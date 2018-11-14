Я влюбился и переезжаю к тебе

Пост о том, как «Жуковка» круто изменила жизнь одного вполне обычного новосибирца

фото с официального сайта ЖК «Жуковка»

Уехал в «Жуковку» на выходных. Само как-то вышло. Хотелось куда-то сорваться, чтоб из города – сразу в тишину, в благодать, чтобы не мешал никто. Освободить голову, написать кое-что. Просто отдохнуть. Дачи нет, до Алтая далеко, на базах шумно и неуютно. Полез в интернет, увидел подходящий вариант. По деньгам подъёмно. Решился, поехал. Оказалось, судьба.

Когда выруливал на Жуковского, подумал, что давно не был в зоопарке. Вспомнил, как с дедом любили гулять по ботсаду. Давно это было всё? В прошлом веке. Как много тут поменялось. Деда уже давно нет. Потом об этом. Где-то здесь поворот налево, не пропустить бы. Свернул, повилял по указателям немного – вот она, «Жуковка».









Ну, отличный фасад. Даже впечатляющий. Не думал, что такое есть в Новосибирске, «Марриотт» разве что, но он не в этот раз. (Кстати, потом узнал, что «Марриотт» и «Жуковку» создавал один и тот же застройщик).

Сейчас нужно понять, где поставить машину. На ресепшене очень мило и как-то прямо сильно стильно. Вау. Не ожидал такого класса. Девушки красивые вежливо подсказали, как проехать на подземную парковку и вручили специальный жёлтый талон.

Парковка просторная, всё сделано по уму, никто никому не помешает. Встал удобно, прокатил чемодан по ровному полу до дверей в холл, получил ключ. Номер 312. Прошёл по коридору с мягкими коврами мимо двух конференц-залов. Что-то там живенько обсуждали серьёзные люди. Отметил классную звукоизоляцию. Буквально пять шагов – и не слышно, что там происходит.

Я в номере. Это не номер. Полноценная квартира-студия.

Настоящая сбывшаяся мечта об идеальной жизни.

Тут есть всё, как будто меня ждала горничная. Чувство собственного обжитого пространства. «Моё», подумал. Внутренний риелтор тут же стал подмечать: мягкие кровати и диваны, удобную рабочую зону, большой душ со всем необходимым. Балкон такой, очень «творческий», где утром надо бы не забыть почаёвничать (я не пью кофе), насладиться видом осенней рощи. Просторная кухонная зона, современная сенсорная плита и большой холодильник. В шкафчиках чистая новая утварь, тарелки, бокалы, стопки. Следующий вечер посвящу приготовлению стейка, однозначно. Настроение резко улучшилось от этого всего. А дальше было больше.





Итак, тезисно и по-честному.

Главное. «Жуковка» — это полноценный жилой квартал. Есть «парадная» корпуса апарт-отеля, а здания за ним – самые настоящие жилые. Мне показали макет, где уже «построены» ближайшие очереди проекта. Выглядит грандиозно. Это будет такое полностью самодостаточное пространство для комфортной жизни. С ходу и не осознать масштаб того, что здесь скоро воплотится. В «Жуковку» как в жилой квартал действительно стоит погрузиться (как я потом и сделал). Во-первых, это и правда очень красиво и притягательно. А также весьма убедительно, когда начинаешь вникать в детали.

В апарт-отеле «Жуковка», где я остановился, незаметный и профессиональный сервис. Вышел на тренировку, отсутствовал два часа. Вернулся, а мусор уже вынесли, помыли посуду (я бы и сам помыл, но всё равно приятно), обновили халаты и полотенца. В общем, никакой бытовухи. Живи, не отвлекаясь на.





Спортзал. Он небольшой, но тут есть всё необходимое. Я был в «Жуковке» с субботы по понедельник и только пару раз пересёкся с занимающимися. Тренировался в своё удовольствие. Бегал на тренажёре, смотрел через затемнённые витрины на бассейн.

Бассейн 19 метров с отдельным джакузи. Оптимально для меня. Счастливый, нарезал круги в бассейне мечты. Но удивил даже не столько он, сколько целая спа-зона с паровой комнатой, хаммамом человек на двадцать и сауной. Масштабно и разнообразно. Шезлонги удобные, отдельный столик с двумя креслами. В аква-зоне народу было побольше, чем в спортзале, но всё равно просторно в любое время.





