Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова

Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали три имени-кандидата

фотографии с сайтов wikipedia.org, youtube.com

Общественная палата РФ в начале октября презентовала масштабный проект «Великие имена России» – 45 аэропортов России получат имена известных соотечественников, которые выберут сами россияне. Среди попавших в этот список – новосибирский Толмачёво.

Наименование «Толмачёво» у аэропорта сохранится. Оно будет только дополнено именем «выдающегося соотечественника», которое выберут в ходе народного голосования. К слову сказать, задача не из лёгких. Да и сама идея вызывает в обществе достаточно много разногласий. Политики, учёные историки недоумевают: «Зачем?». Мало того, что будут потрачены немалые средства, неясна цель переименования. В Новосибирске уже сложился определенный бренд «аэропорт Толмачёво» – известный на всю страну. Зачем ещё что-то выдумывать?

Однако конкурс «Великие имена России» продолжается. Сейчас уже начался завершающий – четвёртый этап голосования за выдающихся россиян, в честь которых могут назвать аэропорт Новосибирска. Наибольшее число голосов по итогам прошедших этапов конкурса набрали три кандидата – Евгений Мешалкин, Александр Покрышкин и Валерий Чкалов. Именно за них теперь предстоит проголосовать новосибирцам.

Голосовать можно будет на сайте великиеимена.рф, в социальных сетях, с помощью SMS-голосования, заполнив анкету или позвонив по телефону горячей линии 8 (800) 707–93–17. Голосование продлится до 30 ноября. Окончательные итоги голосования объявят 4 декабря.

В ходе второго этапа конкурса был составлен список из десяти известных всем имён. В него вошли: маршал авиации Александр Покрышкин, основатель Академгородка Михаил Лаврентьев, известный кардиолог и кардиохирург Евгений Мешалкин, инженер и писатель Николай Гарин-Михайловский, дирижёр Арнольд Кац, лётчик-испытатель, Герой Советского Союза Георгий Байдуков, выдающийся учёный-химик Валентин Коптюг, авиаконструктор Павел Сухой, летчик-испытатель, Герой Советского Союза Валерий Чкалов, выдающийся хирург Яков Цивьян. Из этого списка и были выбраны три кандидатуры – Мешалкин, Покрышкин, Чкалов.

Все это люди заслуженные, уважаемые, известные. Многие из этих имён уже значатся на карте Новосибирска, в их честь названы улицы, проспекты, станции метро, площади, заводы, учреждения культуры, медицинские центры и так далее.

Зачем же ещё повторяться? Неужели нет больше достойных имён?

Как известно, после драки кулаками не машут, но всё же хочется рассказать о человеке, которого мы незаслуженно забыли и который имеет непосредственное отношение к воздушным воротам нашего города.

Если и нужно присваивать имя аэропорту Толмачёво, то только имя нашего земляка – Георгия Филипповича Байдукова, прославленного лётчика-испытателя, Героя Советского Союза, генерал-полковника авиации, кавалера наибольшего количества орденов СССР (22 ордена). Именно Георгий Байдуков открывает список Героев Советского Союза Новосибирской области.

Мне всегда казалось несправедливостью, что Новосибирск незаслуженно забыл его имя. Когда-то в честь лётчика Байдукова была названа одна из центральных улиц города, ныне Депутатская. Но в 1957 году вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР о том, что имена людей могут присваиваться городам и улицам только после их смерти. Улица имени Байдукова вновь появилась на окраине Новосибирска в Заельцовском районе совсем недавно, многие даже не знают о её существовании, потому что на ней есть всего несколько домов.

К 100-летнему юбилею легендарного летчика-испытателя (26 мая 2007 года), о котором в Новосибирске практически умолчали, на его родине – в Татарске – состоялось открытие бюста Герою Советского Союза, а школе присвоили имя Георгия Байдукова. Школьников теперь здесь принимают не в пионеры, а в «байдуковцы», повязывая синие галстуки.

Почему-то не принято в Новосибирске гордиться именем Георгия Байдукова, а ведь он родился в Новосибирской области – на разъезде Тарышта Омской (ныне Западно-Сибирской) железной дороги. Отец его, Филипп Капитонович, был железнодорожником (как и многочисленные родственники), поэтому жену, Ирину Иосифовну, когда она должна была родить, взял с собой на передвижку. Так, в вагоне, и появился на свет маленький Георгий. Вообще же родительский дом находился в деревне Бурково (Новопокровское) возле Татарска. Позже родители Байдукова переехали в Новосибирск и жили в Ленинском районе на улице Широкой. До недавнего времени здесь жила его двоюродная сестра Бичикова Надежда Александровна, которая положила немало сил, чтобы увековечить имя её брата.

