«Глобус», театр войны

Спектакль, который вышел за рамки сцены новосибирского театра

фотографии с сайтов wikipedia.org, ok.ru, vk.com и globus-nsk.ru

Ситуация вокруг молодёжного театра «Глобус», которая первоначально казалась сражением за свободу творчества, на деле оказалась банальной борьбой местных группировок. Специальный корреспондент Сиб.фм изучил театральный скандал со всех сторон, проанализировав всех главных героев.

Коллектив театра, пребывая в шоке от известия о неожиданном увольнении руководителя театра Елены Алябьевой, подверг обструкции министра культуры региона Игоря Решетникова. Но тот даже под давлением руководства заксобрания региона и аппарата члена Совета Федерации Владимира Лаптева не стал назначать директором театра малоизвестного местного политика Виктора Старкова.

Чуть раньше в адрес министра метнул стрелы заместитель председателя заксобрания Анатолий Кубанов, который назвал политику министра «трусливой», хотя накануне уверял, что он является человеком «решительным, самостоятельным и не поддающимся давлению». Но борьба плохого с худшим продолжается, где главным застрельщиком остаётся бывший директор «Глобуса» Татьяна Людмилина.

В финальной части этого трагифарса она разразилась заявлением, в котором обрушилась с критикой не только на регионального министра, но и нехорошими словами помянула всуе художественного руководителя филармонии Владимира Калужского.

Пустить по кругу

– Давайте по второму кругу не ходить. Я пришёл сюда не для того, чтоб вы меня били, – заявил на девятнадцатой минуте встречи Игорь Решетников.

Министр культуры признался, что шёл на беседу с коллективом театра «Глобус» с другой целью и настроением.

– Я пришёл успокоить театр. Театру ничего не угрожает. Никто никого снимать не будет. Вы как работали, так и будете работать.

Но пьеса, которая разыгрывалась в большом зале молодёжного театра во вторник, 27 ноября, уже давно развивалась по другой фабуле. За двадцать минут разговора главе регионального ведомства пять раз был задан вопрос, в чём могут состоять причины увольнения директора Елены Алябьевой, хотя ещё во вступительном слове министр сразу сказал, что тревогу вызывают факты, когда театру «дают всё больше и больше, а он зарабатывает всё меньше и меньше». Пять раз в ироничной форме разной степени прозвучал вопрос, не являлась ли Алябьева обманщиком, когда уверяла всех в том, что её собирались уволить. На него Решетников также ответил, что, возможно, директор в прошлый вторник сделала из разговора слишком «поспешный вывод».

Но больше всего актёров волновал вопрос о том, каким образом в театре оказались местные политики Анатолий Кубанов и Виктор Старков, которые, по слухам, склоняли Алябьеву написать заявление об уходе, а потом перейти на должность замдиректора. Этот вопрос в ходе беседы прозвучал девять раз.

– Разве они приходили со мной? – ответил вопросом на вопрос министр, отказавшись дальше комментировать эту тему. – Я не знаю, кто и кому угрожал.

Написать ответ раньше запроса

Молодёжный театр «Глобус» считается режиссёрским театром, где даже история с увольнением его директора протекала по законам искусства постановки. Первые слухи о том, что «не всё ладно с директором "Глобуса"», проникли в журналистскую среду ещё 21 ноября. Но на них пресса долгое время не реагировала, ожидая более серьёзных информационных поводов. По закону жанра, вслед за затишьем должна была взорваться бомба. И она взорвалась, а чеку вырвала Мария Ревякина. Бывший директор «Глобуса» стала первой, кто заявил, что на место руководителя молодёжного театра претендует местный политик Виктор Старков.

– Для меня будет странно, если губернатор Новосибирской области утвердит его в качестве нового руководителя театра,

– отметила гендиректор театральной премии «Золотая маска» и директор Театра наций, запустив сюжет в сторону протестных акций.

На прошедшем в «Глобусе» в воскресенье, 25 ноября, собрании возник смутный образ того, что над директором театра замаячила угроза увольнения, а на место Алябьевой действительно претендует Виктор Старков. К тому времени он уже побывал в театре в сопровождении вице-спикера заксобрания Анатолия Кубанова. Но документов и приказов об увольнении и назначении так никто и не увидел.

Но тут неожиданно проявилась твёрдая рука невидимого режиссёра, когда на мероприятии, собранном, как казалось, в экстренном порядке, сотрудникам было предложено подписать четыре разных уже готовых и составленных письма в адрес полпреда Сергея Меняйло, губернатора Андрея Травникова, председателя СТД Александра Калягина и главы комитета культуры Госдумы Елены Ямпольской. Так цель была достигнута. В результате новость о протестах в «Глобусе» попала в топ Яндекса, а на письмо в свой адрес председатель Союза театральных деятелей ответил с реактивной скоростью, не исключающей, что одновременно с запросом ему могли сразу подготовить нужный ответ.

Далее в ход пьесы внёс поворот министр культуры. Игорь Решетников довольно оперативно провёл брифинг, где заявил, что никаких документов и приказов о смене руководства театра не подписывал, а версию о Викторе Старкове вообще обсуждать отказался. Но не прошло и часа, как областное правительство выпустило пресс-релиз, из которого следовало, что до финала спектакля ещё далеко. В нём приводились слова заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Нелюбова, который ратовал за «необходимость принимать исключительно взвешенные и стратегически правильные управленческие решения, связанные с театром "Глобус"».

