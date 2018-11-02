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Свадьбу за 500 тысяч рублей сыграли сибиряки в телешоу

Продюсеры постарались смонтировать шоу таким образом, чтобы показать много склок и негатива, сделав передачу рейтинговым.
Рубрика: общество

02.11.2018 10:33

КАДРЫ С ТЕЛЕКАНАЛА "ПЯТНИЦА"

Марина и Дмитрий Куимовы из Новосибирска стали участниками нового телешоу «Четыре свадьбы» на канале «Пятница». Молодые люди боролись с конкурентами-молодожёнами из Ярославля, Орла и Калининграда за романтическое путешествие в Прагу.

В новом телешоу «Четыре свадьбы» участвуют четыре пары влюблённых из разных городов России. Невесты сражаются друг с другом за баллы. Каждая из девушек попытается доказать своим соперницам, что именно её свадьба – самая лучшая. На торжествах невесты оценивают свадебное платье, банкетный зал, меню и, конечно, жениха. И та невеста, свадьба которой получит больше всего баллов от других конкурсанток, выигрывает романтическое путешествие на двоих – месяц в Праге.

Марине и Дмитрию Куимовым достались конкуренты из Орла, Ярославля и Калининграда. Бракосочетание в Новосибирске было показано первым. Марина призналась своим конкуренткам, что свадебное платье она купила с большой скидкой за 40 тысяч рублей. А общий бюджет бракосочетания – полмиллиона рублей. Свадьбу справляли в фешенебельном ресторане «Царский двор». Гостей было около ста.

В самом начале передачи конкурентки Марины стали живо обсуждать разницу в возрасте молодожёнов из Новосибирска. Марина оказалась старше своего избранника на восемь с половиной лет.

«Прежде чем выйти замуж, я посоветовалась с подругой-астрологом. Она сказала, что наши с Димой звёзды сошлись и благословила»,

- рассказала Марина Куимова. Съёмки новосибирской свадьбы начались, естественно, с НОВАТ и Красного проспекта. Оператор показал сотрудников конной полиции, ребёнка с голубями, старый трамвай, парк «Берёзовая роща» и сам ресторан «Царский двор».

Невеста по имени Александра из Калининграда назвала Новосибирск «уникальным», но посетовала что здесь «пахнет Советским Союзом». Еще Саша заявила, что никогда бы не стала отмечать свою свадьбу в Новосибирске, где нет достойных ресторанов и отелей.

Жених Марины – Дмитрий Куимов — оказался футбольным агентом и ярым болельщиком московского «Спартака». Поэтому свадьба в ресторане была в красно-белых тонах, а сам молодой человек появился в двухцветной бабочке, вызвав очередную порцию пересудов у конкурентов-невест. «Пышные платья с корсетами уже устарели», — не унималась Александра из Калининграда, придираясь к молодожёнам из Новосибирска. «Очень много еды! Стол сильно заставили. Решили взять количеством, а не качеством», — вторили невесты из Орла и Ярославля. В итоге «подружки» не стали ждать завершения застолья, сказали неискренний тост и удалились.

Марина и Дмитрий Куимовы познакомились в новосибирском планетарии, но сейчас живут в Москве. Дима занимается футбольным бизнесом, а Марина — эксперт по работе с федеральными сетями. Работает в компании «Дымов».

«Об участии в этом телепроекте не жалеем. Всё было весело и позитивно.

Правда, продюсеры постарались смонтировать таким образом, чтобы показать много склок и негатива, но это нормально.

Я прекрасно понимаю, что это делает шоу рейтинговым. Со своей стороны, могу сказать, что ни на кого не обижаюсь. Все невесты тоже остались в отличных отношениях. Что касается приза, то совершенно не обидно. Да, хотелось победить. Я всегда хочу побеждать везде, где участвую. Но это в любом случае отличный опыт и крутое приключение», — сказал Сиб.фм Дмитрий Куимов.

В итоге в проекте «Четыре свадьбы» победили представители Орла, чья свадьба получила больше всего баллов. Кстати, орловские молодожёны потратили на организацию торжества миллион рублей. Свадьба напоминала праздник общегородского масштаба. Но не всё прошло гладко: когда молодожёны пошли фотографироваться на понтон, тот едва не провалился под воду из-за большого количества гостей.

Жители Новосибирской области — частые гости на провокационных телешоу «Пятницы». Как-то раз жительница села Колбаса Мария Макаревич стала звездой популярного шоу «Барышня-крестьянка», в котором бедные и богатые фифочки на время меняются местами. Маша на три дня оставила свое родное село со смешным названием и уехала в столицу Азербайджана, чтобы пожить жизнью гламурной «штучки» — модели Камиллы Бабаевой.

Популярные ведущие «Пятницы» тоже заглядывают в Новосибирск. Однажды Елена Летучая из «Ревизорро» нашла в местном кафе грязного повара и тараканов.

Автор
Виктор Викин
журналист
Автор
Виктор Викин
журналист

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