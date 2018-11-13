Что будет с ценами на бензин после «заморозки»

В обмен на временное сдерживание цен на автомобильное топливо правительство отдало на растерзание независимых операторов рынка

фотографии с сайтов wikipedia.org, kremlin.ru, gazprom-neft.ru

Правительство будет контролировать цены на топливо и в случае нарушений применит «системные меры» ко всем компаниям в виде заградительных пошлин. Это заявление прозвучало в понедельник, 12 ноября, дважды: первый раз — на утренней встрече профильного вице-премьера Дмитрия Козака с руководителями крупнейших нефтяных компаний, второй раз — на дневном совещании Владимира Путина с членами кабинета министров.

Президент попросил Козака доложить о работе по сдерживанию цен на нефтепродукты, заметив, что правительство обязалось провести её ещё месяц назад. «В каком состоянии сегодня?» — обратился к вице-премьеру Путин.

«Если коротко — ситуация стабилизирована, цены заморожены,

и они будут такими сохраняться с учётом инфляции, изменений налогового законодательства до конца марта. Мы договорились с компаниями, что действует принцип "один за всех и все за одного", иначе будет недобросовестная конкуренция», — доложил Козак.

Чиновник напомнил, что в период с 7 по 10 ноября правительство подписало с нефтяными компаниями соглашения, где для каждой были определены объём и параметры поставок нефтепродуктов на внутренний рынок, на биржу и на мелкооптовый рынок. Кроме того, были определены ценовые параметры по каждому субъекту РФ. Козак добавил, что до конца декабря контролирующие ведомства проверят долю независимых АЗС на региональных рынках, и с ними тоже будет подписано соглашение по ценам.

По словам вице-премьера, соглашение будет действовать с 31 октября до 31 марта 2019 года. После этого цены на топливо будут формироваться, «исходя из индексации на основе среднегодовой инфляции».

Однако в обмен на временное сдерживание цен на автомобильное топливо правительство отдало на растерзание независимых операторов рынка. И то, что казалось угрозой обвала цен на автомобильное топливо, сегодня выглядит как предчувствие беспрецедентной травли. На неё, в соответствии с протоколом совещания у вице-премьера правительств России Дмитрия Козака, выйдут налоговые и антимонопольные органы. А попадёт под их внимание более половины всех автозаправочных станций страны.

В этом году правительство РФ начало бороться за снижение цен на ГСМ ещё в начале лета, после очередного скачка. Цены ограничили, но не полностью: розничные — да, оптовые — нет. В итоге для заправок, входящих в сети вертикально-интегрированных нефтяных компаний, ничего страшного не произошло, а независимые станции оказались в стране абсурда: им буквально пришлось продавать топливо в розницу дешевле, чем они покупали оптом.

Так, конечно, не бывает, поэтому случилось что? Случилось, во-первых, ухудшение ситуации с контрафактом (потому что дешевле рынка можно продавать только какую-нибудь дрянь). А во-вторых — возник дефицит (ибо те, кто не готов ломать свою репутацию и всё же добывает качественный товар подешевле, иногда стали оставаться с пустыми ёмкостями).



Дизельное топливо ощутимо подорожало за две недели в Новосибирской области

О системной нехватке топлива на независимых АЗС Новосибирской области говорят с октября. По данным Ассоциации независимых нефтетрейдеров Сибири, единственный поставщик ГСМ в регионе — «Газпромнефть» — сократил объём мелкооптовых поставок почти всех видов ГСМ в 3,5 раза.

Правительство всё это время обсуждало с нефтяниками свой ультиматум: или вы, говорило правительство, стабилизируете цены, или мы введём заградительные экспортные пошлины на нефтепродукты. 1 ноября пресса сообщила, что нефтяники сдались и решили подписаться под правительственными требованиями.



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Однако вскоре стало понятно, что фактически речь шла не об ультиматуме, а о торге. 6 ноября информационные агентства передали сообщения об итогах совещания у Дмитрия Козака. На нём чиновник поручил Федеральной налоговой службе и Федеральной антимонопольной службе России проводить внеплановые проверки деятельности независимых сетей АЗС, обратив особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен на топливо более чем на 4 процента.

В качестве слогана акции прозвучала едва ли не прямая цитата: «На независимых АЗС порядок надо наводить аккуратно, но так, чтобы не вызвать коллапс». Но она и без слогана стала прецедентом: до сих пор так жёстко розничные цены у нас ограничивали только на тарифы естественных монополий, но у тех, по крайней мере, есть безусловное монопольное положение на рынке и тарифное регулирование, по правилам которого их хотя бы спрашивали об обосновании затрат.

Утверждается, что независимые АЗС в России занимают 62 процента розничного рынка топлива. Но это как считать. По объёму реализации они брендовым заправкам проигрывают. У тех ведь и места в массе получше, и сервис качественнее, и возможностей, в том числе и двигаться по цене, несоизмеримо больше. А у маленьких операторов какие возможности? Например, там кассирша посимпатичнее или съезд с трассы удобнее, или режим работы. Там тебе могут сделать специальную скидку, если ты дальнобойщик и хозяин твоего бизнеса дружит с хозяином заправки или им является.

С другой стороны, у независимых нарушений по качеству топлива определенно больше. Если дорожный комплекс с громким названием получает топливо прямо по материнской разнарядке, они тоже возможны, но только в качестве сбоев или откровенного вредительства. А частному предпринимателю что удалось надыбать, то он и льёт.

Это, конечно, всё обывательские оценки.

А вот что совершенно точно — так это то, что такого клича «ату его», как сегодня, до сих пор от государства мы не слышали ни разу.

«ФНС России, ФАС обеспечить проведение внеплановых проверок деятельности независимых сетей автозаправочных станций, обратив особое внимание на организации, превышающие индикативный уровень цен более чем на 4 процента», — цитирует «РИА Новости» протокол совещания у Козака. А президент ассоциации независимых нефтетрейдеров «Сибирь-ГСМ» Юлия Золотовская рассказывает, что у неё уже интересуются, не собираются ли заправщики протестовать. «Новая Сибирь» тоже поинтересовалась — она не ответила.

Зато известный в Новосибирске общественник Алексей Носов, который последовательно выступает против нефтетрейдеров, не входящих в вертикальные структуры, считает, что, во-первых, для независимых ничего по большому счёту и не изменилось, а во-вторых — они и есть те самые вредители.

«Вот, говорят, теперь им придётся уходить в бодягу.

Так они и так этой бодягой торгуют, ничего не поменяется — покупают тонну газпромовскую, а оставшиеся 19 — коченёвскую либо прямогон какой подвернётся.

А потом ещё и говорят: у нас экономика не бьётся. Извините, это не экономика» , — безапелляционно говорит Носов.

Что бесспорно и для первого общественника, и для второго — так это то, что цены нынешний кульбит не сдержит — они будут расти как по сезонным причинам, так и по фискальным. Ну а раз так — непонятно, ради чего тогда стоило жертвовать хоть какой-никакой да видимостью конкуренции.



Виктор Полеванов

человек из Новой Сибири Автор