Страсти по омбудсмену

Кто станет следующим уполномоченным по правам человека в Новосибирской области

фотографии с сайтов wikipedia.org, youtube.com, ер54.рф и sib.fm

Одной из тем, живо интересующих политическую элиту в последнее время, стали приближающиеся выборы уполномоченного по правам человека в Новосибирской области. Причин для интереса найдётся как минимум три.

Во-первых, есть немало людей, которые искренне желают, чтобы появившийся не так давно институт активно развивался и приносил обществу реальную пользу. Во-вторых, интерес подогревают слухи о том, что в выборах в качестве кандидата может принять участие экс-сенатор Надежда Болтенко, хотя сама она нигде такое намерение не подтверждала. Ну и в-третьих, всем памятны самые первые выборы омбудсмена в 2013 году, закончившиеся большим конфузом для команды тогдашнего губернатора Василия Юрченко.

Для многих самым главным будет именно фактор под номером три. Губернатор Андрей Травников недавно одержал победу на выборах и, разумеется, кандидат, которого он поддержит, не должен проиграть, поскольку это будет серьезным ударом по имиджу. Такое уже случилось с Василием Юрченко, когда кандидат губернатора не смог набрать необходимого количества голосов для победы ни в первом, ни во втором туре голосования. Особенно примечательно то, что «Единая Россия» имела контрольный пакет голосов и, казалось бы, процедура избрания омбудсмена должна была быть простой формальностью. Но получилось всё иначе, и в итоге пришлось проводить повторные выборы, на которых уверенно победила Нина Шалабаева.

Прошло пять лет. Сама она пока нигде публично не говорила, что намерена вновь участвовать в выборах омбудсмена, но ряд депутатов считает, что этот шаг будет логичным. В законе об омбудсмене нет возрастного порога для кандидатов, поэтому недавно отметившая свой 70-летний юбилей нынешний уполномоченный по правам человека может принимать участие в выборах. Понятно, что найдется тот, кто выдвинет эту кандидатуру.

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Можно добавить, что нынешний омбудсмен для новосибирской элиты человек не чужой. Она была консультантом комитета по законодательству и взаимодействию с органами местного самоуправления, политическими партиями, общественными движениями и средствами массовой информации ещё Новосибирского областного Совета депутатов. После работы в редакции телерадиопрограммы «Областной депутатский канал» возглавляла аппарат Новосибирского регионального отделения «Ассоциации юристов России», а с 2011 по 2013 годы занимала должность заместителя председателя избирательной комиссии Новосибирской области.

В новосибирской элите ещё с лета обсуждается информация, что новым уполномоченным по правам человека в Новосибирской области может стать Надежда Болтенко. Десять лет Болтенко возглавляла городской совет, а когда Владимир Городецкий стал губернатором, была избрана членом Совета Федерации от исполнительного органа государственной власти Новосибирской области. Когда новым главой региона был избран Андрей Травников, экс-губернатор Городецкий стал сенатором, а Надежде Болтенко пришлось искать новую работу. На днях стало известно, что она назначена одним из заместителей главы администрации губернатора и правительства Новосибирской области.

Некоторые политологи тут же сочли, что она не будет участвовать в выборах омбудсмена, но на самом деле одно другого совсем не исключает, тем более что Болтенко имеет не только большой опыт депутатской работы. Например, в Совете Федерации она входила в Совет по местному самоуправлению, Совет по делам инвалидов, Совет по проблемам профилактики наркомании.

Остаётся экс-сенатор и председателем новосибирской областной организации «Союз женщин Новосибирской области». Очевидно, что позиции во властных структурах у Надежды Болтенко весьма прочны, но понятно и то, что есть люди, которые бы не хотели видеть её в кресле омбудсмена. Об этом говорит тот факт, что в некоторых СМИ её возможное участие в выборах подаётся исключительно в негативном ключе. Кстати сказать, сама Надежда Болтенко, как человек в политике опытный, тему никак не комментирует.

На прошлых выборах конкуренцию Нине Шалабаевой пытался составить общественник Ростислав Антонов. Он возглавлял правозащитный фонд «Русское общественное движение – Сибирь», был «председателем Совета регионов создаваемой Национально-демократической партии» и исполнял обязанности заместителя председателя Ассоциации обманутых дольщиков и инвесторов. Сегодня все знают Антонова как лидера организации «Гражданский патруль».

На своей странице в «Фейсбуке» он сообщил, что «внезапно спросили, буду ли я выдвигаться кандидатом в уполномоченные по правам человека в Новосибирской области?» — и дал ответ. Нынешнее положение дел его не устраивает, поскольку «вряд ли достигнутые результаты могут устроить жителей региона». Общественник считает, что «институт уполномоченного по правам человека — один из самых недооценённых институтов в России, и с каждым годом необходимость в его эффективной работе только растёт». Он, однако, вовсе не уверен, что такой подход разделяют депутаты заксобрания, которым и предстоит делать выбор.

