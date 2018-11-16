«Вертушка» по пути в будущее

Сможет ли вертолётная площадка открыть небо над Новосибирском

Фотографии с сайтов helicopter.su, kremlin.ru, sib.fm

Будущую комфортную транспортную инфраструктуру в районе Горской, где к Молодёжному чемпионату мира по хоккею намечено построить большой ледовый дворец и соответствующее обрамление, пополнит также вертолётная площадка. Она пригодится не только для быстрой транспортировки высоких гостей столицы молодёжного хоккея, но сможет послужить и для принятия и отправки санитарных вертолётов. Это станет возможным благодаря участию региона в федеральном приоритетном проекте «Развитие санитарной авиации».

«Поехали» в смысле «Полетели»

Проект ставит целью увеличение доли лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в труднодоступных районах Российской Федерации. Таким субъектам, согласно критериям Минтранса России, соответствуют 34 региона. В рамках проекта предусматривается строительство вертолётных площадок при медицинских организациях (в формате ГЧП), утверждение региональной программы развития экстренной медпомощи с использованием санитарной авиации, отработка маршрутов и многое другое.

Обратить внимание на этот проект губернатору Новосибирской области Андрею Травникову рекомендовал помощник президента России Игорь Левитин во время своего визита 30 октября. Он проводил совещание — знакомился с ходом подготовки строительства ледового дворца спорта. Когда мэр Новосибирска Анатолий Локоть начал говорить, что городу нужна помощь в благоустройстве территории в целом, Левитин обратился к Травникову и мысль мэра развил: «Может, стоит предусмотреть вертолётную площадку? Проектировщику запланировать место для использования вертолёта, чтобы можно было оперативно туда доставить или оттуда. Посмотрите, где меньше насаждений. Делать вертолётную площадку дороже будет».

Спустя буквально неделю Травников сообщил журналистам о присоединении Новосибирской области к проекту.

«Его главная цель, — пояснил он, — повышение доступности экстренной медицинской помощи для населения. Сегодня в Новосибирской области нет ни одного специализированного воздушного судна для оказания медицинской помощи. Мы можем госпитализировать пациентов из районов области в самые лучшие клиники Новосибирска, но их доставку осуществляем вертолётами гражданского назначения, не оборудованными соответствующей медицинской диагностической техникой».

На этой неделе в ходе прямой линии на «Вести ФМ» губернатор рассказал и о покупке двух новых экипированных медицинской техникой вертолётов российского производства.

Настолько быстро, что пока не все догоняют

Достаточно ли будет двух аппаратов для области, раскинувшейся с запада на восток более чем на 600 километров? Как пояснили «Новой Сибири» в региональном минздраве, в перспективе таких вертолётов будет приобретено гораздо больше, а при медицинских организациях появятся свои вертолётные площадки.

Пока, разумеется, проект строительства вертолётной площадки никто и обсудить толком не успел. По крайней мере, в общественном совете при региональном министерстве транспорта точно не успели.

«Впервые от вас об этом слышу, — с удивлением заявил член совета, руководитель Федерации автовладельцев России по Новосибирску Михаил Мезенцев. — Даже если это будет решаться на федеральном уровне, всё равно не пройдёт мимо общественного совета».

По мнению Мезенцева, вертолётная площадка возле будущего ЛДС не будет активно использоваться после чемпионата мира: «К этому не готовы ни город, ни наши предприниматели». В том, что объект, волею случая оказавшийся неподалёку от областной больницы, может пригодиться для перевозки больных, общественник сомневается.

Сегодня, если требуется вертолёт для перевозки больных, привлекают ведомства, в активы которых медицинское оборудование не входит, а вертолёты входят. Мы поинтересовались возможностью привлечения для этих целей МЧС, но в новосибирском подразделении ведомства нет ни одной собственной машины с пропеллером.

