится ребёнок или пожилые родители. Эта информация очень важна в тот момент, когда абонент не отвечает на звонок, и очень важно удостоверится, всё ли действительно в порядке. Специалисты «Билайн» очень рекомендуют подключить её заранее детям и пожилым родственникам, которые нуждаются в помощи или поддержке.

Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Теги: связь дети

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