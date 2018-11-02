Не любовь, а эпидемия

К чему приводит роман с абьюзером и как спасаться

фото с сайтов pixabay.com, freeimages.com и группы "Куклы Барби и Кен Barbie & Ken doll" в ВКонтакте

Каждый год показатели по количеству преступлений в семье росли, пока домашнее насилие не декриминализировали. Жертв с тех пор стало больше, но теперь это реже доходит до суда. Женщин убивают и делают калеками. Правозащитные организации бьют тревогу и пытаются достучаться до правительства. Новосибирская феминистка, став жертвой абьюзера, начинает свою маленькую борьбу со всем этим хаосом.

Стабильный рост

В конце октября международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала доклад, который в скором времени наделал шума в федеральных российских СМИ. Дело в том, что в нём поднимается проблема декриминализации домашнего насилия в РФ и реакции на это государства. Сам же доклад основан на материалах 69 интервью с женщинами из разных регионов страны, пережившими домашнее насилие, а также адвокатами, профильными экспертами и юристами.

По данным Росстата и Минздрава за 2012 год, каждая пятая жительница страны стала жертвой насилия со стороны своего партнёра. Статистика МВД по количеству преступлений в семье до 2017 года ежегодно и стабильно росла. При этом, по данным кризисного центра для женщин «АННА», только 3 % случаев домашнего насилия доходят до суда и отражаются в статистике. Логично, что после декриминализации в феврале 2017 года количество зафиксированных в правоохранительных органах случаев упало в два раза. Однако сотрудники кризисных центров и некоммерческих организаций рассказали HRW, что число обращений пострадавших женщин с тех пор выросло.

Также в мае текущего года председатель СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что из-за декриминализации домашнего насилия его случаи участились.

«Два года назад мы резко выступали против декриминализации домашнего насилия, перевода его в административный проступок.

Как в воду глядели: резко поднялось домашнее насилие, в том числе над детьми», — отметил Александр Бастрыкин.

В России нет федерального закона о домашнем насилии. Оно может выступать отдельным составом в уголовном или административном кодексе. Нет и института охранных ордеров по защите женщины от агрессора. HRW уверена – всё это является показателем того, что российские власти не видят в домашнем насилии серьёзных преступлений и социальных проблем.

«Россия должна незамедлительно принять исчерпывающий закон о домашнем насилии, а также подписать и ратифицировать Стамбульскую конвенцию Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, считает Human Rights Watch.

На сегодняшний день Россия остаётся одним из двух государств-членов СЕ, которые не являются участниками этой конвенции»,

- резюмировали в докладе HRW.

В скором времени на доклад отреагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он заявил, что данные HRW не отражают ситуацию в стране.

«Это подчёркивает узкофрагментарность. Скорее это не доклад, а заметки о нескольких десятках случаев. Это неприемлемо. И надеемся, что таких случаев будет меньше», — отметил он.

Просто уходи

По определению «АННЫ», домашнее насилие – это цикл, который повторяется с увеличением частоты физического, сексуального, морального и экономического оскорбления и давления по отношению к близким. Абьюзер при этом, как правило, преследует цель обрести над домочадцами власть и контроль.

«Домашнее насилие, как эпидемия, не избирает своих жертв в каких-либо определённых социальных или этнических группах, оно присутствует в семьях разных слоёв населения», — отметили в центре.

Также они приводят признаки абьюзера. Если несколько из нижеперечисленных черт совпадают с поведением вашего партнёра, то это «тревожный звоночек».

пытается изолировать вас от встреч с близкими людьми, утверждает, что они приносят проблемы семье;

беспричинные вспышки ревности;

просит/заставляет сделать то, что вам не нравится;

перекладывает свою вину на других;

жестоко обращается с детьми и/или животными;

агрессивен и груб по отношению к вам;

его настроение часто меняется, происходят вспышки раздражительности;

угрожает физической расправой;

груб в сексуальных отношениях, не принимает ваших предпочтений;

угрожает отобрать у вас детей;

угрожает покончить с собой в случае разрыва отношений;

был свидетелем домашнего насилия в родительской семье или агрессивно относился к бывшей возлюбленной.

По мнению психологов, абьюзеров не исправить, и девушкам не стоит верить в сказки про «перевоспитание» и прочее волшебство. И лучше уйти от такого «чудовища», которому не суждено стать принцем, пока не стало слишком поздно.