Клоны Карабаса-Барабаса

Качество почти любой постановки зависит от того, насколько удачно получился образ отрицательного героя. Но новая пьеса, разыгранная в театре «Глобус», явила тандем, который до этого 20 лет крутился только на политической авансцене региона. Некоторое время назад Анатолий Кубанов и Виктор Старков, которого «сватали» на место директора молодёжного театра, в какой-то момент вообще казались наблюдателям неким подобием сиамских близнецов.

Мало есть такого, что бы они делали на публике врозь. Засучив рукава, они оба создавали Рабочую партию России, которую особо курировал Алексей Беспаликов, долгие годы считавшийся «серым кардиналом» администрации экс-губернатора Виктора Толоконского. Они одновременно вступили в ЛДПР, были депутатами горсовета и областного парламента, вместе написали книгу, и, как утверждают, умудрились защитить диссертации по философии в один день и в одном и том же месте, но по разным темам. В активе у Кубанова и Старкова были попытки баллотироваться в мэры Новосибирска и в губернаторы области, хотя сделаны они были в разные годы.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Анатолий Кубанов решил поступить на заочное отделение режиссуры Новосибирского государственного театрального института, а своего друга Виктора Старкова теперь активно лоббирует директором в «Глобус». Известно, что некоторое время назад тандем прорабатывал варианты вхождения в «Красный факел», что сделать не удалось.

При этом, похоже, Анатолий Кубанов был на сто процентов уверен, что дело с назначением Старкова не встретит сопротивления.

– Министр культуры Новосибирской области Игорь Решетников – человек весьма решительный и самостоятельный, который не поддаётся давлению, – заявлял вице-спикер заксобрания.

Так что многие в социальных сетях стали обсуждать версию о том, что новая должность для Старкова стала «платой» за участие в кампании по выборам губернатора, где Кубанов был одним из кандидатов-спойлеров. Кроме того, к процессу продавливания кандидатуры Виктора Старкова, который работал помощником вице-губернатора Новосибирской области Владимира Знаткова, был подключён даже аппарат члена Совета Федерации Владимира Лаптева.

При этом отвергались любые обвинения в «рейдерском захвате».

– Учредитель имеет право назначать и увольнять любых руководителей, когда видит, что в учреждениях культуры на протяжении многих лет процветает махровое кумовство, – заявлял журналистам заместитель председателя заксобрания Новосибирской области. – Рейдерский захват «Глобуса» произошёл гораздо раньше, когда театром руководили Мария Ревякина и Татьяна Людмилина, которые путают государственную политику со своими частными и семейными интересами.

Но сейчас, когда стало понятно, что сделать из «Глобуса» театр одного директора быстро не получится, настроения Анатолия Кубанова изменились. Вице-спикер, который сейчас возглавляет местных справороссов, уже заявил, что во всем виновата «та трусливая политика, которую демонстрирует Решетников».

Баба-Яга в своём коллективе

Приходится констатировать, что настоящих буйных актёров в труппе новосибирского молодёжного театра маловато. Во время обструкции, которая, по сути, была устроена на встрече с Игорем Решетниковым, никто из присутствующих так ни не решился на вопрос о том, насколько Виктор Старков и Анатолий Кубанов являются ставленниками министра культуры.

Если театр не смог воспитать Бабу-Ягу в собственном коллективе, то тогда приходится прибегать к услугам приглашённых артистов. Нашлись люди, которым удалось не только указать на главного врага, которым теперь был назначен Игорь Решетников. В прессе уже появились призывы уволить министра культуры, который за два дня успел «дискредитировать себя и правительство области».

– Тем подлее позиция министра культуры Игоря Решетникова, который сначала попытался навязать театру своих ставленников, а теперь публично лжёт, уверяя, что этого не было.

И не имеет права занимать такую должность, – заявила театральный критик Елена Коновалова в интервью учреждённому «Радио Свобода» интернет-ресурсу «Сибирь.Реалии».

Но красноярский критик вряд ли сможет поспорить со Старковым и Кубановым за роль главного отрицательного персонажа, как это может сделать бывший директор театра «Глобус» Татьяна Людмилина. Сначала она в социальных сетях обвиняла бывшего сенатора Надежду Болтенко в том, что это именно она инициировала приход Старкова, а во вторник вечером разместила пост под названием «Будет ли за преступление наказание, и что делать с культурой Новосибирской области?». Пытаясь сделать анализ состояния культурной сферы региона, Татьяна Людмилина решила оперировать неосязаемыми аргументами, утверждая, что в последнее время Новосибирская область потеряла свой имидж на федеральном уровне «региона высокого уровня культуры», поскольку, по её мнению, «прекратились упоминания в федеральных СМИ».

При этом ответственность за нынешнее положение дела Татьяна Людмилина возложила на министра культуры Игоря Решетникова, что было неудивительно: два года назад он уволил её с поста директора филармонии. В вину ему она вменяет активность не только в «бесконечных ремонтных работах», но и «в обвязках скамеек и фонарей в мегаполисе, выдаваемых за чудо современной культуры». При этом Татьяна Людмилина не постеснялась на грани склоки недобрым словом упомянуть двух причастных к её увольнению деятелей культуры региона — Владимира Калужского и Владимира Миллера, чей авторитет считается общепризнанным.

Самое забавное, что в азарте перехода от обороны к нападению, Татьяна Людмилина неожиданно признала, что именно благодаря министру культуры Виктор Старков не стал директором «Глобуса».

– Сегодня коллектив театра остался в одиночестве в ходе борьбы со «спецоперацией», которую Решетников талантливо провалил, – парадоксально отметила бывший директор «Глобуса».



Пётр Григорьев

журналист Автор