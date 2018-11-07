Кудрявые великаны в панике залетели в Сибирь

Сразу в трёх сибирских регионах спасают диковинных птиц, отбившихся от стай

фотографии Алексея Яновского и сайта wikipedia.org

В Алтайском крае спасают отбившихся от стаи краснокнижных кудрявых пеликанов. Девять молодых птиц опустились на воду в Алейском районе. За состоянием и поведением необычных пернатых постоянно наблюдают специалисты. Пеликаны сейчас находятся под охраной местного охотинспектора.

«Погода портится, и шансов продолжить перелёт становится всё меньше. В настоящее время решается вопрос организации зимовки пеликанов на Алтае, а по весне их планируют выпустить в заказнике «Пеликаний» Бурлинского района. Маршруты перелёта этих птиц и гнездование связаны с территорией Алтайского края, поэтому вполне реально, что за зиму они окрепнут и смогут прибиться к стае опытных сородичей, вернуться в естественную среду обитания», - говорится в сообщении минприроды Алтайского края.

Совместно с орнитологом Алексеем Эбелем специалисты ведомства сейчас предпринимают попытки безопасного отлова птиц для перемещения к месту передержки. Пеликаны пока не подпускают людей ближе чем на пять метров.

В начале ноября одинокого кудрявого пеликана видели и в Новосибирске — на Оби в нескольких километрах ниже по течению от Северного автомоста. Птица плыла недалеко от захламлённой древесиной песчано-каменистой отмели у левого берега. «Плыл пеликан как-то не очень ловко, рывками, словно бы «прихрамывая» на воде. Возможно, одна нога у него повреждена. Пытался черпать рыбёшку клювом, но тоже не особенно успешно. При полувзмахах крыльями повреждений на них не было видно», — сообщил известный новосибирский орнитолог Алексей Яновский.

Редакторы программы «Доброе утро» с Первого канала связались со специалистом из Новосибирска и попросили дать комментарий с выездом на место. «Погода к тому времени испортилась, холодный ветер то и дело приносил заряды снежной крупы. Русло там очень широкое, с протоками и островами у левого берега, куда не подъехать без моторной лодки. Птицы, к сожалению, мы не увидели. Лишь по белому предмету на границе «пляжа» и кустов на левом берегу реки можно было предполагать её присутствие. По всей видимости, пеликан был уже мёртв», — добавил Алексей Яновский.

Позже по телеканалу ТВЦ в программе «События» сообщили о ещё одном кудрявом пеликане, которого отловили в истощённом состоянии местные жители вблизи Кемерова. В комментарии сотрудника Кемеровского госуниверситета было сказано, что ближайшие к Кузбассу места гнездования кудрявых пеликанов ему известны в Восточном Казахстане — на озере Балхаш и ближайших к нему водоёмах.

«Странно, что кемеровскому эксперту неведомо о местах гнездования пеликанов в Омском заказнике "Птичья гавань", а также в Новосибирской области на озере Чаны и озёрной лесостепи Алтайского края», — добавил Алексей Яновский.

Новосибирский орнитолог опроверг версию «коллеги», что молодой пеликан сбился с маршрута, потеряв родителей из-за сильного ветра во время перелёта. «На самом деле пеликаны блуждают из-за преследования и беспокойства стаи со стороны охотников», — уверяет Алексей Яновский.

По словам орнитолога, при паническом взлёте стаи молодые птицы чаще всего отстают от взрослых и впоследствии обречены на гибель или попадание в зоопарк, так как не могут самостоятельно выбрать правильное направление и продолжить перелёт к местам зимовок. В случае с пеликанами, в отличие, например, от гусей или журавлей, молодёжь которых тоже нуждается в сопровождении взрослых при миграции как осенью, так и первой в жизни молодых птиц весной, ситуация усугубляется отсутствием акустической коммуникации — пеликаны не могут издавать громких звуков и воссоединиться в стаю по крикам. К тому же, пеликаны – парители, то есть нуждаются в восходящих потоках воздуха, которые отсутствуют над заснеженной поверхностью в это время года.