О том, к чему порой приводит длительная безнаказанность «домашних тиранов», известно всей общественности. Это и ужас в Нижнем Новгороде в 2015 году – Александр Белов убил и расчленил мать, жену и шестерых детей. В 2016 года жительницу Орла запинал до смерти возлюбленный, который за месяц до этого избил и задушил её кота (женщина осталась с ним из-за шантажа и угроз, что он её, как и животное, убьёт). История Маргариты Грачёвой, которую в 2017 году муж увёз за город, где в течение часа пытал, а под конец отрубил ей руки. Резонансный случай в Вологде в 2018 году: 24-летний мужчина убил полуторамесячную девочку, проломив ей череп. Помимо того, что всё это случаи домашнего насилия, их объединяет ещё один момент. Все эти женщины неоднократно жаловались на своих мужчин в полицию. Например, от Анны из Орла правоохранители вообще уехали за час до убийства.

«Вы не волнуйтесь, убьёт, мы труп приедем, опишем»,

- сказала Анне незадолго до смерти полицейская по телефону.

При этом на данный момент в России есть множество случаев, когда женщинам дают реальные большие сроки за убийство во время самозащиты от абьюзера.

Оправдательные дела – огромная редкость и результат долгих мук талантливого юриста. Суд и следствие не берут во внимание то, что женщина сама могла стать убитой и то, что она уже ранее обращалась в полицию насчёт домашнего тирана.

Что тогда остаётся делать, если уходить или некуда или страшно, а помощи от близких нет? Во-первых, нужно знать и помнить, что за халатность должностных лиц стали жёстче наказывать. Теперь в отношении тех, кто проигнорировал жалобу о насилии, могут завести уголовное дело. В честь этого правозащитный проект «Зона права» запустил федеральную горячую линию для жертв, которые столкнулись с бездействием силовиков и чиновников. Она работает с 24 октября по 2 ноября включительно. Полученную информацию организация направит в СК и Генпрокуратуру. Узнать каналы связи можно на их сайте.

Во-вторых, нужно искать в своём городе или регионе местные правозащитные организации и центры помощи. Нам удалось найти шесть центров в Новосибирской области. Туда могут обратиться беременные женщины и мамы с детьми, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Им там помогут не только с жильём, но и с поиском выхода из сложившейся ситуации.

Уже восемь лет в Новосибирске работает областной центр социальной помощи семьи и детям «Радуга» (Новосибирск, улица Александра Невского, 39; 204-14-01). С женщинами и детьми индивидуально работают психологи, неврологи, наркологи, психотерапевты и юристы. Также подопечным помогают найти новую работу. Жизнь центра кипит. Кризисный центр «Надежда» (Новосибирск, улица Восход, 14; 2-665-101). Тем, у кого в жизни наступила «чёрная полоса», предоставляют временное жильё и помощь психологов, соцработников и юристов. Материнская обитель католической благотворительной организации «Каритас» (Новосибирск, улица Саввы Кожевникова 29/1; 317-65-65). Аналогично — помощь психологов, соцработников, юристов. Негосударственная некоммерческая организация «МАКСОРА»: центры для одиноких матерей «Голубка» (Новосибирск, улица 1-ый переулок Пархоменко, 1, квартира 4; 355-33-23) и «Маргарита» (Новосибирск, улица Кропоткина, 127, квартира 496; 347-83-67). Комплексная помощь женщинам с детьми. Комплексный Центр социального обслуживания граждан, оставшихся без жилья Новосибирской Епархии «Сотвори милость», отделение «Мать и дитя» (Новосибирск, улица Полярная, 22; 375-03-03). Однако там есть отбор – только благонадёжные клиентки. Центр социальной помощи семье и детям (Бердск, улица Карла Маркса, 27; 412-08-09). Предоставят временное жильё, соцработника, психолога-педагога и юриста.

Новосибирск реагирует

Проблема домашнего насилия назревает буквально с каждым месяцем всё сильнее. Новосибирск не обходит эту тему стороной. По крайне мере, старается. Так, представительницы местного фемсообщества хотят открыть горячую линию помощи. Для этого нужно, чтобы несколько человек прошли платное обучение. Они отправляют заявки на гранты в поддержку подобных инициатив. В ожидании денег женщины занимаются распространением полезной информации в интернете и согласовывают пикет против домашнего насилия. Феминистки хотят провести его 25 ноября – в международный День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Одна из сибирских фемпредставительниц, Ксения, не понаслышке знает о домашнем насилии. Она более четырёх лет состояла в отношениях с абьюзером.

