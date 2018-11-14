Премьера «Первого»: время ожидания истекло

«Первый театр» открывает для новосибирцев совершенно новый формат

фотографии ПРЕДОСТАВЛЕНЫ «ПЕРВЫМ ТЕАТРОМ»

«Время ожидания истекло» – это спектакль-променад, квест, бродилка. Вместо сцены – залы «Подземки», вместо классической пьесы – многослойный оригинальный сюжет. Корреспондент Сиб.фм отправилась в путешествие за «милыми девушками в модных свитшотах» и узнала, для кого и почему время ожидания уже истекло?!

Погружение в метафоричный квест «Первого театра» начинается с чёрного хода «Подземки». К нему мы движемся небольшой группой в 30 человек за улыбчивой девушкой, размахивающей над головой фонариком. На входе нам предлагают оставить верхнюю одежду и обозначают точку отправления. Озираясь по сторонам, мы попадаем в огромный пустой зал с небольшой сценой посередине. Загадочные герои на ней хранят молчание.

– Достопочтенный зритель! – неожиданно знакомый голос Владимира Лемешонка обрушивается на нас и будто окутывает весь зал. – Сейчас мы рассыплемся на голоса и отправимся в постапокалиптический мир, где не случился апокалипсис… Где пессимизм и оптимизм похожи как братья-близнецы, где любовь уже не греет сердца; вместе мы спустимся на дно, где сострадание имеет цену и границу. Где уже никто ничего не ждет.

Голос завораживает нас, погружает в атмосферу загадочного мрачно-дымного помещения. Он объясняет нам: авторы спектакля вдохновились творчеством Сэмюэля Беккета, «Время ожидания истекло» – парафраз его знаменитой пьесы «В ожидании Годо». Однако ставить классику они «не дерзнули» – отказались не только от известных героев и оригинального текста, но и от театрального пространства, и от зрительных мест. «Сегодня всё будет иначе!» Театра, в его каноническом понимании, ждать не стоит – вместо этого мы, пытливые и открытые к экспериментам, приглашены на променад по таинственному лофт-парку. Главное правило сегодняшнего вечера, которое мы услышим ещё не раз:

– Следуйте за милыми девушками в модных свитшотах!

С первых сцен понимаю: не зря нас предупреждали о том, что зрителям тоже придётся работать – в своей голове, естественно. «Время ожидания истекло» – это семь независимых историй в разных локациях с неповторяющимися персонажами. Однако для самых внимательных авторы всё же оставили соединяющие «зацепки» – так, случайно высказанная фраза в одной сцене становится главной идеей для следующей.

О чём сами зарисовки? О жертвоприношении во имя труда, о погрязшей в памперсах своего отца дочери, о том, как крабовое мясо губит половую жизнь… Любая попытка заключить смысл сцен в слова оказывается безнадёжной. Несмотря на обещания авторов, абсурдности спектаклю не занимать, как и произведению самого Беккета. Безумные, на первый взгляд, истории воспринимаются только здесь и сейчас, только в сам момент действия. Так что желающих ознакомиться с содержанием заранее придётся огорчить. Вместо того, чтобы искать вразумительный анонс, легче самому спуститься в «Подземку».

Сцены спектакля выстроены в формате диалога, что подразумевает особую концентрацию и неторопливость зрителя. Ощущаешь себя подглядывающим за кем-то – герои ведут себя непосредственно, а их реплики очень реалистичны, словно недавно слышал этот разговор на улице или у кого-то в гостях. В этом, безусловно, заслуга драматурга, Владимира Антипова, и режиссёра, Алексея Забегина – они создали оригинальный текст специально для премьеры «Первого».

Прелесть произведения проявляется также в его гипертекстуальности. Попадая в новую локацию, нащупываешь знакомые «крючки» и отсылки. Однако понять, это ли имели в виду авторы, – невозможно, да и нет особой необходимости. Я, например, наткнулась на тень кафкианской анималистичности, удивилась знакомому стендапу на фоне красных штор и заметила пугающие новые технологии, подозрительно похожие на «Чёрное зеркало».

Завуалированность смыслов в какие-то моменты неожиданно разрывалась слишком прямыми, навязчивыми лозунгами, которые нам «разжевали» и кричали прямо в лицо. Так, недовольные политическим строем «неразумные девы» скандируют: «Долой, Ирода! Долой, Ирода!». То ли мне показалось это чем-то знакомым, то ли вспышки политичности «Первому» совсем не идут.

Отдельного внимания заслуживает форма спектакля. Уже факт того, что наш квест растянулся на 5000 квадратных метров. «Подземки» вызывает удивлённое «вау». Прямые трансляции разных ракурсов, планы, высвечиваемые проектором, интересная игра светом, дым, продуманные декорации – с каждым залом всё больше удивляешься оригинальности художника, Константина Соловьёва. Интересно, как по-новому раскрываются одни и те же залы, увиденные нами дважды с разных ракурсов. Мы то замыкаем героев в круг, то наблюдаем со стороны, то заглядываем с верхних балкончиков. Сегодняшняя атмосферность формирует у зрителей стойкое ощущение оторванности от внешнего мира.

Полноценный и очень важный герой нашего квеста – музыка. Инструментальное сопровождение, созданное композитором, Настасьей Хрущёвой, придаёт действию объёмность, помогает расставить акценты. Звуки скрипки, виолончели, баяна, фортепиано раздаются по залам «Подземки» с особенной торжественностью.

«Время ожидание истекло» абсолютно оправдал статус променада – нас никто не подгоняет и не заставляет, мы слоняемся из зала в зал, движемся за действующими лицами, однако при желании можем «остаться за дверью». Интересно, что герои нередко обращаются напрямую к нам – глаза в глаза. Мурашки пробегают по коже, когда в одной из сцен персонаж Владимира Казанцева обвиняет нас в том, что якобы мы натворили. Приятно видеть, как в новосибирских театрах наконец появляется иммерсивность!

Содержательная разрозненность спектакля окупается единым настроением и идеей. Абсолютно все герои, несмотря на разность сюжетов, уже «никому не верят и ничего не ждут». От этого остаётся ощущение какой-то постпессимистичной эпохи. Когда ничего не ждёшь – ничто не ранит, ничто не заботит. В финальной сцене зал будто взрывается этой волной абсолютной свободы. Герои, лишившись ожидания, вместе с ним лишились своей уязвимости. Факт того, что «время ожидания истекло», в понимании «Первого» – не минус, скорее, плюс.

После поклона мы, удивлённые участники квеста, не сразу понимаем, что теперь истекло время нашего променада. Стоя на балконе концертного зала, судорожно перевариваешь увиденное и гадаешь: может и тебе пора с ожиданием завязывать?!

Следующие «променады» «Первого театра» состоятся 3 и 4 декабря в лофт-парке «Подземка».



Наталья Бортник

журналист Автор