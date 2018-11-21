Теория светлых подъездов

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Теория светлых подъездовМысли о том, что вы видите каждый день, выходя из своей квартиры, и как такое «бытие определяет сознание»
Рубрика: недвижимость, общество
21.11.2018 08:30
фотографии предоставлены компанией «Брусника»
Мой дом – моя крепость. Хочется продолжить «…которая начинается сразу за дверью». Подъезд не в счёт. Это общедомовое пространство. То есть – ничей. А раз ничей, то и ответственности за него никакой, можно делать, что хочешь. Культура приходит в подъезды Новосибирска крайне неохотно. Только-только, кажется, отучился народ курить на лестничных площадках. В остальном же всё довольно уныло и серо, если говорить о подъездах в «хрущёвках» и многочисленных «панельках» спальных районов. Корреспондент Сиб.фм, в подъезде которого уже третий месяц тянется ремонт, задумался о том, как типичный подъезд из поколения в поколение формирует сознание новосибирцев и что с этим можно сделать.
В 1925 году герой повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» профессор Филипп Преображенский пришёл к выводу, что разруха, в первую очередь, в головах. Так великий русский писатель вложил в уста своего персонажа фундаментальную мысль теории разбитых окон, которая появилась только в 1982 году.
Теория разбитых окон
В 80-х годах многие города США страдали от беспредела преступности и от сопутствующей этому разрухи. Американские социологи Джеймс Уилсон и Джордж Келлинг тогда подметили, что «если в здании разбито одно стекло и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна». Из этого они вывели 5 постулатов «теории разбитых окон»:
- В обстановке разрухи и запустения люди легче идут на нарушение правил.
- Наплевательское или вредоносное поведение заразительно.
- Если игнорировать мелкие нарушения, за ними обязательно последуют более крупные.
- Чем дольше проблема остаётся нерешённой, тем быстрее происходит разрушение социальных норм.
- Теорию можно применять в обе стороны: борясь с халтурой или вандализмом, можно наладить дисциплину и побудить людей быть более ответственными.
Первыми это взяли на вооружение власти Нью-Йорка — мэр Рудольф Джулиани, директор метрополитена Дэвид Ганн и начальник транспортной полиции Уильям Браттон. В итоге в метро были полностью ликвидированы граффити и ежедневно затирались новые росписи стен и вагонов. Возле каждого турникета дежурили переодетые патрульные, которые чётко отлавливали каждого «зайца». Вскоре в метро перестали рисовать вовсе, пассажиры стали чувствовать себя уютнее. Среди отловленных безбилетников попалось немало отъявленных преступников, а люди приучились исправно приобретать билеты. Так, начав с, казалось бы, не самых первостепенных мер, власти Нью-Йорка довольно быстро вернули в город порядок и чистоту.
Подъезды разбитых фонарей
В России теория разбитых окон работает точно так же. Переложите слова профессора Преображенского на дом и подъезд.
Иногда кажется, что в большинстве типовых домов, построенных в СССР и России, подъезды как-то сами располагают к мелкому хулиганству и вандализму. Отделка выполнена по остаточному принципу: белая извёстка сверху, сине-зелёная краска снизу. Покрашенные дешёвые перила, обшарпанные ступеньки, узкие лестничные клетки. Рассохшиеся деревянные окна или пластиковые стеклопакеты, вставленные наспех и с кое-как обрезанной монтажной пеной. Пандусов для маломобильных категорий граждан, конечно, нет.
Фотография Владимира Сараева, Sibnet.ru
И если в таком подъезде появляется надпись на стене, за ней неизбежно следуют вторая, третья, десятая. В лифте и за заваренными мусоропроводами, согласно популярно изложенной мысли профессора Преображенского, начинает подозрительно неприятно пахнуть. На полу появляются окурки и шприцы. Лампочки выкручиваются или разбиваются.
Фотография Владимира Сараева, Sibnet.ru
Хорошо, когда у подъезда есть хозяин. Чаще всего это неравнодушная бабушка или даже компания пенсионеров. Тогда в подъезде всегда чисто, а то и настолько красиво, что мэрия вручает награду за благоустройство. Выглядит нарядно и мило, люди действительно большие молодцы. Но принципиально сам подъезд, увы, не изменить. Железная дверь, известь и краска на стенах, посредственное освещение. В лучшем случае он будет выглядеть как «бабушкина квартира». Держать в порядке можно, но переделать «под себя» слишком накладно.
фото с сайта ДЕПАРТАМЕНТа ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Радикальный: например, в Москве в ходе реновации все старые подъезды пропали сами собой вместе с домами.
Доступный: переехать в новый современный дом, где подъезд является его полноценной частью, его лицом и гордостью.
Теория светлых подъездов
«Есть принципиальный подход в организации подъездного пространства – делать подъезды общедоступными, просторными, красивыми, светлыми. Создаётся всё по индивидуальному дизайн-проекту. Обязательно со стеклянными дверями. Эта прозрачность работает на комфорт и безопасность.
Человек, когда входит такой подъезд, сразу чувствует, что входит в свой дом.
Он – хозяин этой чистоты и красоты. Отделка подъезда выполняется на уровне хорошей квартиры. Поэтому даже на подсознательном уровне рука не поднимается что-то тут испортить. Наоборот, такой подъезд хочется беречь», — объясняют действие «теории светлых подъездов» специалисты строительной компании «Брусника».
Сегодня далеко не каждый застройщик, даже крупный, готов реализовать эту теорию на практике. Старое мышление элементарно диктует сэкономить на подъездах: не жить же в них.
Тем не менее, в Новосибирске уже сейчас есть достойные примеры современных жилых комплексов, где «теория светлых подъездов» воплощена в полной мере. Там прозрачные двери и светлые стены. Яркое равномерное освещение с датчиками света и движения, позволяющими к тому же экономить энергопотребление. Домофон размещён в комфортном просторном тамбуре, а не на улице, чтобы гости могли подождать в тепле, когда хозяева откроют им дверь. В подъезде создана безбарьерная среда, чтобы мамам с колясками и людям, передвигающимся в инвалидных креслах, было по-настоящему удобно.
В домах с такими подъездами приятно находиться, именно такие дома выбирают для жизни. Застройщик продумал общественное пространство до мелочей. Жильцам остаётся лишь поддерживать его в должном порядке, чтобы им всегда было комфортно и безопасно.
И эта культура медленно, но верно приходит в Новосибирск. «Теория светлых подъездов» в современных жилых комплексах, построенных ГК «Брусника», начинает действовать.
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