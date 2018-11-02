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Названы результаты проверки Генпрокуратуры в Новосибирске

Больше всего раз в документе упоминается торговый комплекс «Восток»
Рубрика: общество

02.11.2018 12:37

фотографии с сайтов prokuratura-nso.ru, wikipedia.org

На неделе был опубликован приказ Владимира Токарева по итогам комплексной проверки прокуратуры Новосибирской области. Начальник управления Генпрокуратуры в СФО подписал его как и. о. прокурора области. Восьмерым сотрудникам прокуратуры по результатам разносной ревизии взысканий не определили, потому что они накануне ушли в отпуск.

Приказ — это подробный реестр выявленных комиссией нарушений, заканчивающийся списком взысканий. Всего этим документом четверо сотрудников прокуратуры лишены премиальных, девять получили замечания, двенадцать — выговоры, а трое — строгие выговоры. При внимательном прочтении документа создаётся ощущение, что хуже всех будет тем, кому приказом взыскание не объявлено. С этими девятью коллегами Владимир Токарев обещает разобраться после того, как они вернутся из отпусков.

О том, что в области работает комиссия, созданная приказом Генерального прокурора Юрия Чайки из 18 прокурорских работников, включая трёх государственных советников третьего класса, «Новая Сибирь» сообщала три недели назад.

Уже тогда в прессе называли визит «разгоном» и связывали его с массой нарушений. Из приказа такого вывода не следует.

Он даже никого не лишает должности, хотя и отмечает выявление «многочисленных нарушений» в надзоре. Если почитать приказ с карандашом, станет понятно, что наибольшее их количество касается вопросов, связанных со следствием, дознанием и уголовными преследованиями. Примерно равным выглядит количество нарушений в надзоре за нормотворчеством властей (областных и муниципальных) и обеспечением прав участников предпринимательской деятельности.

Меньше, чем, вероятно, предполагалось, выявлено недостатков в надзоре за выделением земельных участков для многодетных семей, в деятельности по контролю за соблюдением земельного и градостроительного законодательства (а эти вопросы вызывают большой резонанс публики), работой ГИБДД (в котором в дни подписания приказа произошла громкая отставка), природоохранного законодательства (несмотря на массу скандалов со свалками).

Зато больше всего раз упоминается одно юридическое лицо, про которое в информационной повестке уже давно ничего не слышно: это торговый комплекс «Восток». С деятельностью «Востока» комиссия связала нарушения в сфере надзора за миграционным законодательством и пожарной безопасностью. Прокурор Дзержинского района Олег Бушмакин упоминается в связи с «Востоком» по обоим поводам, в результате чего становится единственным городским прокурором, кому Токарев выписал «строгача» (из двух оставшихся один — заместитель районного прокурора, второй — межрайонный, из области). Правда, когда кто-то комментирует результат проверки как недостаточно разгромный, не учитывается другая крупная отставка: заявление о ней подал замгенпрокурора РФ в СФО Иван Семчишин.

Официально сообщается, что это в связи с выходом на пенсию, но чиновнику ещё нет и 60 лет, и он прекрасно выглядит. Но в обнародованном списке наказанных пока нет ещё восьми важных лиц, среди которых, например, начальник управления по надзору за федеральным законодательством Георгий Феофанов и прокурор Новосибирска Денис Ференец.

По поводу них Владимир Токарев не может скрыть раздражения даже за сухими строчками приказа: «Считаю такое отношение к исполнению своих обязанностей недопустимым». Хотя и реально имеется в виду поведение неслужебное, ведь все эти люди накануне проверки ушли в отпуск. Что светит этим людям — решится по возвращении оттуда. Правда, ни в приказе, ни в официальных комментариях пока совсем ничего не говорится про ещё одного высокопоставленного отпускника: главного прокурора области Владимира Фалилеева. Именно его обязанности исполняет сегодня Владимир Токарев.

 

Автор
Константин Кантеров
журналист
Автор
Константин Кантеров
журналист

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