Начальство подкинуло проблем

Как быть, если бывший работодатель даёт вам негативные рекомендации

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Как найти новую интересную работу, если вчерашний шеф рассказывает всем о вашем «непрофессионализме», «конфликтности» или даже «непорядочности»? Что предпринять, чтобы неадекватные отзывы тех, с кем не сложились отношения, не мешали вам трудоустроиться? Читателям Сиб.фм даёт рекомендации пресс-секретарь Superjob Сергей Светоченко.

«Работал спустя рукава…»

Далеко не всегда специалисты покидают компанию по причинам, о которых не стыдно рассказать на последующих собеседованиях, — например, из-за желания профессионального роста. Бывает, что причиной увольнения становится конфликт с руководством. Иногда он оказывается столь серьёзным, что вчерашний начальник из чувства обиды или мести рассказывает всем подряд гадости об уволившемся сотруднике. О некомпетентности или неуживчивости подчинённого он удовлетворённо сообщает и рекрутерам, обращающимся к нему за рекомендацией.

Приятного, конечно, мало. Как быть уволившемуся сотруднику? Ведь тот факт, что однажды ему не удалось погасить конфликт и покинуть компанию с миром, вовсе не отменяет его профессионализма и желания достичь определенных карьерных высот.

Не все рекрутеры верят рекомендациям

Итак, если вы попали в аналогичную ситуацию, прежде всего не отчаивайтесь. Согласно исследованиям Superjob.ru, далеко не все рекрутеры прислушиваются к рекомендациям, будь то хвалебные рекомендательные письма или устное подтверждение достижений специалистов. Лишь 18 % менеджеров по персоналу всегда просят соискателей предоставить рекомендации. 55 % рекрутеров запрашивают их только у кандидатов на определённые должности (например, на руководящие позиции или подразумевающие материальную ответственность). Наконец, больше четверти специалистов по подбору персонала (27 %) никогда не требуют рекомендаций, находя их субъективными и больше доверяя своей оценке, нежели чужому мнению.

Составляя резюме, оставьте раздел «Рекомендации» незаполненным. Как вы уже поняли, рекрутер может и не заинтересоваться этими сведениями. Впрочем, это вовсе не исключает необходимости продумать ответ на возможный вопрос о причинах ухода с предыдущей работы.

Помните, критиковать бывшее руководство и коллег на собеседовании – значит ставить себя в заведомо проигрышное положение.

О случившемся конфликте лучше умолчать, однако, если это неприемлемо, нужно максимально сгладить острые углы. «Оказалось, что мои методы работы несколько разошлись с методами директора. Я всегда стремлюсь использовать новейшие средства и методики, а директор настаивал на старых и проверенных технологиях. К сожалению, нам не удалось прийти к общему знаменателю, но я благодарен бывшим коллегам за ценный опыт, который мне удалось приобрести», — такой ответ звучит гораздо лучше, чем «Директор – старый консерватор, он не хотел ничего менять, да и никто из коллег не оценил моих свежих идей».

Кто может вас рекомендовать?

Весьма вероятно, что на собеседовании вас всё же спросят о том, кто может вас порекомендовать. К этому вопросу нужно подготовиться заранее. Поскольку самый лучший в глазах рекрутера рекомендующий – ваш руководитель – отпадает, подумайте, кто еще из руководства компании или коллег может хорошо о вас отозваться. Возможно, это кто-то из заместителей директора (тот, кто курировал вашу работу), директор по персоналу, руководитель смежного подразделения, наконец, равный по положению коллега – вариантов может быть немало.

Поговорите с потенциальным рекомендателем – едва ли кто-то откажет в такой просьбе хорошему специалисту. Не стоит просить приписывать вам колоссальные достижения – будет гораздо лучше, если коллега расскажет о ваших реальных успехах.

Если в ближайшем окружении вам так и не удалось найти никого, кто мог бы помочь выйти из непростого положения (например, если бывшие коллеги опасаются гнева руководителя), расширьте круг поиска. Сослуживцы по предыдущей работе, клиенты, партнёры, которые имели возможность убедиться в ваших профессиональных качествах, тоже могут дать вам рекомендации. Конечно, в глазах рекрутера они не будут обладать той же ценностью, что и рекомендации непосредственного руководителя, но всё же могут помочь склонить чашу весов в вашу пользу.

Поиски работы в условиях явного противодействия со стороны бывшего начальника (который может быть весьма влиятельным) – задача непростая, особенно если вы живёте в небольшом городе. Но все же она выполнима – надо лишь приложить чуть больше усилий, убеждая потенциального работодателя в своей компетентности и порядочности.

Не отказывайтесь выполнять тестовые задания, демонстрируйте свой профессиональный уровень вопросами по делу, соблюдайте все договорённости и, конечно, ежедневно просматривайте свежие вакансии – и новая работа обязательно найдётся.



Сергей Светоченко

пресс-секретарь Superjob Автор