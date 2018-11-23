Ещё одна сказка про ТКО

К изменениям, которые произойдут с 1 января в обороте мусора, готовы не все, а ведь это будут ещё далеко не последние изменения

фотографии с сайтов nso.ru и sib.fm

Ощущение недосказанности появлялось на неделе у всех, кто так или иначе касался темы мусора. До вступления в силу новых правил осталось чуть больше месяца, правила эти будут сильно отличаться от существующих, да и стоить услуга по вывозу отходов станет больше. Но никто пока толком не объясняет, что и как изменится и насколько подорожает.

Директор компании «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова выступила перед городскими депутатами, членами профильной комиссии горсовета. Они терзали её на предмет тарифов. Она просила потерпеть до декабря. Депутаты переживают за вывоз мусора из частного сектора, а она успокаивает, что теперь у регионального оператора твёрдых коммунальных отходов есть механизм сбора оплаты с каждого жителя региона — не важно, где он прописан. Ну а уж потом будет понятно, насколько частой должна быть сеть мусорных контейнеров, чтобы людям было сподручнее привыкать ими пользоваться, а не прятать мешки в канавы.

Кстати, насчёт несанкционированных свалок пока тоже не всё понятно — кроме того, что этот вопрос регоператор берёт под контроль, как и многое другое.

Тревожные настроения областных депутатов журналистам сформулировал зампредседателя аграрного комитета Денис Субботин. «С 1 января 2019 начинается переход на новую систему. У нас ещё есть время утвердить тариф, понять, какой он будет. Кто будет вывозить мусор на селе — вообще непонятно». А спикер Андрей Шимкив завершил картину таким штрихом: «Из деревни на расстоянии в 50-60 километров кто будет возить, за какие деньги?»

Удалось ли депутатам снять все волнения в ходе правительственного часа, где министр ЖКХ и энергетики области Денис Архипов доложил про всё, что знал, а потом ещё и на вопросы добросовестно ответил? Ну, они хотя бы услышали, что из полутора тысяч населённых пунктов области лишь в 98 есть возможность сдать мусор в централизованную службу.

Но даже этого хрупкого благополучия ломать никто не собирается. «Задача с 1 января зайти в новую систему, не нарушив того, что уже действительно работает», — сказал министр. «Ну а там, где не работает, там и оплачивать услугу будет не нужно», — успокоил он волнующихся. Правда, тут же добавил: закон определяет, что не позднее 1 января 2019 года все собственники жилья обязаны участвовать в новой системе оборота ТКО.



Графический репортаж Мусорная активистка. Читайте на Сиб.фм

Тут, конечно, снова возникли вопросы и о тарифах, и о том, как же так система будет действовать, если её нет? Впрочем, ещё накануне, на совещании в правительстве региона, и Лариса Анисимова, и Денис Архипов эти вопросы сняли, допустив, что новая система будет вводиться поэтапно.

Денис Архипов, кстати, ещё высказался и насчёт тарифа. «Мы понимаем — платёж будет больше, чем сейчас», — сказал он и перечислил почему. Первое: услуга по вывозу мусора превращается из жилищной в коммунальную, что добавляет к ней НДС. Второе: к её стоимости «добавляется налог на негативное воздействие окружающей среды», что бы это ни значило.

Самое характерное то, что оставшееся время одни считают достаточным, чтобы со всем этим разобраться, а другие — ничтожным. В этой связи сразу вспоминается спешка, с которой летом 2016 года тогдашний профильный министр агитировал за скорейшее согласование мусорной концессии. Речь шла про то, что есть буквально несколько месяцев до сдачи расчётных данных в департамент по тарифам, чтобы те с октября до декабря спокойно и обстоятельно готовили свой обоснованный тариф.

Настолько же неспешно велась и работа по выбору регионального оператора. Его выбрали лишь 12 июля, хотя начали ещё весной. Даже успели отменить итоги конкурса, а потом объявить новый. А за несколько месяцев региональный оператор сделал так много работы. Наверняка так много, что если сказать, что главного пока не удалось сделать никому, многие обидятся.

Может быть, для кого-то покажется обидным даже сама мысль, что главное в этой системе — чтобы её поняли, согласились в её рамках жить и платить за неё ту цену, которую она стоит.



Константин Кантеров

журналист Автор