«Молодёжь – на самолёт!»

В детстве Георгий Байдуков хотел быть железнодорожником. Уже с одиннадцати лет он работал подручным кровельщика на 11-м и 12-м участках службы пути Омской железной дороги. Учился в Чановской школе. Учителя отмечали у него большие способности к физико-техническим дисциплинам и литературе, а на школьной выставке экспонировались работы, которые он сам изготовил в мастерской: коммутатор, астролябия. Его школьные сочинения по литературе считались лучшими.

В 1925 году по призыву комсомола «Молодёжь — на самолёт!» Георгий Филиппович добровольцем ушел в Красную армию и после отборочной комиссии был зачислен курсантом в Ленинградскую военно-теоретическую школу лётчиков.

Далее в его биографии была школа лётчиков в Каче под Севастополем. Вначале был младшим лётчиком, потом старшим, командиром звена, а в 1930-м стал лётчиком-испытателем в Научно-испытательном институте ВВС РККА. Там он и познакомился с Чкаловым. Они стали друзьями. Про Байдукова говорили, что у него настолько было развито профессиональное чутьё, что он мог посадить самолёт при любых условиях. Чуть позже лётчик-испытатель Байдуков поступил на инженерный факультет Академии имени Жуковского.

Им рукоплескал весь мир

О славной троице – Чкалове, Байдукове и Белякове – в 30-е годы говорил и писал весь мир. Чудеса героизма и мужества они показали ещё в 1936 году, перелетев из Москвы на Дальний Восток (на остров Удд) через Северный Ледовитый океан, установив мировой рекорд по дальности и продолжительности полёта. Летчики преодолели без остановки 9374 километра за 56 часов 20 минут.

Страна высоко оценила их подвиг, присвоив звания Героев Советского Союза. Через год лётчики еще раз доказали, что они настоящие герои, проложив воздушный путь между двумя континентами через Северный полюс. Утёрли нос Америке, Франции, Англии, Италии, Германии, установив новый рекорд дальности полёта. Многие известные лётчики и путешественники на самолетах и дирижаблях пытались достичь Северного полюса, но чаще всего терпели крушение. Последним был американский лётчик Вилли Пост, который в 1935 году хотел перелететь через Северный полюс на гидросамолёте, но разбился на Аляске. Русским же лётчикам удалось пролететь над тремя полюсами — Северным, магнитным и «полюсом относительной недоступности». Их знаменитый АНТ-25 преодолел 11 430 километров за 63 часа 16 минут и коснулся земли на аэродроме в Ванкувере. Им рукоплескал весь мир. В Вашингтоне их приветствовал президент Джордж Форд:

«То, что сделали эти люди в 1937 году, мы считаем событием века».

И хотя Георгий Байдуков совершил два легендарных перелёта, звание Героя Советского Союза у него одно. В 1937 году у правительства возникли трудности: за перелёт через полюс вроде бы следовало дать звание Героев, но весь чкаловский экипаж уже был удостоен этого высокого звания. Тогда ещё не решили, сколько раз человек может стать Героем Советского Союза. С большим опозданием Чкалов, Байдуков, Беляков были награждены орденами Красного Знамени. Плюс большие денежные премии, автомашины, холодильники и множество других дорогих вещей на тысячу долларов.

Вся его жизнь – Военно-воздушные силы

Георгий Байдуков во время советско-финской войны командовал авиагруппой и авиаполком. В Великую Отечественную прошёл путь от заместителя командира смешанной авиадивизии до командующего ВВС 4-й ударной армии и командира 4-го штурмового авиакорпуса. После войны – на командных должностях в ВВС. В 1947–1949 – начальник Главного управления гражданского воздушного флота. В 1949–1952 – заместитель начальника НИИ ВВС по лётной части. В 1951 окончил Военную академию Генштаба. С 1952 – заместитель, 1-й заместитель начальника Главного штаба Войск ПВО страны по специальной технике. В 1957–1972 – начальник 4-го Главного Управления Министерства обороны СССР, член Военного совета Войск ПВО страны. С 1972 – научный консультант главнокомандующего Войсками ПВО страны. C 1988 года генерал-полковник авиации вышел в отставку.

Надежда Александровна Бичикова рассказывала:

– 16 лет я проработала на заводе «Сибсельмаш» на военном производстве. Сама того не зная, я трудилась под руководством Георгия Филипповича. Вдруг он приезжает на завод, и оказалось, что все военные представительства находились в его ведении. Уже после его смерти, когда я приехала в Москву, задалась целью побывать на рабочем месте брата. Договорилась с командованием, войсковой частью. Зашла в кабинет и не смогла сдержать слёз. Ничего особенного, только на столе очень много телефонов, по ним можно было говорить с любым городом страны. Георгий Филиппович занимался не только ПВО страны, но и был разработчиком новых видов вооружения. О себе он мало рассказывал. Все дела его были засекречены.