Их отношения начались несколько спонтанно. Высокому и будто на стероидах бодибилдеру Эдуарду (имя изменено, прим. Сиб.фм) негде было ночевать и сердобольная Ксения приютила его в своей комнате общежития. Тогда же он начал её домогаться, а девушка не могла даже кричать, потому что боялась, что её выселят. После этого у них начались «отношения». По словам Ксении, он уже тогда начал угрожать, что сведёт счёты с жизнью, если они не будут вместе. Так что девушка, чувствуя ответственность за чужую жизнь, планировала «для вида» повстречаться с ним месяц. Но эти отношения стали для неё зависимостью.

Далее пошли совпадения с теми признаками, что привёл центр «АННА». Эдуард настаивал, чтобы она не встречалась с друзьями, потому что они негативно на неё влияют, и проверял переписки. Продолжал угрожать свести счёты с жизнью. Во время скандалов ломал мебель, разбил телефон Ксении, пытался её задушить на глазах у других. Также он несколько раз удерживал её взаперти в её комнате общежития и его квартире.

Однажды во время драки поднимал её на руки и швырял на стены.

Более того, он неоднократно ей изменял. Но каждый раз они мирились вновь.

«Велика вероятность, что он склонен к сексуальному насилию. Им были рассказаны истории, как он и его друзья спаивали девушек до невменяемости и потом «т****и» (вообще-то это изнасилование, так как девушка не может в таком состоянии дать согласие на секс, но мы помним, что мало ли что он мог наговорить)», — рассказала Сиб.фм Ксения.

Насилие Эдуарда не ограничивается женщинами. По словам Ксении, он морил голодом своего кота, выбросил на улицу троих кошек, которых сам и подобрал. Девушке он не давал забрать животных. Под конец отношений у него появилось ещё двое котят, судьба которых неизвестна.

По итогу, после разрыва отношений у девушки осталась не только психологическая травма, но и судебные разбирательства. Она под расписку, копия которой имеется на руках редакции Сиб.фм, дала ему в долг 35 тысяч рублей. Но отдавать деньги Эдуард не собирается, отвечая «если докажет суд, тогда и выплачу по 500 рублей ежемесячно». Вот только подать в суд — тоже дело нелёгкое для девушки. Заявление с распиской Эдуарда «потерялась» по дороге из почты в организацию.

Не стоит полагать, что Ксения была единичным случаем для Эдуарда. Одну девушку она смогла предупредить, а вот связаться со следующей, Татьяной, она не успела. За год Эдуард разбил своей новой пассии три телефона, подвергал психическому давлению, аналогично угрожал свести счёты с жизнью при разрыве отношений и избивал. Татьяна за это время написала на него два заявления в полицию.

В результате одного из его нападений, Татьяна получила сотрясение мозга – теперь её зрение ухудшается. Как рассказала Ксения, это произошло вечером 8 октября. Тогда Татьяна уже рассталась с Эдуардом и возвращалась домой от подруги. Там он её выловил, избил и отобрал сумку с документами и деньгами. Полиция Эдуарда задержала и хотела завести дело по статье «Грабёж». Однако он отдал Татьяне все деньги и убедил правоохранителей, что забрал её сумку, чтобы она побежала за ним.

«Позже он заявился на работу к Тане, хотел избить, но помешала её начальница, при свидетелях не стал. Девушка прошла медэкспертизу, у неё лёгкое сотрясение мозга, были гематомы по телу и на лице, и начало ухудшаться зрение на один глаз. Сейчас ждём дополнительное заключение, чтобы решилось: инкриминировать ему просто побои или лёгкий вред здоровью. Ранее на него от Тани было подано другое подобное заявление (избил, разбил телефон) в участок в Калининском районе. Последний случай был в Дзержинском», — рассказала Ксения.

На данный момент Татьяна, помимо лечения, отбивает пороги ГАИ – у Эдуарда осталась её машина, и ей приходят штрафы по его нарушениям. Ксения же готовит со всеми документами заявку в «Зону Права», уже не наедятся получить те деньги, которые у неё заняли, и старается уберечь других женщин от домашнего насилия. Эдуард выкладывает в соцсети фото с новыми девушками.

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Александра Перевозчикова

журналист Автор