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Отвалиться назад в будущее

Инициатива о снятии с Академгородка статуса особо охраняемой территории наверняка вызовет более острую дискуссию, чем вопрос о его введении
Рубрика: общество

30.11.2018 16:26

фотографии sib.fm

На неделе общественники выступили с инициативой снять с Академгородка статус объекта культурного наследия – это предложили члены общественного экспертного совета, созданного Ассоциацией выпускников НГУ для контроля за реализацией проектов развития Новосибирского научного центра, в первую очередь проекта «Академгородок 2.0». Они считают, что охранный статус тормозит решение инфраструктурных и коммунальных вопросов, и потому намерены обсудить с властями возможность отзыва «охранной грамоты», выдачи которой академгородковцы добивались несколько лет и получили лишь в 2014.

ОКН — статус «Всё сложно»

В общественный экспертный совет входят 25 авторитетных жителей Академгородка — учёные, юристы, экономисты, экологи, представители сферы ЖКХ и строительства. Большинство из них комментировать свою инициативу оказались не готовы. Дать комментарии согласились лишь двое — Наум Шифон и Олег Бородин.

Зампредседателя общественного экспертного совета и один из инициаторов его создания Наум Шифон ссылается на то обстоятельство, что в статусе ОКН Академгородок стремительно разрушается. «Инженерные сети изношены, старые дома морально и физически устарели. А решать эти проблемы невозможно из-за навязанного активистами охранного статуса, — говорит он. —

Развитие проекта «Академгородок 2.0» предполагает строительство не только научных кластеров, но и жилья для их сотрудников, что потребует подведения новых коммуникаций и замену старых.

Но всё это сегодня блокируется».

По мнению Шифона, за охранную зону ратуют в основном местные пенсионеры — да и то в основном из-за страха потерять насиженное место. «Их вводят в заблуждение, что на месте их домов появятся новостройки, а их самих из верхней зоны переселят на окраину», — утверждает он.

Коллега Шифона по общественному совету, эксперт в сфере ЖКХ Олег Бородин идею обосновывает тем же и утверждает, что многие готовы ради отмены охранного статуса пойти на многое. «Зачем сохранять тропиночную сеть, малую этажность (не выше 7 этажей), цветность? Всё это уже деградирует, всё сыплется, — заводится он, отвечая на наши вопросы. — Старые деревья периодически валятся на автомобили. А попробуй сейчас спилить даже трухлявое дерево! Нужно вначале сделать проект, который зачастую стоит в разы дороже, чем спил самого дерева. Академики, участвующие в программе "Академгородок 2.0", хотят написать письмо самому Путину – чтобы он лично взял реализацию проекта под свой контроль. Если Путин дал команду построить, то нашим властям сверху скажут: "Нужно строить! Вы что, не можете между собой договориться?"»

Обратно не прокручивается

Идея увековечить уникальную атмосферу сибирского научного центра существует давно. Её сторонники мобилизовывались всякий раз, когда возникали попытки создать в Верхней зоне новые жилые комплексы. В 2011 году Министерство культуры РФ в ответ на массу коллективных обращений поручило государственным экспертам дать заключение, обладает ли Академгородок признаками объекта культурного наследия. В том же году был сделан положительный вывод. И лишь в декабре 2014 года появился проект распоряжения правительства РФ о внесении новосибирского Академгородка в Единый государственный реестр объектов культурного наследия федерального значения.

«К этому было приложено столько сил, — вспоминает депутат Новосибирского горсовета Наталья Пинус. — Этот статус позволил остановить разбазаривание территории, ограничить бессистемную застройку, зелёную зону, бесконтрольное распоряжение землёй в Академгородке. Очевидно, много желающих изменить ситуацию. Но её, на мой взгляд, менять нельзя. Все социальные вопросы совершенно спокойно решаются и с учётом охранного статуса».

«В Верхней зоне Академгородка теперь действительно сложно вести строительство новых объектов, в том числе научных, — согласен архитектор Игорь Поповский. — Но для пересмотра предмета охраны потребуется длительное рассмотрение этого вопроса экспертами. Памятник Ленину тоже когда-то хотели снести. Не вышло же».

А начальник регионального управления по госохране объектов культурного наследия Александр Кошелев убеждён не просто в сложности — в невозможности «прокрутить фарш обратно». В ответе на запрос он сообщил, что от общественного экспертного совета по вопросам развития новосибирского Академгородка предложений «об исключении объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательное место "Новосибирский Академгородок" … из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации … не поступало». И уточнил: объект, включённый в федеральный реестр, исключить можно только «в случае полной физической утраты объекта культурного наследия или утраты им историко-культурного значения». В случае с Академгородком нет ни первого, ни второго. То есть, соответственно, никаких оснований.

Если нельзя, но хочется

К слову, в ответе из управления сообщается, что решений о лишении исторических объектов области особого статуса там не принимали. А вот Игорь Поповский может рассказать о нескольких потерянных для истории – правда, все они связаны со скандалами и долгими судебными разбирательствами.

Например, однажды собственник – крупная федеральная компания – снёс в Новосибирске пострадавшее от пожара здание. Суд потом долго выяснял, было ли это обоснованно. В итоге всё сошло на нет после того, как истек срок исковой давности для привлечения собственника к ответственности.

Ну а раз практика существует — могут найтись и пути ее копирования.

Автор
Элла Семёнова
журналист
Автор
Элла Семёнова
журналист

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