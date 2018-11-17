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Бурый уголь: новосибирский воздух стал чище

Горожане беспокоились напрасно
Рубрика: политика, общество

19.11.2018 12:20

фотографии предоставлены советом депутатов города Новосибирска

В Новосибирске обнародованы результаты недавних замеров количества вредных выбросов ТЭЦ-5 – теплоэлектроцентраль недавно перешла на бурый уголь, что вызвало многочисленные слухи.

Разговоры о переходе ТЭЦ-5 на бурый уголь начались в Новосибирске весной 2018 года – после того, как Сибирская генерирующая компания, купившая 78 % компании «СИБЭКО», заявила о намерении начать использовать в качестве топлива бурый уголь. До этого новосибирская ТЭЦ снабжалась каменным углём.

Планы Сибирской генерирующей компании моментально вызвали бурное обсуждение в Новосибирске – жители города буквально запаниковали, испугавшись ухудшения экологической ситуации.

Всё начистоту

Весной же в городском совете была организована рабочая группа по мониторингу состояния окружающей среды в столице Сибири, а возглавил её депутат Игорь Кудин.

Как рассказал депутат, в комиссию по городскому хозяйству ещё весной стали поступать многочисленные обращения по поводу возможной опасности перехода ТЭЦ-5 на бурый уголь.

Здесь стоит уточнить, в чём же отличие бурого угля от каменного? На самом деле, бурый уголь – это переходное звено между лигнитом (это ископаемая слабоуглефицированная древесина) и каменным углём. В буром угле меньше углерода и больше битуминозных летучих веществ.

фотография Анастасии Чернышовой

К чести компании СГК, её сотрудники весьма серьёзно отнеслись к возможным репутационным потерям из-за подобных слухов. Сибирская генерирующая компания в мае организовала поездку общественников, журналистов и депутатов в Красноярский край на Бородинский разрез, где добывают бурый уголь. Кроме этого, новосибирцы посетили местную ТЭЦ-3, которая как раз работает на этом топливе, и ознакомились там с работой контролирующей выбросы системы.

Про ужасную экологическую ситуацию в Красноярске известно давно. И вполне закономерно, что новосибирцы моментально связали «отравленный воздух» со сжигаемым там бурым углём.

Но оказалось, что основной причиной загрязнения является географическое положение Красноярска – он стоит в низине, и вредные вещества по законам физики скапливаются над городом.

Помимо этого, там работает Красноярский алюминиевый завод, который достаточно серьёзно влияет на городской воздух.

Чтобы не оставлять никаких недомолвок, руководство ресурсоснабжающей организации пригласило общественников и депутатов приехать на новосибирскую ТЭЦ-5 и самолично убедиться в её экологической безопасности – с помощью контрольных замеров количества загрязняющих веществ в дымовых газах.

По рассказу руководителя общественной организации «Город» Андрея Гудовского, было решено провести мониторинг по таким показателям: оксид азота, диоксид азота, углерод, оксид углерода, диоксид серы, взвешенные вещества, бензапирен и так далее – в общем, в список вошли практически все вещества, не дающие горожанину спокойно дышать.

«Сразу скажу, что организации для проверки выбирали общественники. Для анализа были приглашены представители аккредитованной испытательной лаборатории "Экостандарт. Технические решения" и Западно-сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В свою очередь представители СГК предложили задействовать и подчиняющийся Росприроднадзору "Центр лабораторного анализа и технических измерений"», — рассказал общественник.

«Дышите – не дышите»

Проведение проверки было назначено на 23 октября. На проходной ТЭЦ-5 депутатов, общественников, сотрудников муниципалитета и журналистов встретил лично директор предприятия Олег Зыков.

Чтобы обеспечить «чистоту эксперимента», замеры проводились на двух энергоблоках: один из них работал по старинке на каменном угле марки «Д», второй же на буром угле марки «2БР». Проверяющие разделились на три группы, по числу лабораторий. Во время контрольных замеров энергоблоки запускались в двух режимах – на минимальную мощность и на максимальную.

фотография Анастасии Чернышовой

По итогам полученных лабораторных исследований можно уверенно подтвердить следующий факт: как и сообщали в СГК, никакого повышения концентрации вредных веществ в новосибирском воздухе в связи с переходом на бурый уголь не обнаружено. Наоборот, на удивление строгой комиссии оказалось, что при использовании в качестве топлива бурого угля процентная часть выбрасываемого углекислого газа, оксида и диоксида азота, диоксида серы и взвешенных веществ оказалась гораздо меньше, чем при сжигании каменного угля. Радиационный фон тоже оказался в норме. Неопровержимым доказательством служат данные нескольких независимых экспертиз.

А что дальше?

По мнению большинства собравшихся на пресс-конференции экспертов, самое главное – это выработать системный подход к подобному мониторингу, то есть проводить его постоянно. Необходимость системных наблюдений подтвердил и глава рабочей группы.

«Мы с Андреем Гудовским ещё раз съездили в Красноярский край и проговорили с местными общественниками и депутатами подробности самой используемой ими технологии контроля, который осуществляется в процессе наблюдений за местными предприятиями. У них это все очень чётко прописано, есть регламенты, и делают они это постоянно», — рассказал депутат.

По результатам лабораторных исследований ни одна из организаций не обнаружила увеличения содержания вредных веществ в выбросах ТЭЦ-5 от использования бурого угля.

Напротив, по данным специалистов, концентрация в воздухе оксида и диоксида азота, углекислого газа, диоксида серы, а также взвешенных веществ оказалась в разы меньше. Радиационный фон также не превысил нормативные показатели.

Подытожим. Мониторинг подтвердил, что ухудшения экологической ситуации в Новосибирске в связи с переходом ТЭЦ-5 на бурый уголь опасаться не нужно. Главное сейчас – сделать так, чтобы наблюдения за выбросами в воздух действительно стали системными.

Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент
Автор
Полина Кузнецова
автор текстов, спецагент

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