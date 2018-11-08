День Сибири: праздновать можно, но осторожно

Власти предпочитают его не замечать, а сами сибиряки не могут решить, когда и как отмечать

Рисунки детей - участников конкурса с сайта деньсибири.рф

Про День Сибири сегодня знают многие. Кое-где 8 ноября даже отмечают. Вот, например, в Тюмени дети прислали 2400 рисунков на конкурс «Тебя, Сибирь, мои обнимут длани». Уже восьмой раз там этот конкурс проводят. В Новосибирске нынче будет концерт, где-то выставка. Но всё дело в том, что День Сибири был не просто праздником, а праздником государственным.

В 1881 году император Александр III, которого ныне принято поминать исключительно добрым словом, по случаю 300-летия вхождения Сибири в состав России такой праздник установил. Тут же и отпраздновали – по всей стране. Почему именно 8 ноября? Ответ простой – в этот день 1581 года дружина казаков атамана Ермака Тимофеевича вступила в Искер – столицу Сибирского ханства.

Отмечали как могли: благодарственные молебны, научные и просветительские мероприятия, общественные обеды, губернаторские приёмы и балы, ярмарки, народные гулянья. И так до 1919 года…

В начале XXI века про День Сибири вспомнили и снова начали его отмечать. Депутаты Госдумы, избранные в Сибири, даже попытались снова сделать День Сибири общенациональным праздником, но ничего из этой затеи не вышло. Попытки внести в перечень памятных дат Российской Федерации День Сибири несколько раз предпринимали депутаты Госдумы от КПРФ Вера Ганзя (Новосибирская область) и Олег Смолин (Омская область). Последняя по счёту попытка завершилась тем, что думский комитет по региональной политике объяснил, что все мероприятия в рамках памятных дат РФ, установленных федеральным законом, финансируются за счёт федерального бюджета. Но для организации финансирования необходимо заключение правительства страны, а его-то и нет… Ну, а на нет, как известно, и суда нет.

Сегодня депутат Государственной Думы Вера Ганзя считает, что переубедить своих коллег по нижней палате российского парламента невозможно:

– Подозревают сепаратизм.

С этим составом Думы продвигать что-либо бесполезно.

Убеждать надо правительство и администрацию президента. А они как раз и боятся сепаратизма.

Директор Института истории Сибирского отделения РАН Виктор Козодой, по его собственным словам, очень спокойно относится к праздникам и всяким датам, но один бы праздник он бы точно возродил:

– Думаю, что нужно восстановить старую традицию, введённую Александром Третьим. По указу царя отмечался 8 ноября (с 1881 по 1919 год) праздник, который назывался просто — День Сибири. Он введён был в год 300-летия начала вхождения Сибири в состав Московии.

Праздник был учреждён в память о русских переселенцах, осваивавших громадную территорию, строивших сёла и города, в память о наших предках.

Этот день показывает Сибирь как часть России и смотреть на него нужно в историческом плане.

С историком согласен бывший член Совета Федерации и председатель Новосибирского облсовета, а сейчас руководитель областной ветеранской организации Виктор Леонов:

– День Сибири нам нужен. Может быть, есть вопросы к дате, так давайте отмечать другого числа.

Восьмого или не восьмого числа – вопрос не в этом: такой день Сибири нужен.

Потому его надо праздновать сейчас. А дальше нужна инициатива – пусть будет праздник в масштабах Сибирского федерального округа. Считаю, что День Сибири нужно поддержать!

А вот другой экс-сенатор Алексей Мананников уверен, что только «верность московским властям и олигархам мы продемонстрируем этим верноподданным праздником». Поэтому он его не одобряет:

– День, введённый императором Александром III – имперский праздник покорения определенной территории, в данном случае, Сибири. Эпоха империализма кончилась в середине прошлого века. Британия, Франция, Испания, Португалия отказались от колоний, предоставив им независимость.

Иное дело Сибирь: несмотря на название советской (усечённой Российской) империи, Сибирь независимости не получила. Поэтому настоящим Днём Сибири мог бы быть День независимости Сибири, провозглашенной в 1918 году, а не День покорности московской власти, безвозмездно выкачивающей из Сибири её ресурсы и держащей население Сибири в нищете.

Заведующий кафедрой философии НГУЭУ, главный редактор журнала «Идеи и идеалы», профессор Олег Донских с Мананниковым не согласен:

– Я уверен, что это совершенно разумная идея: почему бы таким способом не напомнить Москве, что есть Сибирь?! В нашем календаре каких только дней нет! Очень много можно их там обнаружить. Почему же среди них не быть и Дню Сибири? Это разумно!

Есть и конкретное предложение относительно празднования. С ним выступил лидер общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов. Недавно он выступил с идеей снять фильм об императоре Николае Романове и его роли в изменении облика Сибири после постройки Транссиба. Документальная картина под названием «Именем императора» скоро выйдет в свет. Неплохо было бы, по мнению общественника, и праздник возродить:

– Возвращение к дореволюционной традиции – дело хорошее. Вопрос лишь в том, какие смыслы будут у нового праздника, а с этим случаются нюансы. Достаточно вспомнить сложную судьбу дня народного единства. Второй вопрос:

а не частим ли мы с празднованиями?

4 ноября, 7 ноября, 8 ноября, а работать-то когда? Ну, и третий вопрос – это, разумеется, время празднования. Ноябрь в Сибири не слишком располагает к отдыху на свежем воздухе, а потому, если уж и начинать отмечать этот праздник, то давайте подберём более тёплое время.



Владимир Кузменкин

Журналист Автор