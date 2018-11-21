Теория светлых подъездов

Мысли о том, что вы видите каждый день, выходя из своей квартиры, и как такое «бытие определяет сознание»

фотографии предоставлены компанией «Брусника»

Мой дом – моя крепость. Хочется продолжить «…которая начинается сразу за дверью». Подъезд не в счёт. Это общедомовое пространство. То есть – ничей. А раз ничей, то и ответственности за него никакой, можно делать, что хочешь. Культура приходит в подъезды Новосибирска крайне неохотно. Только-только, кажется, отучился народ курить на лестничных площадках. В остальном же всё довольно уныло и серо, если говорить о подъездах в «хрущёвках» и многочисленных «панельках» спальных районов. Корреспондент Сиб.фм, в подъезде которого уже третий месяц тянется ремонт, задумался о том, как типичный подъезд из поколения в поколение формирует сознание новосибирцев и что с этим можно сделать.

В 1925 году герой повести Михаила Булгакова «Собачье сердце» профессор Филипп Преображенский пришёл к выводу, что разруха, в первую очередь, в головах. Так великий русский писатель вложил в уста своего персонажа фундаментальную мысль теории разбитых окон, которая появилась только в 1982 году.

Теория разбитых окон

В 80-х годах многие города США страдали от беспредела преступности и от сопутствующей этому разрухи. Американские социологи Джеймс Уилсон и Джордж Келлинг тогда подметили, что «если в здании разбито одно стекло и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна». Из этого они вывели 5 постулатов «теории разбитых окон»:

В обстановке разрухи и запустения люди легче идут на нарушение правил. Наплевательское или вредоносное поведение заразительно. Если игнорировать мелкие нарушения, за ними обязательно последуют более крупные. Чем дольше проблема остаётся нерешённой, тем быстрее происходит разрушение социальных норм. Теорию можно применять в обе стороны: борясь с халтурой или вандализмом, можно наладить дисциплину и побудить людей быть более ответственными.

Первыми это взяли на вооружение власти Нью-Йорка — мэр Рудольф Джулиани, директор метрополитена Дэвид Ганн и начальник транспортной полиции Уильям Браттон. В итоге в метро были полностью ликвидированы граффити и ежедневно затирались новые росписи стен и вагонов. Возле каждого турникета дежурили переодетые патрульные, которые чётко отлавливали каждого «зайца». Вскоре в метро перестали рисовать вовсе, пассажиры стали чувствовать себя уютнее. Среди отловленных безбилетников попалось немало отъявленных преступников, а люди приучились исправно приобретать билеты. Так, начав с, казалось бы, не самых первостепенных мер, власти Нью-Йорка довольно быстро вернули в город порядок и чистоту.

Подъезды разбитых фонарей

В России теория разбитых окон работает точно так же. Переложите слова профессора Преображенского на дом и подъезд.

Иногда кажется, что в большинстве типовых домов, построенных в СССР и России, подъезды как-то сами располагают к мелкому хулиганству и вандализму. Отделка выполнена по остаточному принципу: белая извёстка сверху, сине-зелёная краска снизу. Покрашенные дешёвые перила, обшарпанные ступеньки, узкие лестничные клетки. Рассохшиеся деревянные окна или пластиковые стеклопакеты, вставленные наспех и с кое-как обрезанной монтажной пеной. Пандусов для маломобильных категорий граждан, конечно, нет.

Фотография Владимира Сараева, Sibnet.ru

И если в таком подъезде появляется надпись на стене, за ней неизбежно следуют вторая, третья, десятая. В лифте и за заваренными мусоропроводами, согласно популярно изложенной мысли профессора Преображенского, начинает подозрительно неприятно пахнуть. На полу появляются окурки и шприцы. Лампочки выкручиваются или разбиваются.

Фотография Владимира Сараева, Sibnet.ru

Хорошо, когда у подъезда есть хозяин. Чаще всего это неравнодушная бабушка или даже компания пенсионеров. Тогда в подъезде всегда чисто, а то и настолько красиво, что мэрия вручает награду за благоустройство. Выглядит нарядно и мило, люди действительно большие молодцы. Но принципиально сам подъезд, увы, не изменить. Железная дверь, известь и краска на стенах, посредственное освещение. В лучшем случае он будет выглядеть как «бабушкина квартира». Держать в порядке можно, но переделать «под себя» слишком накладно.

фото с сайта ДЕПАРТАМЕНТа ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Вот так неотвратимо типовые подъезды меняют сознание жителей Новосибирска. Есть два способа изменить ситуацию к лучшему.

Радикальный: например, в Москве в ходе реновации все старые подъезды пропали сами собой вместе с домами.

Доступный: переехать в новый современный дом, где подъезд является его полноценной частью, его лицом и гордостью.

Теория светлых подъездов

«Есть принципиальный подход в организации подъездного пространства – делать подъезды общедоступными, просторными, красивыми, светлыми. Создаётся всё по индивидуальному дизайн-проекту. Обязательно со стеклянными дверями. Эта прозрачность работает на комфорт и безопасность.

Человек, когда входит такой подъезд, сразу чувствует, что входит в свой дом.

Он – хозяин этой чистоты и красоты. Отделка подъезда выполняется на уровне хорошей квартиры. Поэтому даже на подсознательном уровне рука не поднимается что-то тут испортить. Наоборот, такой подъезд хочется беречь», — объясняют действие «теории светлых подъездов» специалисты строительной компании «Брусника».







Сегодня далеко не каждый застройщик, даже крупный, готов реализовать эту теорию на практике. Старое мышление элементарно диктует сэкономить на подъездах: не жить же в них.

Тем не менее, в Новосибирске уже сейчас есть достойные примеры современных жилых комплексов, где «теория светлых подъездов» воплощена в полной мере. Там прозрачные двери и светлые стены. Яркое равномерное освещение с датчиками света и движения, позволяющими к тому же экономить энергопотребление. Домофон размещён в комфортном просторном тамбуре, а не на улице, чтобы гости могли подождать в тепле, когда хозяева откроют им дверь. В подъезде создана безбарьерная среда, чтобы мамам с колясками и людям, передвигающимся в инвалидных креслах, было по-настоящему удобно.







В домах с такими подъездами приятно находиться, именно такие дома выбирают для жизни. Застройщик продумал общественное пространство до мелочей. Жильцам остаётся лишь поддерживать его в должном порядке, чтобы им всегда было комфортно и безопасно.









И эта культура медленно, но верно приходит в Новосибирск. «Теория светлых подъездов» в современных жилых комплексах, построенных ГК «Брусника», начинает действовать.



Михаил Глотов

журналист Автор