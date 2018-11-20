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Помощь без преград

Когда шлагбаумные погромы спешащими на вызов медиками считаются экстренной мерой, а когда — порчей чужого имущества
Рубрика: общество

20.11.2018 10:41

фотографии с сайта wikimedia.org

Уменьшающееся количество сквозных дворов, заградительные столбики и шлагбаумы на въезде в жилые зоны Новосибирска всё чаще становятся причиной скандалов. Иногда – между владельцами этих атрибутов безопасности и спецслужбами, спешащими на помощь жителям домов, со всех сторон замурованным за защитными стенами.

В соответствии с правилами оказания экстренной помощи, врачи даже частных клиник, прибывшие на вызов, могут безнаказанно сносить такие преграды. Недавний хит Рунета – видео из Новосибирска, где прибывший к пациенту на улицу Державина, 5 доктор новосибирской частной клиники «Претор» Валерий Гаврилюк снёс не сработавший на сигнал машины шлагбаум.

На событие откликнулись даже в Госдуме: один депутат попросил представить врача к Ордену мужества и даже, как сообщалось, отправил соответствующее обращение губернатору Новосибирской области. Хайп подхватили в соцсетях, где развернулась горячая дискуссия. «За кем правда – за врачом, спешащим на помощь к больному, или за управляющей компанией, чьё имущество (шлагбаум) врач испортил?» – обсуждали люди. Правда, журналисты вскоре выяснили, что доктор Гаврилюк прибыл, чтобы всего лишь сделать клиенту УЗИ. Вопрос: «Можно ли УЗИ считать экстренной помощью?» — поставил целесообразность погрома под сомнение.

Среди профессионалов тоже нет единого мнения на этот счет. Возможно, Гаврилюку стоило взять с собой медбригаду и пройти всем вместе с переносным аппаратом УЗИ метров 20 – до подъезда пациента, а не ломать чужое имущество, считает главврач Городской клинической больницы № 34 Владимир Ярохно, в молодые годы работавший врачом «скорой помощи». «У него работа такая: он – выездной врач. Так бы он от машины до подъезда прошел три шага, а если от шлагбаума, то 23 шага. В наше время мы молча брали сумки и шли до больного по какой-нибудь Нахаловке.

Приезжаем в глубокую деревню, а там не пройти – всё замело. В таких случаях врач берет носилки и идет к больному, чтобы эвакуировать.

И никаких шлагбаумов мы никогда не ломали. А вот к управляющей компании или ТСЖ, устанавливающей шлагбаумы, хотелось бы отдельно обратиться: пускай они озаботятся тем, чтобы работники экстренных служб могли въезжать во дворы беспрепятственно».


Schlagbaum (нем.) — упавшее дерево.

Пытаясь выйти из неудобной ситуации, связанной со сломанным шлагбаумом, главврач «Претора» Вячеслав Ярушкин объясняет журналистам: «Разумеется, оказание УЗИ-диагностики не является скорой помощью как таковой. Но в том случае по медицинским показателям мы должны были экстренно приехать – там шла речь о проведении экстренного хирургического вмешательства».

А жители дома поведением доктора возмущены: «Говорят, что врач спасал больного. Житель вызвал эту платную клинику, чтобы ему сделали УЗИ на дому. Что за экстренную помощь мог оказать врач УЗИ-диагностики? Он ведь не ждал ни секунды: подошел к шлагбауму и сломал его. Хотя въезд для экстренных служб всего в 30 метрах, там сидит охрана, есть информационные таблички».

Однако юрист Юлия Стибикина, специализирующаяся на судебных процессах, связанных с некачественно оказанной медицинской помощью, считает действия доктора Гаврилюка вполне законными:

«Врач едет оказывать помощь пациенту. Не важно, какую. При плановой помощи пациенты сами приходят на приём к врачу. А если вызывают врача на дом – значит, человек априори болеет».

Юлия Стибикина рассказывает, что, к примеру, в Москве возле всех шлагбаумов есть либо «тревожная кнопка», по сигналу которой шлагбаум автоматически поднимается, либо табличка с контактами для вызова дежурного, либо сам дежурный. Такая предусмотрительность снимает все вопросы. «Если этого нет, то приезжают специальные организации, скидывают эти шлагбаумы, цепочки, столбики и другие барьеры – забирают их и увозят».

В Новосибирске, по мнению Стибикиной, 95 % внутридомовых карманов и шлагбаумов даже в новых жилых кварталах установлены без всяких правил: «Я несколько объектов знаю, где по правилам установлены шлагбаумы, и там круглосуточно сидит дежурный. Это коттеджные поселки "Берёзки", малоэтажный жилкомплекс "Кедровый" у Заельцовского бора, два дома группы компаний "Русь" на улице Тимирязева и ЖК "Переулок Бульварный" недалеко от Холодильной».

Чтобы все шлагбаумы были установлены по правилам, взывать к совести владельцев преград бесполезно – их можно только обязать соответствующими нормативными актами, которых в Новосибирске пока, увы, нет. На прошлой неделе губернатор Андрей Травников поручил региональным минздраву и министерству транспорта совместно с властями Новосибирска разработать схемы движения внутри придомовых территорий.

Автор
Элла Семёнова
журналист
Автор
Элла Семёнова
журналист

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