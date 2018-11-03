Что ищут следователи у Сергея Штельмаха

В качестве повода для отставки главы областного ГИБДД предъявлена такая мелочь, что кажется, будто отставляют кого-то другого

фотографии с сайтов er.ru, gibddnso.ru

История о том, как депутат заксобрания Николай Мочалин ввязался в дискуссию с гаишниками, а оказался в поле зрения службы внутренней безопасности МВД, в узких кругах в качестве весёлой байки известна с лета.

На минувшей неделе она вышла в прессу в виде версии: считается, что именно из-за документа, изъятого летом у депутата, отправлен в отставку начальник управления ГИБДД по Новосибирской области Сергей Штельмах. История со Штельмахом серьёзнее: сначала, как становится правилом в последнее время, про его уход несколько раз сообщили в сопровождении официальных опровержений, но вскоре пресс-служба ГУ МВД подтвердила - да, Сергей Штельмах уволен, причём с формулировкой «в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел».

После и в следственном комитете подтвердили: в отношении Сергея Штельмаха ведётся доследственная проверка. Далее, разумеется, начали появляться версии о содержании проступка. И в начале этой недели в сети появился документ, проливающий свет на причину: это была неполная копия постановления «о передаче сообщения о преступлении по подследственности». И там как раз пересказывалась уже известная байка про то, как 26 июня сотрудники управления собственной безопасности остановили водителя «Мерседеса», из которого вышел Николай Мочалин, предъявил документ с автографом Штельмаха, а также печатью ГУ МВД и ещё подписями начальника управления Юрия Стерликова и его зама Николая Турбовца, и начал делать сотрудникам замечания. Но следователь заключает: владелец этой бумажки освобождается от проверки путевого листа, груза и документов, в том числе на лиц, находящихся в автомобиле.

В простонародье документ называют «непроверяшкой». И Николай Мочалин, которого не цитировали уже несколько лет (с момента одного его нелояльного властям выступления), в одночасье вернулся в медиапространство.

На журналистов депутат сегодня зол:

«Перевирают всё, надоели. Напишите ещё, что у меня есть удостоверение советника Владимира Владимировича Путина.

И что? Много у меня чего есть». И уже серьёзно добавляет: «Да, это было удостоверение советника главы ГИБДД, но откуда кто взял, что оно даёт какие-то преференции сверх тех, что есть у обычного гражданина? Там написано, что при обращении предъявителю документа надо оказывать помощь. Вот и всё».

Ту историю Николай Мочалин рассказывает так. Из машины он вышел, чтобы сделать замечание инспектору ГИБДД, который остановил водителя прямо возле завода ЖБИ-4, перегородив въезд. «Это мешало другим участникам движения. Подошел старлей, я говорю вежливо: "Дайте команду лейтенанту, чтобы позволил машине отъехать". Предъявляю удостоверение депутата, в которое вложено удостоверение советника начальника ГИБДД. И началось: кто дал, зачем, пользовался ли».

Оказалось, что депутата на дороге встретили сотрудники не ГИБДД, а управления собственной безопасности МВД. Удостоверение советника изъяли, несколько раз сняли показания. «Тогда же, летом, всё и остановилось», — утверждает депутат.

Николай Мочалин известен как весьма неравнодушный и активный человек. В том числе — способный задать каверзные вопросы властям. Однажды на сессии заксобрания, например, он попросил у главы ГУ МВД, выступившего перед депутатами, прекратить перекрытие Мочищенского шоссе при передвижении чиновников. «Пусть пораньше на работу выезжают», — публично комментировал он тогда своё заявление. Иногда и на заседании фракции «Единой России» может выступить с чем-то подобным.

Резонанс от отставки Сергея Штельмаха противоречив. Некоторые утверждают, что с ним область потеряет человека, сумевшего изменить ГИБДД к лучшему. Другие, напротив, считают его воплощением кумовства, коррупции и беспредела. Но связка этого кадрового решения с мочалинской историей в любом случае выглядит смешно: Штельмах только главой инспекции проработал в области более десяти лет, пересидев и более серьёзные скандалы, чем сомнительного свойства «непроверяшка», предъявленная депутатом.

В качестве прозрачного ответа на эти вопросы не так давно в прессе появились сообщения об отставке главы областного главка МВД Юрия Стерликова. Эту информацию в МВД, как водится, опровергли.



Константин Кантеров

журналист Автор