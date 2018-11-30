Маньяк в каждом из нас

Как распознать серийного насильника в кругу друзей, увидеть будущего убийцу в ребёнке и что если в тебе сидит потенциальный маньяк

фотографии с сайтов wikipedia.org, vk.com

Последнее дело по новосибирскому Джеку-Потрошителю отгремело год назад. В марте 2018 Евгения Чуплинского приговорили к пожизненному заключению. Далее, в сентябре вердикт отменили из-за процессуальных нарушений. Но ход дела это не поменяло. 22 ноября стало известно, что за убийство 19 женщин суд снова приговорил его к пожизненному.

Этот сидит, а другие?

Как минимум один официально признанный маньяк ходит сейчас по новосибирским улицам. Ходит, кстати, вполне законно. Свой срок он уже отсидел.

В 90-х Тимур Терёхин входил в банду Валерия Зильберварга. На их счету пытки и десятки убийств. Эти «братки» не просто убивали — они наслаждались истязанием жертв. Трупы убийцы закапывали прямо на даче главаря, а потом там же устраивали пикники с шашлыками и девочками. То есть в буквальном смысле плясали на костях. Дело было громкое. А вот сроки преступники получили скромные: сам Зильберварг – 15 лет, Терёхин – 13. Посадили их в 1999 году. Оба уже вышли на свободу. Тимур Терёхин остался в родном городе. Живет себе тихо. Но есть ли гарантии, что он безопасен?

Откуда вообще берутся маньяки? Психопаты они или обычные люди, просто без жалости? Есть ли у них семьи? Как они выглядят, в конце концов? Так же романтичны, как Парфюмер? Так же умны, как Ганнибал Лектер? Чем отличаются они от нас, нормальных людей? И надёжна ли грань между «ними» и «нами»?

Раскрывает карты психотерапевт, супервизор Профессиональной Психотерапевтической Лиги Игорь Лях. С маньяками «в зачатке» он сталкивался на практике, много изучал этот вопрос и вот теперь читает лекцию «Маньяки нового поколения» новосибирцам. Послушать её в баре «Открой рот» пришли человек пятнадцать. Журналисты, студенты с факультета психологии и просто любопытствующие. Вопросы спикеру задают самые разные. Все ждут чего-то загадочного.

Романтический образ маньяка навязали нам «киношники», — спускает слушателей на землю психолог. – В реальности биография серийного убийцы интересна лишь с точки зрения криминальной составляющей, в остальном он – простой обыватель.

– Но как же определить маньяка, возможно ли это? – интересуются слушатели.

Учёные бьются над этой проблемой давно, объясняет психотерапевт. Известно, что наследственность – одна из причин психопатии. Есть у прирождённых убийц так называемый «ген воина». Исследования с помощью позитронно-эмиссионной томографии показали – у серийного убийцы недоразвита префронтальная кора мозга (она отвечает за социальное взаимодействие). Проще говоря, извилины маньяка в изобилии генерируют гнев и ярость, а самоконтроля нет. Результат – полное отсутствие сострадания, изворотливость и цинизм.

Казалось бы, фотографируй и отбирай будущих убийц и насильников. Но вот незадача -американский нейрофизиолог Джеймс Фэллон в процессе изучения мозга асоциальных типов отсканировал собственный. Судя по снимку, Джеймс — закоренелый психопат. Кроме того, в роду у Фэллона семь убийц. Но он-то не преступник – он учёный. Значит, мало склонностей, нужны условия, чтобы активизировать агрессию. А это уже фактор социальный.

– В каждом из нас живет маньяк.

Возьмите любую свою манию, страсть, доведите до абсолюта, уберите социальные рамки и уголовный кодекс.

Результат вас шокирует, – добавляет масла в огонь Игорь Лях.

Чрезмерная толерантность и политкорректность – благодатная почва для психопатов. Меньше всего серийных убийц там, где общество более традиционное.

Именно социальные нормы держат потенциальное зло в узде. Сегодня их границы размываются. А значит, маньяков меньше не станет.

В том числе и потому, что в нашем обществе закрывают глаза на детскую агрессию. В детской психиатрии не принято ставить диагнозы. Мол, что бы ни было – перерастёт. А зря. Тот, кто сегодня пинает кота, завтра может пополнить ряды насильников.

– Впрочем, есть и хорошие новости, — успокаивает лектор. – Если у ребёнка появились признаки психопатии, не игнорируйте, не скрывайте. Работайте с психологом, отдайте чадо в спорт или найдите иной, безопасный канал для выхода агрессии, и вырастет нормальный член общества.

Кстати, о выходе агрессии. По статистике, 85 % маньяков – мужчины.

– Не потому, что женщины милосердней, — уточняет Игорь Лях. – Просто им есть, кого подавлять, – собственных детей. То есть под рукой всегда универсальный объект для агрессии – вот и не идут убивать.



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Ну а те, что идут, какие они? Современная типология маньяков разнообразна. Есть больные. Нередко нарушение их психики – результат травмы головы. Есть здоровые – те, что лишь маскируются под невменяемых. Есть идейные, миссионерского типа – «чистят» общество. Чуплинский как раз из них. Независимо от классификации, портрет маньяка сегодня примерно таков: мужчина средних лет (от 30 до 40), скорее бисексуален, склонен к инцестному поведению, неаккуратен, социально неактивен.

Как правило, серийный убийца скрытен. Даже если живёт в мегаполисе, местом для преступления выберет захолустье. Но сейчас появилась новая тенденция – маньяки, выставляющие дело рук своих напоказ, например, в социальных сетях. Кстати, виртуальный мир вообще снимает остроту восприятия. Всё кажется нереальным.

– Чтобы не стать жертвой маньяка, уходите из социальных сетей в живое общение, — советует слушателям Игорь Лях.

Чем больше у вас социальной активности, чем больше круг реального общения, чем больше настоящих, а не фейковых друзей, тем вы больше защищены.

Впрочем, сами по себе сети или компьютерные игры маньяков не воспитывают. Их создаёт общество – равнодушное и невосприимчивое. Многие сегодня не знают даже, как зовут соседа по этажу. Люди мало контактируют без интернета. И это маньякам только на руку. Так что открывайтесь реальному миру, и серийный убийца будет держаться от вас подальше.



Юлия Миняйло

журналист Автор