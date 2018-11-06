Мойте руки и к столу: новосибирцев стали кормить во время спектаклей

Зрителей на ужин ждут сваренные картофель, свёкла, яйца, морковь и другие ингредиенты легендарных салатов.

фото предоставлено театром «Понедельник Выходной»

На этот раз премьера «Понедельника» проходит в театре на Ядринцевской. Гости собираются в зале… Или всё же на кухне? Вместо костюмов – домашняя одежда, вместо «четвёртой стены» – объединяющий стол и огромные салатницы. Корреспондент Сиб.фм поучаствовала в коллективном создании винегрета и узнала о новом уровне иммерсивности.

В небольшом зале театра «Понедельник Выходной» на предпремьерном показе «Кухни» особенно интимно. Зрительные ряды тонут в темноте, подсвечивается только сцена. На ней – длинный стол, такой обычно расставляют на особенно масштабных семейных посиделках, за столом – знакомые лица актёров и несколько уже подоспевших «к ужину» гостей.

На входе меня встречает художественный руководитель и режиссёр «Понедельника», Сергей Дроздов:

– Прошу к столу! – приветствует он и предлагает занять любое свободное место.

Кажется, я успела вовремя. Ощущение, будто пришёл за полчаса до начала застолья. Нас уже ждут сваренные картофель, свёкла, яйца, морковь и другие ингредиенты легендарных салатов. Актёры – Анастасия Панина, Владимир Швальбе, Софья Соловьёва, Роман Лящук и Ирина Трофимова, сегодня в роли хозяев-модераторов. Софья вооружает меня ножом и разделочной доской:

– Присоединяйся! Тут винегрет, сюда оливье, – указывает актриса на две огромные ёмкости.

Роман в это время «колдует» над кастрюлей:

– А сколько кофе вообще варится?

Рядом с нашим столом, в глубине сцены – две конфорки и огромный самовар, чая точно на всех хватит.

«Кухня» понемногу заполняется. Гостей приветствуют дружеским: «Мойте руки и за стол». Мы стучим ножами, окутанные ароматом колбасной нарезки и ожиданием нашей беседы.

Правила «кухонной» иммерсивности объясняет Дроздов:

– Я рад, что мы собрались сегодня в таком формате! Очень прошу вас, максимально участвуйте – не бойтесь, разговаривайте с нами. А кто первый достанет телефон, тот посуду за всеми моет!

«Спектакль» начинается незаметно – не с торжественного третьего звонка, а с первого честного признания:

– Со мной разговаривать надо! Женщинам это нужно, – Анастасия Панина в пылу размахивает ножом, пытаясь объяснить, чего на самом деле не хватает слабому полу.

В иммерсивном театре зритель становится частью сценического действия, зачастую действующим лицом этого спектакля

Её оппонентом оказывается Роман – разочарованный, закоренелый женоненавистник, который «столько всяких видел», что верить кому-либо отказывается. В беседу включаются Софья, Владимир, Ирина. На актёрах сегодня растянутые домашние футболки, волосы девушек небрежно собраны в хвост, руки вымазаны свёклой. Сегодня они рассуждают о наболевшем, цитируют Достоевского, Брэдбери, Рубину, Вырыпаева, Брехта – как бы «между делом», не напоказ. Они сегодня не «играют», зрители не «смотрят», мы просто разговариваем друг с другом.

Быстро втянувшись в домашнюю обстановку, ощущаешь себя в гостях у дальних родственников, из которых знаешь не всех и сначала стесняешься влезать в разговор, но с интересом слушаешь и понемногу оттаиваешь от тёплых улыбок.

Нас, долгожданных гостей, пытаются максимально включать в происходящее. Помимо общих усилий над строганием овощей, к нам обращаются за советом, более активные сами задают вопросы. Обсуждаем религию, политику, любовь, смерть – темы «за жизнь», возникающие обычно к концу вечера, когда за столом остаются самые близкие.

– Всё кажется, морковки хватит! – девушка справа от меня утрамбовывает оливье в кастрюлю.

Кухня есть кухня! Поэтому даже за философскими рассуждениями об ужине забывать нельзя! Анастасия снимает с плиты кофе, ребята суетливо накрывают за стол. Через несколько минут мы оказываемся в окружении огромных салатниц, тарелок с отварным картофелем, приправленным ароматным укропом. Тут же появляется нарезка ветчины, хлеб, кувшины с компотом. Роман заканчивает разделывать селёдку. Уговаривать гостей долго не приходится: «Не зря ведь старались!»

Давно доказанный факт сработал и сегодня – совместный ужин объединяет людей даже на сцене театра. Тарелки наполняются съестным, а наш диалог становится более лёгким и доверительным. Время от времени, появляясь из темноты зрительного зала, к нам присоединяется Сергей – спрашивает что-то, высказывается сам, наливает чай и разносит горячие кружки. После «ужина» он расскажет, что своих «героев» актёры создали сами, руководствуясь своими интересами и характерами:

– Образы ребят возникли естественным образом – я попросил их выбрать тексты, которыми они хотят поделиться. Тут и прочлась их позиция, выявилось, кто из них какой. А все реплики помимо цитат – они никак не написаны, мы рождаем их здесь и сейчас, это импровизация на заданную тему. Поэтому «Кухня» будет со временем меняться, в зависимости от того, что нас волнует, о чём мы хотим поговорить в определённый момент.

Пока Анастасия уходит разрезать пирог, а мы увлечённо обсуждаем очередную тему, кто-то из зрительниц хихикает:

– Сергей Николаевич, кажется посуда сегодня на вас! – застукали мы хозяина «кухни» с телефоном во время ужина.

В иммерсивности сегодняшнего спектакля сомневаться не приходится – мы ведь не сомневаемся в вовлечённости, садясь дома за стол. Зрители – полноценные участники, от нас зависит происходящее, мы развиваем или меняем темы беседы. Всё происходит легко и спонтанно. Ощущения уюта – знакомые, но будто забытые, заставляют выдохнуть и улыбнуться. «Кухня» врывается в наш будничный ритм напоминанием о человечности и необходимости настоящего общения.

В конце ужина Сергей Дроздов благодарит нас и подводит итог:

– Мне бы очень хотелось возродить обстановку тех СССР-овских кухонь и честных разговоров, которые там случались. Есть ощущение, что у людей сейчас складывается огромная проблема с коммуникацией. У нас ведь появились гаджеты, которые плотно вошли в нашу жизни и в какой-то степени её заменили.

Я просто хочу, чтобы люди разговаривали между собой – вот такая простая мотивация.

Хочется, чтобы здесь произошёл диалог между незнакомцами, между зрителями и артистами, между артистами и артистами в том числе! Людям ведь необходимо обсуждать накипевшие больные темы, а мы, мне кажется, выбрали именно такие!

Поужинать в гостях у театра «Понедельник Выходной» можно в любую пятницу или субботу ноября.



Наталья Бортник

журналист Автор