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Соболи пошли на Ш.Л.Ю.З.

Памятники, которые ставят против правил, оказывается, не так просто и снести
Рубрика: общество

20.11.2018 08:30

фотографии с сайтов wikipedia.org, sib.fm, nsk.novosibdom.ru

Охота новосибирских памятников к перемене мест может привести к их бесконтрольному перемещению в пространстве. А эта тенденция в свою очередь может наложиться на практику, когда кто угодно может поставить в городе что угодно.

Недавно с насиженных мест засобирались соболи из композиции «Сибирские просторы» — это они в своих лапах, высунув языки, держат стилизованный купол театра оперы и балета и фрагмент первого моста через реку Обь.

Соболи стоят уже 10 лет. Придумали проект архитекторы Евгений Боярищев, Юрий Бурика и Алексей Коваленко, а скульптор Алексей Агриколянский приложил мастерство к скамейкам у монумента.

В конце октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал одному видеоблогеру из Москвы, что этот памятник возле часовни во имя Святого Николая Чудотворца город не украшает и не вписывается в общую концепцию благоустройства столицы Сибири. С мнением мэра согласились и некоторые новосибирские архитекторы, потому что группа не вписывается в проект реконструкции Красного проспекта. Недавно начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Анна Терешкова вообще заявила, что памятник является бесхозным. А пользователи соцсетей и вовсе считают геральдических соболей похожими на крыс.


В 2016 году раскритикованный памятник колбасе демонтировали в Новосибирске

Однако после заявления мэра желающих прибрать бродячих пушных зверьков нашлось сразу несколько. Город отдал бы их, если бы заявители были готовы перенести композицию за свой счёт, потому что на это средств в городском бюджете нету.

Казалось, что ситуация безвыходная. Но тут неожиданно возник вариант с переездом соболей в Советский район, а именно — в микрорайон «Правые Чемы», в народе более известный как Шлюз.

«К нам обратилась местная жительница Ольга с предложением забрать соболей и установить на кольце Шлюза (улица Русская), — рассказала корреспонденту редактор паблика «У нас на Шлюзе» Светлана Каверзина. — Эта идея показалась интересной, и мы провели опрос среди читателей паблика. Участие в нем приняли более 400 человек, и 85 % из них высказались за перенос».

Однако Каверзина утверждает, что средства на переезд всё же можно найти в бюджете, но сделать это нужно хитро. Дело в том, что в наказах избирателей микрорайона есть пункты, под которые это дело может подойти. В частности, по словам Каверзиной, депутату заксобрания Николаю Похиленко люди наказывали установить стелу на кольце, а депутату горсовета Александру Фельдбушу — установить там малые архитектурные формы. Таким образом, утверждают шлюзовцы, можно консолидировать средства и на перевозку, и на установку «Сибирских просторов».

Завершая свой замысел, инициаторы переезда предлагают заменить часть букв из «С», «В», «Ю» и «З», украшающих композицию и обозначающих стороны света, на «Ш», «Л», «Ю» и «З»,

и ещё подписать: «Центр мира».

Реакцию Николая Похиленко нам выяснить не удалось, а вот Александр Фельдбуш его поддержал. Теперь предложение жителей Шлюза рассмотрят в департаменте культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска.

Эта история и перспектива её развития порадовала не всех. «Вообще-то, решения о демонтаже памятника мы не принимали, — категоричен известный краевед и член Художественного совета Новосибирска Константин Голодяев. — Некоторые члены совета предложили список памятников и малых архитектурных форм, которые, по их мнению, город не украшают. Там были, например, композиция "Сцена покупки", которая стоит у Центрального рынка, и другие спорные предложения. Худсовет просто посмотрел презентацию списка, а до обсуждения даже не дошло».

Сам Голодяев сейчас вынужден выступить за демонтаж другого памятника — поставили без обсуждения и согласования в Первомайском районе камень к 100-летию комсомола, сделали неряшливо, но просто так его теперь не уберёшь, надо принять коллегиальное решение по чьему-либо заявлению.

С камнем проще, а вот против памятника Николаю Второму с цесаревичем, который также без обсуждения поставили у собора Александра Невского, никто заявление писать пока не решился

Автор
Константин Кантеров
журналист
Автор
Константин Кантеров
журналист

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