В одном из своих комментариев для СМИ Ростислав Антонов так ответил на вопрос, будет ли он участвовать в выборах: «Если депутаты удовлетворены результатами работы Н. Н. Шалабаевой, то никакого смысла в выдвижении нет».

Светлана Воронкова – ещё один участник знаменитых «невыборов» омбудсмена. В экспертной среде многие считают, что журналистка может вновь участвовать в борьбе за этот пост. Напомним, что с января 1997 года она – бессменный ведущий популярной телепередачи «Прецедент». Как сообщает сайт передачи, «круг интересов "Прецедента" расширялся, охватывая всё больше жизненных сфер в Новосибирске, где актуальна защита прав человека: "потребительские конфликты, судебные споры, проблемы ЖКХ, защита прав инвалидов и пенсионеров, произвол со стороны госструктур"». Светлана Воронкова успела получить и опыт участия в выборах: в 2015 году она избиралась в горсовет по округу № 13 и набрала более 40 % голосов, уступив победителю-единороссу всего 6 % голосов.

Воронкова прокомментировала свою позицию для СМИ, объяснив, что, с её точки зрения, результат работы омбудсмена «оставляет желать лучшего». Что касается её личного участия, то она заявила, что принимать участие в выборах уполномоченного по правам человека в регионе просто для того, чтобы поучаствовать, не собирается. Именно тележурналистка первой сказала о том, что требуется некая фигура согласия, которая устроит всех. Возможно, она не против стать именно такой фигурой. Тем временем депутат заксобрания Дарья Украинцева, которая входит в комитет по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению, проявила инициативу и записала видеообращение. В нем она сформулировала своё предложение следующим образом:

«Предлагаю правозащитникам принять участие в этом конкурсе, и в конкурентной борьбе пусть этот инструмент (должность) получит профессиональный и компетентный человек с безупречной репутацией!

А не тот, кого продвинули сверху или кому просто нужна почётная пенсия!»

На данный момент Дарье Украинцевой уже поступило несколько обращений – их можно присылать до 4 ноября, после чего депутат, посоветовавшись со сведущими людьми, может назвать наиболее достойную кандидатуру. Что интересно, эту кандидатуру ей уже и предлагают. Аналитик Алексей Мазур заявил, что он считает «достойной, если не сказать идеальной, кандидатуру известного новосибирского адвоката Геннадия Шишебарова». Он выразил надежду, что адвокат согласится участвовать в выборах омбудсмена, хотя сейчас и «неизвестна его позиция по данному вопросу».

Другой аналитик – Дмитрий Холявченко – это предложение поддержал: «Это тот самый момент, когда каждый приличный человек должен не остаться равнодушным к этой проблеме, но и приложить все усилия для того, чтобы поддержать избрание Геннадия Александровича на эту должность». Он считает такой выбор единственно верным, поскольку «на должности уполномоченного по правам человека именно сейчас нужен не просто честный, искренний и открытый человек, но и очень хороший юрист и настоящий правозащитник по духу, прекрасно представляющий при этом как в реальности работает система».

Буквально через день Геннадий Шишебаров, известный своим участием в ряде «громких» судебных процессов в Новосибирске, отреагировал на это предложение. Он сообщил, что выбор между профессией адвоката и должностью уполномоченного по правам человека, если придется его делать, будет тяжёлым. Но суть в том, что речь идёт «не об амбициях и не о карьерных притязаниях – речь о том, что именуется долгом».

Однако этот выбор адвокат будет готов сделать лишь в том случае, если предложение занять пост уполномоченного по правам человека будет консолидированным: «То есть, если это предложение будет исходить не только от отдельных общественников и депутатов, но и от губернатора области, от большинства депутатов нашего Законодательного Собрания».

Согласно закону, вносить предложения о кандидатах на должность уполномоченного по правам человека могут губернатор, фракции и депутаты законодательного собрания, а также Общественная палата Новосибирской области. Вариантов может быть много – к примеру, на первых выборах кандидатов было пятеро, но в нынешней ситуации совершенно очевидно, что фаворит должен быть один – тот, чью кандидатуру одобрит губернатор Травников и большинство депутатов заксобрания. Дело за малым – отыскать такого кандидата.

Уполномоченный по правам человека — это независимое публичное должностное лицо. Он призван контролировать соблюдение законных прав и интересов жителей Новосибирской области в деятельности органов исполнительной власти и должностных лиц.



Андрей Медведев

журналист Автор