«У местной Росгвардии есть, у новосибирских "лесников" для мониторинга противопожарной обстановки в лесах есть, у УВД есть, у военных есть. А вертолёты МЧС по СФО базируются в Красноярске, — объяснил «Новой Сибири» руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков. — Но мы всегда можем присоединиться к их полётам. Для этого необязательно свой борт иметь. Ведь МЧС руководит мероприятиями, направленными на ликвидацию чрезвычайных ситуаций».

Скоро некуда сесть будет

Так или иначе, уже высока вероятность того, что вертолётный санитарный аэродром близ ледового дворца станет первым в Новосибирске. И он не ограничится приёмом только медицинских рейсов, считает руководитель аэродрома «Мочище» Александр Осокин:

«Любая площадка, которая будет застолблена на какой-то территории нашего города и определена с точки зрения безопасной посадки (с подходами, взлётом, посадкой), будет использована также для старта-приземления и других, не только санитарных, вертолётов, — считает он. — Причем потребность в увеличении посадочных вертолётных площадок в Новосибирске уже назрела.

Но может случиться, что когда наступит необходимость, мы просто места не найдём, куда эту площадку удобно посадить,

— все будет застроено».

Люди, увлечённые авиацией, уже давно бьют тревогу по поводу отсутствия инфраструктуры, а всё идет к тому, что она и дальше будет сокращаться. Осокин рассказывает, что вскоре могут исчезнуть ещё две площадки, пригодные для вертолётов. На месте Северного аэропорта, где приземляются вертолёты, планируется жилая застройка. А там, где сегодня находится аэропорт «Мочище», собирающий десятки тысяч новосибирцев на традиционное авиашоу, пройдёт Восточный обход.

«Значит, останутся для широкого использования только маленькая вертолётная площадка на ОбьГЭС и частная площадка бывшего народного избранника Дмитрия Пингасова в Барлаке. Есть ещё площадка Чкаловского завода, но она находится в ведении Минпрома, и туда очень мало кому влёт разрешен», — говорит Александр Осокин.

Мечты о небесном такси



Дмитрий Пингасов

В 2012 году в Новосибирске говорили о строительстве на территории столицы Сибири десятков вертолетных площадок. Инициатором идеи был председатель совета директоров ОАО «Новосибирскавтодор», бывший депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дмитрий Пингасов. Он же — владелец личного вертолёта и личной вертолётной площадки.

Мечте Пингасова не суждено было осуществиться. Строительство не разрешили со ссылкой на федеральное законодательство, запрещающее полёты над городом.

В Москве и Санкт-Петербурге заинтересованные силы смогли добиться ослабления этого запрета, сделав акцент на том, что через города федерального значения иным способом иногда просто не проехать. Услуги быстрого перелёта над дорожными пробками уже несколько лет популярны в российской и северной столицах.

«В Москве аргументировали, что вертолётные площадки и перелёт на вертолётах над городом необходимы в условиях большого города, — объяснил «Новой Сибири» известный автообщественник Вячеслав Ашурков. — Когда на трассах много автомобилей и плотная застройка, доставить бригаду «скорой помощи» или МЧС к месту происшествия сложно. Пингасов же, говоря о необходимости строительства вертолётных площадок в Новосибирске, не объяснял, зачем они нужны».

Первая ласточка или пилотный проект



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Если региону удастся войти в приоритетный проект по санавиации, Новосибирску придётся по примеру Москвы принимать соответствующие нормативно-правовые акты, регулирующие движение воздушных судов. Вертолётная площадка близ ледового дворца станет первой ласточкой. Дальше такие площадки будут появляться в разных точках города, считают эксперты.

«Вот увидите — через несколько лет вертолёты будут использоваться как альтернатива автомобилям, — считает Вячеслав Ашурков. — У нас должна быть как наземная, так и воздушная трасса передвижения. Какая разница, сколько это будет стоить для того, кто хочет за пять минут долететь с восточной части города на западную?»



Элла Семёнова

журналист Автор