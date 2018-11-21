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7 причин переехать на Золотую Ниву

Мы всё взвесили, измерили, оценили – чтобы вы приняли верное решение
Рубрика: недвижимость

23.11.2018 10:00

фотографии предоставлены строительной компанией «Сибирьинвест»

Тратить время на пробки надоело, а пересаживаться из машины в общественный транспорт желания пока нет. Из этой близкой многим новосибирцам проблемы есть оригинальный выход – смена места жительства. Да, решение радикальное, но вполне обоснованное. Тем более, что в Новосибирске ещё остались локации, близкие к центру города и пока доступные по цене. Журналисты Сиб.фм изучили новый жилой комплекс «Золотая Нива» от строительной компании «СибирьИнвест» и нашли 7 причин, почему покупать квартиру стоит именно здесь.

Удобная транспортная развязка

Пока вы раздумываете о готовности стать пешеходом, между двумя станциями метро возводится жилой комплекс комфорт-класса. Соседство с крупными транспортными артериями – проспектом Дзержинского, улицей Фрунзе и Ипподромской магистралью – обещает быстрый путь в любой конец города. С преимуществами метро всё очевидно: даже если в вашей семье две машины, ситуаций, когда может выручить «подземка», достаточно.

Да и в долгосрочной перспективе близость к магистралям играет вам на руку: стоимость квадратных метров рядом с метро постоянно растёт, в отличие от цен на квартиры в городских окраинах.

Развитая инфраструктура

Школы и детские сады, поликлиники и торговые центры, всевозможные кофейни и корнеры сэкономят время и нервы поклонников slow living. Всё нужное для жизни находится в пешей доступности, а значит, нет причин торопиться. Spa-салоны для мам, развивающие кружки для дошкольников, музыкальные занятия для тех, кто постарше, и тренажёрные залы для спортивных пап – такой набор активностей, собранных в одном месте, может найтись только в спальных районах. Ну или рядом с новым ЖК «Золотая Нива»

Бассейн на территории

Кстати, об активных родителях и здоровых детях. Спортивный комплекс с бассейном – приятный бонус для тех, кто уделяет особое внимание своей физической форме. Двадцатипятиметровые плавательные дорожки, залы для тренажёров и фитнеса прямо во дворе дома, не говоря уже о традиционных для застройщика развивающих детских площадках и зонах для воркаута. Настоящий праздник для ЗОЖников в двух (а в каких-то семьях может и трёх) поколениях.

Подземный паркинг

Тёплый подземный паркинг – тренд последних лет – уже оценили жители новостроек в центре города. Отпала необходимость чистить машину от снега или опасаться случайных повреждений. А если вы часто забываете в автомобиле нужные вещи, то парковка рядом с домом станет для вас просто бесценной.

Двор без машин

Европейский подход к планированию дворового пространства для компании «СибирьИнвест» уже норма. Территория жилого комплекса организована так, что машинам нет необходимости заезжать во двор, все они располагаются по периметру. Сквозные входы позволят не нести тяжёлые сумки лишние метры: можно подъехать вплотную к подъезду и разгрузиться там. Дети— на детской площадке в глубине двора, машины жильцов и гостей— на безопасном расстоянии от них.

Эстетика комфорт-класса

В будущем жилом комплексе продумано всё: эффектные фасады, большие окна, масштабное озеленение, разноуровневое освещение территории. Девелопер, известный благодаря таким проектам, как «Милкхаус» и «Ядринцевский квартал», использует опыт строительства и благоустройства элитного жилья, чтобы создавать комфортную среду и в спальных районах. Как раз там, где это нужно молодым семьям с детьми.

Квартиры по привлекательной цене

Эргономичная планировка – это сбывшаяся мечта миллениала, поскольку стоимость его квартиры складывается исключительно из полезных метров.

Кухня-гостиная (если хотите, «ливинг»), небольшая спальня и возможность установить встроенный шкаф – все преимущества современного подхода к комфортному жилью.

Что может быть интереснее? Только специальное предложение от застройщика. Несколько квартир увеличенной площади в первых секциях будут стоить около 55 тысяч за квадратный метр. Ещё сомневаетесь? Надо брать!

Автор
Анастасия Батурина
журналист
Автор
Анастасия Батурина
журналист

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Лента новостей

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вчера 13:50 Политика 0 Коммент.

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