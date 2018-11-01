Сибирячка из «Танцев» надела чулки для клипа в заброшенной усадьбе

На YouTube появился страстный клип Full Of FLOUR, автором которого стала уроженка Новосибирска Юлианна Кобцева.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЮЛИАННОЙ КОБЦЕВОЙ

В сети появился новый ролик Юлианны Кобцевой, ставшей звездой после четвёртого сезона телешоу «Танцы». Во время съёмок танцовщице из Новосибирска пришлось обуздать коня, обсыпаться мукой и тайком проникнуть в усадьбу-памятник республиканского значения.

На YouTube появился страстный клип Full Of FLOUR, автором которого стала уроженка Новосибирска Юлианна Кобцева. Девушка прославилась после четвёртого сезона телешоу «Танцы». 29 октября танцовщица выложила видео, снятое в историческом месте – усадьбе «Гребнёво», которая находится в полутора часах езды от Москвы. «Гребнёво» было известно ещё при Борисе Годунове. За сотни лет усадьба поменяла десятки владельцев, среди которых были известные в России дворяне. Усадьба в 1960 году была объявлена историко-архитектурным памятником республиканского значения, но за последние годы много раз горела. Пожары возникали при весьма загадочных обстоятельствах. Несмотря на всё это, здесь сохранилось много исторических объектов.

- Full Of FLOUR — одна из моих любимых работ за последний год. Я всегда стремилась снимать танцевальное кино, синтезировать сюжетные линии в хореографию и наполнять её мыслью. Изначально я рассматривала вариант каминного зала или студии в стиле барокко, но затем мне пришла мысль, что именно около Москвы можно найти заброшенную усадьбу. Начался поиск. Заброшенных усадеб оказалось много, но почти все они сейчас принадлежат частным лицам и вход в них закрыт. Многие усадьбы, к сожалению, не сохранили хотя бы частично свой первоначальный облик. Остановилась на варианте «Гребнёво».

Я приехала разведать обстановку. Это очень милая деревня с речкой и большим архитектурным ансамблем. Храм Гребнёвской иконы, церковь Николая Чудотворца, главный усадебный дом, каретный двор и еще несколько заброшенных зданий, — говорит Юлианна Кобцева.

По словам девушки, храм и церковь сейчас функционируют в обычном режиме, а вот усадебные дома заброшены и вход в них запрещён - идёт реставрация. Танцовщица познакомилась с местным жителем, который быстро показал девушке тайную дорогу в обход к усадьбам.

«Когда я зашла внутрь, то поняла — именно здесь я хочу снимать. Это было безумно красиво, аутентично и атмосферно.

В моей голове всё сошлось — идея, хореография, локация», – продолжает танцовщица. Абориген сказал, что Юлианне и её ученицам можно просто приехать и снимать клип, не спрашивая ни у кого разрешения. Однако девушка решила пойти законным путем. Увидев дом охраны и злых собак, она решила, что нужно обсудить этот вопрос более профессионально. Подойдя к охране и спросив о съёмке, танцовщица услышала твёрдое «нет». Дескать, теперь у «Гребнёво» новый владелец и это частная территория. Но Юлианне удалось уговорить охранников. «Сказала, что я хореограф, снимаю танцевальное кино, делаю это для себя и предложила секьюрити понаблюдать за танцующими красивыми девушками. Один из сторожей изменился в лице и сказал, что десять лет танцевал в народном ансамбле, дал мне свой телефон и сказал, что в его смену мы можем приехать и снимать», — говорит Юлианна.

Было решено снимать клип на рассвете, чтобы оператор смог поймать мягкий свет. Съёмочная группа приехала в «Гребнёво» ночью. Атмосфера была ещё та — рядом кладбище, церковь, пустые улицы, куча злых собак. После съёмок в усадьбе съёмочная группа переместилась в поле, где Юлианне пришлось сесть на лошадь. «Она меня совершенно не слушалась и отказывалась ехать прямо, все время куда-то сворачивая. В ролике есть кадр, где я сижу на ней и она идёт ровно, так это длилось всего две-три секунды», — сетует танцовщица.

Монтаж клипа Full Of FLOUR занял не так много времени, как цветокор. Усадьба утопала в зелени, а авторам нужна была фиолетовая трава. Юлианне пришлось освоить программу Da Vinchi и очень долго красить видео. Результатом осталась довольна, хотя качество съёмки немного пострадало из-за кардинальной покраски. «Пусть у каждого зрителя сформируется своё мнение, оно и будет правильное. Одно скажу: творчество — это свадьба таланта и страдания», — добавила Юлианна Кобцева.

Юлианна, откуда такое необычное имя?

У меня есть старшая сестра Анна. Папа захотел назвать меня как-то схоже. Изначально даже хотели остановиться на Анне-Марии. Родилась я в Академгородке, на Шлюзе. Училась в лицее № 130, затем в НГУ на экономическом факультете. На первом курсе стала «Мисс НГУ», но после решила бросить этот вуз и поступила в НГПУ на отделение хореографии. Родители у меня прекрасные. Папа – мировой учёный, мама – активный деятель Академгородка. Оба в прошлом играли в КВН за команду «В джазе только девушки» и были трижды чемпионами Высшей лиги. В школе я хорошо училась, особенно любила математику. Параллельно окончила музыкальную школу с красным дипломом по фортепиано.

Сейчас Вы живете в Москве. Чем занимаетесь, как зарабатываете?

Я преподаю хореографию, танцую в балетах звёзд эстрады, развиваю танцевальную школу Stage. А телепроект «Танцы» — это был большой шанс заявить о себе.

Вы танцевали полуобнажённой на федеральном канале. Ваш молодой человек не против?

Он не против (смеётся). Он гордится мной, приходит на все эфиры. Меня не обижает, когда меня называют «самой сексуальной», у меня много других прекрасных качеств. Я не только танцую на высоких каблуках, но и часто хожу по улицам. Безусловно, вниманием мужчин я не обделена, но всё в рамках приличий.



Виктор Викин

журналист Автор