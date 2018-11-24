К столу, как к пулёмету

Что и за чей счёт ищут новосибирские общественники в продуктах питания

фотографии с сайтов facebook.com, pxhere.com, gazprom-neft.ru

Структуры общественного контроля, стоящие на страже качества товаров и услуг массового спроса, в последнее время всё чаще стали сотрудничать с властями. Госорганы весьма ограничены в правах на проверки бизнеса, а общественники таких оков не имеют. По данным волонтёров НРОО «Общественный контроль», сегодня наработано достаточно опыта, в том числе уникального, позволяющего выявлять теневые схемы оборота. Общественники со временем надеются выстроить отношения с официальными контролирующими структурами. Насколько перспективны такие схемы и как к ним относится бизнес?

Курс на вынос

На этой неделе об очередной партии свежих нарушений, обнаруженных в новосибирском общепите, сообщил Сибирский федеральный центр оздоровительного питания. За 2018 год представители некоммерческого товарищества проверили десять ресторанов и кафе, включая столовую мэрии и Калининский комбинат питания. Таков был план проекта «Совершенствование качества пищевых продуктов в предприятиях общественного питания», на реализацию которого областное правительство выделило грант.

Недочётов общественники не нашли только в двух последних. В остальных что-то было. Либо салаты с превышенным микробным числом (Clever Irish Pub на Советской, 5; «Примо-гриль» на улице Писарева; «Чашка кофе» на улице Ленина, 12), либо это микробное число превышено в котлетах по-милански, приобретённых в «Вилке-Ложке» на улице Ленина, 1, либо суши доставили некачественные («Суши Терра»), либо следы свинины найдены в говяжьих сосисках (143-я АЗС «Газпром нефти» на улице Жуковского, 95). А в МКУ «Столовая мэрии» калорийность некоторых блюд (салат «Зимний», шницель, молоко, сливочное масло) оказалась ниже указанной.

Уже десятилетие активисты периодически проверяют продуктовые торговые сети, детсады, школы. В 2018 году включили в чек-лист и заведения общепита. В отличие от ведомств, обязанных предупреждать о своём визите, общественники просто заходят в рестораны и кафе и покупают ряд блюд «на вынос» — складывают их в пакеты и увозят, перед уходом предлагая администрации заведения оставить свой автограф на предъявленном бланке.

Вход разрешён

Указать на дверь таким самопровозглашённым контролёрам не всегда представляется возможным.

«С нами перестали грубо поступать после того, как мы в 2016 году направили запрос в администрацию президента РФ, в Генпрокуратуру и в аппарат Федерального правительства. Мы написали, что в Новосибирске пытаются препятствовать общественному контролю независимой экспертизы, нарушая федеральное законодательство № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в РФ». Генпрокуратура прислала в новосибирскую областную своё распоряжение. После этого в ряд учреждений нас сопровождали представители местной прокуратуры.

Они объясняли руководству заведений, что мы вправе, согласно федеральному законодательству, проводить независимые проверки.

Постепенно все вопросы отпали», — рассказал директор Сибирского федерального центра оздоровительного питания Яков Новосёлов.

До этого перелома общественники заваливали контролирующие органы материалами своих проверок, но там категорически отказывались принимать волонтёров за ровню. В 2016 году, после того как самодеятельная комиссия навестила одно социальное учреждение, прокуратура Новосибирской области признала её действия самоуправством и даже направила данные о проверяющих в полицию — для решения вопроса о возбуждении административного дела. Прокуратура напомнила: «Уполномоченными на осуществление контроля в сфере закупок, качества пищевых продуктов являются областные Контрольное управление, управления ФАС России, Роспотребнадзора и ветеринарии. Надзор в этих сферах осуществляют также органы прокуратуры. Проведение проверок иными лицами вне зависимости от значимости разрешаемых ими задач и преследуемых целей незаконно».

Однако затем чиновники, депутаты и общественники всё же сели за один стол. «Вместе с ОНФ, горсоветом, департаментом образования и минобром мы сформировали ряд рабочих групп. И пришли к пониманию, что лучше нам вместе налаживать систему контроля, чем мы будем самостоятельно этим заниматься, а власти будут пытаться этого не замечать», — объясняет Яков Новосёлов.

Экспертна ли экспертиза?

В сознании бизнеса до такого перелома ещё далеко. Опрошенные представители заведений, в которых, отрабатывая грант, осенью побывали общественники, к такой форме контроля относятся скептически.

«Такие проверки, на мой взгляд, некомпетентны. Эти контролёры без подтверждающих документов приходят без предупреждения, покупают товар, а затем все эти купленные продукты увозятся якобы в какую-то лабораторию. В какую — никто не знает, — возмущена гендиректор Clever Irish Pub Татьяна Франк.

— По факту можно взять салат с майонезом, везти его три часа в тёплой машине, и, разумеется, после этого лабораторный анализ покажет неутешительный результат.

Но самое парадоксальное, что продукты общественники упаковывают в обычные пакеты из "Ленты".

Потом суют под нос бумажку. Мол, подпишите, что мы у вас были, взяли у вас продукты на исследование. А когда спрашиваешь: "На каком основании?" — начинают громко кричать, что они общественники. Нас ежегодно посещают СЭС и Роспотребнадзор. Продукцию представители этих учреждений упаковывают в одноразовые контейнеры, опечатывают их».

Не доверяет правильной доставке образцов в лабораторию и бренд-директор концепции «Вилка-Ложка» Наталья Соловьёва. «Относительно данной проверки нам неизвестно, каким образом доставлялась продукция в лабораторию (время доставки, температура), по какой методике проводилось лабораторное исследование, аккредитована ли лаборатория на методы исследований. Мы регулярно проходим производственный контроль в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии", и ни разу не было выявлено нестандартной продукции», — ответила она.

Сомневаются в экспертности подхода и в «Газпром нефти» — мол, исследования купленных на АЗС сосисок проводились не тем методом: «Продукция поставщика ООО "Пит продукт" соответствует требованиям, установленным законодательством РФ, а фактические результаты лабораторных испытаний сосисок "Говяжьи гриль" получили некорректную оценку авторов публикаций.

В сосисках использовалось мясосырьё — говядина и жир говяжий внутренний, а также животный белок, который вносится в продукт в составе комплексной добавки и может вырабатываться из свиного сырья. Использование данного белка регламентировано и не противоречит требованиям к наименованию продукции "Говяжья сосиска"».

И, наконец, мнение Артура Ганагина, руководителя московского офиса компании «Рестораны Дениса Иванова», куда входит и сеть кофеен «Чашка кофе». Он вообще удивлён, что в России так популярен общественный контроль: «За границей нет такого количества проверок, инспекций, а уж тем более общественников, которые приходят по чьему-то заказу либо самостоятельно и, прикрываясь благими намерениями, терроризируют бизнесменов, обещая сделать информацию о качестве продукции публичной».

В целом резюме от сообщества таково:

в проверках нет системы, нет порядка, вескости.

А потому и угроза от них несущественна.

Навстречу новым проверкам

Однако Яков Новосёлов настаивает, что общественники весьма компетентны, делают всё по правилам и в соответствии с нормами. И предупреждает, новосибирский общепит без контроля не останется.

«Мы намерены подать заявку в областное правительство на организацию проверок в сфере общепита. Надеемся, областное правительство согласится, что это полезная мера, — рассказал он. — Но мы в любом случае будем продолжать проверки, независимо от того, будет ли грант. Мы 10 лет мы без грантов работали, привлекали средства от инициативных групп, общественных организаций. Мы так и дальше будем их находить».



Элла Семёнова

журналист Автор