Чтобы пройти в бассейн, нужно получить специальный ключ на ресепшене. Рядом лобби-бар. Видел, как люди спускаются туда, чтобы просто поработать, поболтать, посидеть с ноутбуком или планшетом. То есть это не просто место ожидания, как в какой-нибудь гостинице, а полноценное, обжитое пространство. Ещё здесь часто проводились фотосессии.

Тут же на первом этаже ресторан «Сезоны». В Новосибирске есть несколько культовых мест для встреч серьёзных людей, «Сезоны» – одно из них. Сюда приезжают хорошо поесть, поговорить в красоте и на природе. Возможно, кто-то в тот же вечер снимает апартаменты, а то и любопытствует ценами на жильё. За три дня я заходил в «Сезоны» в разное время – меня всегда вкусно кормили. Меню, кстати, достойное. Подслушал разговор одного семейства, приехавшего в «Жуковку» на мини-отпуск. Очень хвалили завтраки: говорили, что «шведский стол» как в европейских отелях. Запомню на следующий раз. По вечерам тут правильная живая музыка.





Ещё «Жуковка», как выяснилось, пользуется большой популярностью среди организаторов бизнес-событий, банкетов, деловых обедов, конференций и прочих семинаров. И для проведения свадеб, конечно. Есть небольшой конференц-зал, так скажем, «для своих», есть зал побольше. Пока я гостил там, видел несколько семейных торжеств и свадеб. Ещё раз – звукоизоляция превосходная, никто никому не мешает.

Тишина и уважение к личному пространству, видимо, легли в фундамент всей «Жуковки».

Что действительно удивило, так это настоящий детский сад с профессиональными педагогами на территории «Жуковки». Есть место отдыха для детей, игровая зона. То есть можно было бы сюда переехать с семьёй, с детьми и нормально жить. Даже знаю, каким семейным знакомым теперь буду этот жилой квартал рекомендовать.





Словом, ехал я побыть наедине с собой, а в итоге познакомился с уникальным городским явлением. Влюбился. На прощание спросил полушутя у красавиц на ресепшене о переезде сюда. Ответ не испугал, а прямо-таки заинтересовал реальной возможностью нового образа жизни.

UPD

По моим рекомендациям две знакомые пары побывали в жилом квартале «Жуковка». Как потом рассказывали, первый день своего отдыха они почти целиком провели в квартире — им было комфортно, они отдыхали от шума города, рабочих дел, не вылезая из большой кровати.





Вдохновляющая атмосфера этого места действует, по всей видимости, на всех. В погожие осенние выходные здесь было какое-то невероятно большое количество любителей пофотографироваться на фоне жёлтой листвы и классических фасадов «Жуковки».

К слову, в планах у застройщика доделать дорогу к дендропарку и организовать больше зелёных зон и насаждений. Должно получиться очень круто.

UPD2

За последние полтора месяца побывал в «Жуковке» дважды. В том числе с прицелом на переезд. Что могу сказать. Этот жилой квартал – своего рода оазис среди мегаполиса, где есть всё нужное для полной, размеренной жизни, отдыха и релакса.

Пообщался с жильцами. Три из четырёх признались, что сначала просто гостили тут, снимая квартиры, а потом перебрались на «постоянку». Они оценили все удобства жизни здесь, сервис, большую парковку, бассейн, спортзал, общие перспективы.

Сейчас в «Жуковке» достраивается ближайшая очередь жилых домов – именно с квартирами, не апартаментами – но строительный шум не мешает жизни других. Всё делается аккуратно, с уважением к личному пространству жильцов. Во внутреннем дворе создаётся детская площадка. У некоторых квартир есть прямой выход на террасу. Есть вообще граунд-квартиры, что-то наподобие лофтов в цоколе. На каком-то конкретном варианте я пока не остановился. Но точно знаю, где уже совсем скоро буду жить.

Жилой квартал «Жуковка», как Атлант, расправляет плечи. И мне это определённо нравится.



Валентин Таланов

эксперт Автор