Нынешняя история с заблудившимися пеликанами повторяет события 2004 года. Тогда поздней осенью возле плотины ГЭС обосновалась целая группа этих величавых птиц. В октябре их было десять. Затем в начале ноября, когда большую часть Обского моря сковали льды, число отважных пернатых зимовщиков уменьшилось до четырёх, так как двух подстрелили браконьеры, а четырёх в разное время отловили и отвезли в зоопарк местные жители.

К началу декабря пеликаны переместились ниже плотины, где в бурлящих после турбин потоках и в свете фонарей они ловили рыбу и пытались выжить среди заснеженных камней на отмелях. Одного из них тоже удалось поймать и сохранить в зоопарке. Из оставшихся на воде трёх птиц одна вскоре исчезла бесследно, а две продолжали бороться за жизнь до конца декабря, отказываясь сдаваться на милость ловцам. В итоге они так и сгинули среди льдин под плотиной в морозном тумане…

При осмотре птиц, доставленных тогда в зоопарк, выяснилось, что все они — сеголетки, молодые птицы текущего года рождения, которым по 4–5 месяцев от роду. Наиболее вероятной причиной их вынужденной зимовки здесь стал пресловутый фактор беспокойства. Как можно предположить, пролётная разновозрастная стая пеликанов, сделавшая остановку для отдыха и кормёжки на Обском море, подверглась обстрелу охотников. В результате этого молодые птицы отстали от взрослых и не смогли продолжить перелёт на юг самостоятельно.

А в 2007 году драма с пеликанами повторилась вновь. В середине сентября персонал одной из баз отдыха в окрестностях села Боровое Ордынского района отловил на Обском море ослабевшего молодого кудрявого пеликана, у которого в результате обстрела охотниками оказался сильно, до слепоты, повреждён дробиной правый глаз. Другая дробина оставила след на надклювье рядом с глазом. Также пеликан прихрамывал на правую ногу. Диковинную птицу, которая по причине недомогания не очень-то и сопротивлялась поимке, поместили в сарайчик. Там пеликан, которого окрестили Гошей, быстро освоился, окреп, с аппетитом употреблял улов хозяина-рыбака и даже начал реагировать на кличку. Однажды он выбрался наружу, раздвинув клювом и крыльями плохо прибитые доски в углу сарая, и доковылял до моря. Обнаружив пропажу, хозяин поплыл на лодке вслед беглецу. В небе над ним кружил сородич найдёныша, также отставший, по-видимому, от основной стаи.

Не в состоянии подняться ввысь, Гоша смирился, передумал спешить из неволи и по зову хозяина поплыл назад к лодке.

Скармливать постояльцу по два килограмма рыбы в сутки вскоре стало для рыбака обременительно, и он позвонил на телевидение. Мол, приезжайте, забирайте, увозите в зоопарк или ещё куда-нибудь. Бедолагу упаковали в полипропиленовый мешок, посадили в «ГАЗель» и повезли в зоопарк. В качестве протестных действий в ответ на непочтительное обращение большущая птица испачкала салон автомобиля помётом и отрыжкой проглоченных перед отъездом рыбин. Выбравшись из мешка, Гоша тут же в салоне машины принялся прихорашиваться, приводить в порядок оперение клювом и осваиваться с новой обстановкой, нисколько не боясь незнакомых людей. Он словно бы догадывался, что вот-вот предстоит непростая встреча с сородичами-старожилами зоопарка.

После осмотра и нескольких инъекций Гошу выпустили в просторную вольеру с бассейном, где тогда содержались два розовых и пять кудрявых пеликанов, пара бакланов, серая цапля и большой непарнокопытный зверь под названием тапир. Птицы-старожилы приняли новичка на удивление миролюбиво, лишь слегка пощипывая его длинными клювами-плоскогубцами за перья.



Виктор Викин

журналист Автор