«След должен остаться на родине. Корни его здесь»

Литературные способности летчика Байдукова проявились во взрослой жизни. Вначале он публиковал очерки, рассказы о легендарных перелётах в «Правде», а потом вышло несколько книг, в том числе для детей: «Первые перелёты через Ледовитый океан», «Наш полёт в Америку», «Записки пилота», «Встречи с товарищем Сталиным», «Разгром фашистской эскадры», «Последний прорыв», «Рассказы разных лет», «Командарм крылатых. Документальное повествование о Якове Алкснисе». В серии «Жизнь замечательных людей» у Георгия Филипповича вышла книга «Чкалов». Он вступил в Союз писателей.

В 2003 году – в Новосибирске, к 110-летию города, уже после смерти генерал-полковника авиации Байдукова, на основе его рукописи была издана книга «ВВС РККА. Начало». Георгий Филиппович много работал в архивах — собирал материалы, поэтому книга содержит интереснейшую (в том числе и ранее засекреченную) информацию. Она посвящена первым этапам бурного роста и становления отечественных Военно-воздушных сил и судьбам людей, связавших свою жизнь с авиацией: Чкалова, Белякова, Леваневского, Поликарпова, Туполева… Надежда Александровна Бичикова рассказывала, что у неё хранится целый чемодан рукописей Георгия Байдукова — можно не одну книгу издать.

Георгий Байдуков умер 28 декабря 1994 года. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище. Георгий Филиппович за свою жизнь был награждён многими орденами и медалями, в числе которых два ордена Ленина, два — Суворова II степени, два — Отечественной войны I и II степеней, четыре — Красного Знамени, четыре — Красной Звезды, Кутузова I и II степеней, польский орден, другие награды иностранных государств. Он является кавалером наибольшего количества орденов СССР (22 ордена).

Надежда Александровна с большим трудом сумела уговорить жену Байдукова привезти награды брата в Новосибирск. Аргумент был неоспорим: «След должен остаться на родине. Корни его здесь». Вместе с орденами она привезла много его личных вещей — например, куртку, в которой он летал через Северный полюс. И ордена, и одежда находятся в Новосибирском государственном краеведческом музее. Георгий Байдуков не раз бывал в Новосибирске, где жили его родители. В 1966 году он передал в областной краеведческий музей документы, фотографии, вещи, даже копию бортового журнала, который вели летчики во время своего легендарного перелёта в Америку. Сегодня персональная коллекция Байдукова — одна из лучших в Новосибирском краеведческом музее.

Имя Георгия Байдукова носят улицы в Новосибирске, Москве, Витебске, Могилёве, Донецке, Новоалтайске, Екатеринбурге, Чебоксарах, Пензе, Гурьевске, Лисичанске, Омске и Бельцах. В его честь переименован остров Лангр в Охотском море (возле острова Чкалова), село, расположенное на этом острове, носит название Байдуково. В Дагестане одна из гор Богосского хребта называется пик Байдукова. Георгий Филиппович является почётным гражданином города Николаевск-на Амуре. В 1986 году по случаю 50-летия перелёта Москва – остров Удд, на острове был установлен памятник его участникам. Самолёт Ан-74, авиации МЧС России (RF-31350), назван Георгий Байдуков. В1995 году банк России выпустил памятные монеты «Трансарктический перелёт В. П. Чкалова» с портретом, в том числе, Георгия Байдукова. О знаменитом лётчике в нашем городе снят документальный фильм «Небесный путь».

В Новосибирске имя Героя Советского Союза Георгия Филипповича Байдукова увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы. А на старейшем здании аэропорта Толмачёво 15 февраля 2011 года была установлена мемориальная доска. Ведь именно начальник Главного управления Гражданского воздушного флота генерал-лейтенант авиации Георгий Филиппович Байдуков 12 июля 1949 года утвердил план строительства служебного здания II класса, в котором располагались: зал ожидания, зона выдачи багажа, телеграф, кассы, зона регистрации пассажиров и многое другое. Именно здание контрольно-диспетчерского пункта стало точкой отсчёа в формировании аэропортового комплекса Толмачёво. После реконструкции здания аэропорта руководством было решено увековечить память прославленного земляка.

Жаль, что аэропорту Толмачёво уже не присвоят имя Георгия Байдукова. Но у нас есть еще один шанс – Надежда Александровна Бичикова мечтала, чтобы будущая станция метро на площади Станиславского носила имя её прославленного брата. Поживем – увидим.



Людмила Кузменкина

Редактор сайта "Библиотека сибирского краеведения" Автор