Серпом по Байкалу

Как нам, сибирякам, относиться к тому, что Забайкалье и Бурятия теперь вроде как не Сибирь, а самый что ни на есть Дальний Восток?

фотографии с сайта wikimedia.org и government.ru

«Пророков нет в отечестве своём» – так сказал нам некогда Владимир Высоцкий. Наверное, они всё-таки есть, но так уж у нас принято – в упор их не замечать. Вот, например, перевели Забайкалье с Бурятией из Сибирского федерального округа в Дальневосточный: казалось бы, разве можно было этакий поворот предвидеть?

Не торопитесь давать отрицательный ответ: ещё в 1930 году наш замечательный поэт Павел Васильев, дом-музей которого упорно стремятся снести в Северном Казахстане, написал стихотворение «Сибирь». И там были такие строки:

«Страна охоты

Мужественно встала

От казахстанских выжженных степей

До берегов кудлатого Байкала».

Каково! Чувствовал поэт, что на Байкале точку поставят. Её и поставил президент своим указом. Теперь Забайкалье и Бурятия вроде как не Сибирь, а самый что ни на есть Дальний Восток.

Как нам, сибирякам, к этому относиться?

Одного ответа на этот вопрос будет недостаточно. Нужно минимум два. Первый – вполне очевидный:

это нам по барабану! Какая разница, где будут числиться два субъекта Федерации?

Вы же в курсе, что в Конституции РФ вообще ни единым словом не упоминаются федеральные округа? Если они завтра исчезнут – опять же по указу президента – то ничего ровным счетом не произойдёт. Нам пояснили, что передача двух регионов в состав ДФО — это самый что ни на есть оптимальный для них (и для страны) вариант развития. Хорошо, коли так.

Второй ответ будет подлиннее и печальнее. А начнём мы, как ни странно, с медицины. Как только стало известно, что Забайкалье и Бурятия покидают СФО, наиболее любопытные граждане обратили свой взор на географические карты. И ужаснулись… Дело в том, что давно уже было подмечено, что территория Сибирского федерального округа своими очертаниями напоминает тот орган, который есть у лиц мужского пола. И вот сейчас, после реформы, очертания естественно изменились – у всех, кто ни посмотрит на картинку, возникает стойкое ощущение: что-то отрезали!

Самые продвинутые даже выяснили, как это называется: орхиэктомия…

Правда, пишут, что послеоперационный период у пациентов, перенёсших удаление одной важной части, обычно проходит вполне благоприятно. То есть всё работает, но всё равно как-то, понимаешь, несимметрично!



Первые поселения у Байкала основали племена глазковской культуры, предки эвенков, во II тысячелетии до нашей эры

Но самое неприятное, что это ведь отражается на пространстве метафизическом. Не будем излагать Даниила Андреева – сформулируем проще: пока у нас в стране всячески превозносят Сибирь как некий великий образ, от вполне конкретной территории в административном плане отщипывают по кусочку. И началось это не сейчас, а гораздо раньше!

Что считали Сибирью с XVI века? Все земли, которые лежали за Уралом. Позже стало ясно, что предел все-таки есть – и это Тихий океан. Дальше идёт обустройство территорий и Сибирь-матушку делят на Западно-Сибирское и Восточно-Сибирское генерал-губернаторства. Потом появляется Дальний Восток. Со временем все привыкают к мысли, что Чукотка и Якутия – это не Сибирь, а уже именно Дальний Восток. Но даже в советское время Забайкалье никогда к нему не причисляли, Бурятию, понятное дело, тоже.

Первый раз в новом веке Сибирь обидели, когда при учреждении федеральных округов вдруг отнесли Тюменскую область, а заодно с ней Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский (Югра) автономные округа не к Сибирскому федеральному округу, а к Уральскому. На Урале, правда, тоже не могли понять, как так вышло, что Пермь и Оренбург оказались вдруг в Приволжском округе, но это уже другая история.

Теперь вот ушли Забайкалье и Бурятия. Да, размер всё-таки имеет значение, но даже эта самая орхиэктомия нашу метафизику всё равно не поколеблет! В конце концов, мы же с детства знаем, что российское могущество прирастать будет и хорошо помним, чем именно! А что касается карты, то всякое время свои узоры выводит, но есть вещи иного порядка.

Внимайте Николаю Михайловичу Ядринцеву, который всё четко сформулировал: «Сибирь занимает весь север Азии и тянется на север до Северного Ледовитого океана, на востоке она достигает до Тихого океана, на юге границы её составляет Китайская империя, на юго-востоке она граничит со среднеазиатскими владениями Российской империи, а на северо-западе и на западе Сибирь отделена от Европейской России Уральским хребтом». Детали несущественны.



Андрей Медведев

журналист Автор