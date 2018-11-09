Дейнерис из Сибири весит 39 килограммов

Юлия Кригер много путешествует и, возможно, из-за этого ей пока не хватает времени, чтобы наладить личную жизнь

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЮЛИЕЙ КРИГЕР

Девушку с внешностью Дейнерис обнаружили в Новосибирске. Юлия Кригер обрела известность в прошлом году после того, как её заметил британский таблоид The Sun. Англичане прозвали сибирячку «русской Барби». Однако у российских поклонников своё мнение на этот счёт. По их мнению, блондинка с голубыми глазами — вылитая Дейнерис Таргариен.

Сама Юлия признаётся, что пока не смотрела «Игру престолов», и до появления таких комментариев даже не догадывалась о существовании Матери Драконов. «Признаться честно, не знаю, кто это такая. Когда в комментариях прочитала, стала интересно, я загуглила», — ответила Юлия.

Впрочем, недоброжелатели спешат заметить, что при такой чрезмерной худобе (39 кило) новоиспеченная Дейнерис больше похожа на белых ходоков, чем на красавицу Дени.

Напомним, что два года назад в Новосибирске объявилась точная копия другого культового персонажа этого сериала — Арьи Старк. 23-летняя Мария Мартынова победила (на минуточку!) во всероссийском конкурсе двойников героев сериала «Игра Престолов», и вместе с ещё четырьмя победителями конкурса снялась в промо-ролике сериала в Москве.

«Патриархат – это по мне»

Как и Дейнерис, Юлия Кригер много путешествует, на её страничке в соцсетях много фотографий на фоне различных экзотических мест. Возможно, из-за этого ей пока не хватает времени, чтобы наладить личную жизнь. Несмотря на обилие поклонников, на её страничке «ВКонтакте» значится статус «в активном поиске».

- Я предпочитаю очень сильных, властных мужчин, и меня именно такие мужчины обожают. Про себя скажу, что я точно не доминантка.

Я считаю, что патриархат – это как раз по мне.

Я за патриархат, — говорит Юля.

Также Юля не против рождения детей, и 39 килограмм, считает она, тому не помеха:

- У меня нет анорексии, как про меня иногда пишут СМИ. Если я хочу есть, я иду и ем. И с женским здоровьем у меня всё в порядке. Фигуру после родов тоже испортить не боюсь. Кто сказал, что после рождения ребёнка теряется фигура? У меня есть живые примеры, один из которых моя подруга: она такой же комплекции, как и я, и после родов в первый же день не было никакой разницы в сравнении с тем временем, когда она не была беременна. Это всё глупости, которыми оправдывают себя ленивые женщины.

О пластике груди мечтала с 10 лет

Юля забывает, что после родов портится не только фигура, но и грудь. И силиконовая грудь, которая у красавицы уверенного третьего размера, может поплыть с высокой долей вероятности. Впрочем, ещё один визит к хирургу исправит это, хотя сама девушка вспоминает свою пластическую операцию не без содрогания. Говорит, что ей никогда ещё не было так плохо, но оно того стоило:

- Пластику груди сделала около двух лет назад, но сама идея лечь на стол хирурга ради красивого бюста появилась гораздо раньше – в десять лет. Именно тогда я решила, что силикон – идеальный вариант. Естественная грудь всегда или слишком маленькая, или слишком большая. И она со временем обвиснет, а силикон всегда идеально держит форму. У него нет срока годности.

«Каждую девочку кто-то обеспечивает»

В настоящее время Юля не работает. По её мнению, для большинства девушек работа служит лишь прикрытием, что их кто-то обеспечивает:

«Очень мало таких, кто действительно может себя полностью обеспечить. Как правило, это бизнес-дамочки, которые далеко от мужчин не уехали...

Поэтому каждую девочку кто-то обеспечивает, это либо нормальные отношения с мужчиной, либо эскорт».

В подтверждение этих слов сибирячка приводит расчёты:

«Средняя зарплата по России сейчас сколько? Тысяч тридцать? Два раза в месяц все девочки ходят на маникюр: 1500*2=3000. Брови раз в месяц – 1000. Ресницы два раза в месяц — 2000*2=4000. Окрашивание волос — 7000 рублей. Депиляция около 5000-7000. Косметика — это вообще отдельная тема, около 10000 в месяц точно нужно на неё потратить, чтобы пополнить запасы закончившегося. Считайте сами. Плюс нужно что-то есть, на чём-то ездить, куда-то сходить, оплатить квартплату или съёмную квартиру…»

Сама Юля считает, что могла бы зарабатывать на модельном бизнесе или на рекламе в своем блоге, но пока ни тот, ни другой вариант не удаются. Модельные мечты тормозятся из-за не слишком высокого роста Юлии (всего 165 см), а чтобы дохода от рекламы хватало на жизнь, нужно иметь больше подписчиков. Её 61 000 подписчиков «ВКонтакте» и 13 000 в «Инстаграме» для беззаботной жизни, увы, недостаточно.

Чтобы похудеть, надо не есть

Как пишет Юлия в своем блоге, спорт – не её страсть, и бегает она лишь от назойливых мужчин. Поддерживать фигуру ей помогает способность не есть лишнего. Она питается один раз в день и не имеет проблем со срывами, от которых так часто страдают девушки на диетах. Это когда после недельной голодовки девушка вдруг за раз съедает тортик или целую пиццу.

- Я вегетарианка уже восемь лет, не употребляю в пищу мясо, рыбу и морепродукты. Также уже лет десять каждое утро встаю на весы и смотрю, если я немножко больше вешу, чем вчера, то сегодня надо поменьше есть. И таким образом я просто поддерживаю и не набираю вес.

За худобу в комментариях Юлю сравнивают как с богиней, так и с доской. Нормально ли так изнурять себя диетами, и почему сегодня так популярны селфи в стиле «девушка-кукла» корреспондент Сиб.фм поинтересовался у психоаналитика.

- Захваченность телом – одна из ярких тенденций современности. В ответ на социальное требование иметь красивое тело мы видим поток мужчин и женщин, будто бы сошедших с конвейера. Помимо общих тенденций иметь молодое красивое сексуальное тело, есть и особые течения – иметь внешность куклы.

Утрата индивидуальности не беспокоит девушек-кукол, ведь по их представлению, образ куклы – идеален.

Им недостаточно одной черты, сходство должно быть максимально возможным – это захваченность без границ и компромиссов. Такое тело создаётся, чтобы быть подставлено взглядам. Существует потребность притянуть эти взгляды, прилепить к своему телу. Мы можем сказать, что это некая новая связь — связь со взглядом, а не связь между людьми, — говорит психоаналитик Татьяна Вознесенская.

Девушка с внешностью куклы может очаровывать различных мужчин. Основная причинность лежит в пространстве того, насколько мужчина может выносить женское желание. Желание женщины – это ад для мужчины, а идеальная партнерша – та, которая своего желания не имеет. В крайнем случае, она должна сделать так, чтобы мужчина с её желанием никогда не сталкивался. Отсюда фантазии о женщине-кукле, женщине-роботе. Здесь вспоминается Пелевин с его романом S.N.U.F.F. Насколько мужчина может быть схвачен своими фантазиями, насколько он может выдерживать рядом с собой другого с собственным желанием, насколько он сам захвачен собственным телом – все это определяет его любовные выборы.



Светлана Нечитайло

журналист Автор