Закон о самозанятых: кнут и пряник налоговых правил

Чем грозит закон о самозанятых обычным фрилансерам

фотографии из группы stolbn vk.com

В интернете паника: началась облава на самозанятых. Бровисты, копирайтеры, домашние кондитеры и фотографы начали получать заказы от «тайных покупателей» из налоговой инспекции. Банки блокируют «подозрительные» операции по картам и грозятся полной блокировкой карт, если владелец счёта не докажет, что он не занимается подпольным репетиторством или, паче чаяния, пишет тексты на заказ.

А тем временем собираемость налогов упала вместе со стоимостью нефти, бюджет трещит и рвётся, как гнилой мешок. Новый год наступает – и надо срочно придумать, откуда взять денег.

Поэтому Государственной Думой был поспешно принят, а президентом РФ одобрен закон о самозанятых лицах – людях, которые зарабатывают «мелким гешефтом», делают это нерегулярно или с таким мизерным доходом, что переходить в статус полноценного ИП с его отчётами и выплатами в пенсионный фонд – бессмысленно.

Как говорят в народе, с паршивой овцы хоть шерсти клок. И с тех, кто занимается домашней подработкой, решили брать скромнейшие 4 % налогов. А заодно всех перевести на пользование онлайн-кассами. Именно так появился новый Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход"».

Экспериментальный режим ввели на четырёх территориях: в Москве, Московской области, Татарстане и Калужской области. В действие он вступает 1 января 2019 года.

Кто такой самозанятый гражданин и как им стать?

К сожалению, невероятная поспешность в принятии закона привела к тому, что сам закон приняли, а основное его понятие – кто же такие самозанятые лица – не определили. Этого определения и раньше не было. Существовало только упоминание в Налоговом кодексе РФ, статья 217, пункт 70. Там говорилось о типах услуг, которые могут оказывать самозанятые. Это уход за больными, детьми и пожилыми людьми, помощь по хозяйству, репетиторство и уборка помещений. То есть, как мы видим, мастера-бровисты, кулинары-надомники, швеи и ведущие курсов по психологии под понятие о самозанятости не подпадают.

В новом законе также не перечисляются профессии и виды деятельности, которыми самозанятый гражданин может теоретически заниматься. Говорится только об условиях, на которых происходит та самая коммерческая деятельность, для которой не требуется регистрироваться в качестве ИП.

Самозанятым признаётся гражданин, который не имеет работодателя и не привлекает других наёмных сотрудников для своей работы.

Список модных профессий решили не озвучивать, чтобы никого не пропустить и не обидеть. Но прописали список исключений – видов деятельности, которые нельзя использовать как источник дохода при самозанятости:

заработную плату;

продажу транспортных средств;

продажу и аренду недвижимого имущества, исключая аренду жилых помещений;

государственную или муниципальную службу;

продажу личного имущества;

реализацию ценных бумаг;

передачу имущества в доверительное управление;

совместную деятельность по договору простого товарищества;

оказание услуг по договорам, где в качестве заказчика работ выступает действующий или бывший работодатель (стаж увольнения – меньше двух лет);

уступку прав требований, доходов в натуральной форме;

добычу полезных ископаемых;

продажу подакцизных и маркируемых товаров;

действие на основе поручения, агентского договора, комиссии, кроме доставки товаров.

Обратите внимание: если вы уже зарегистрировались в качестве самозанятого лица, в «эксперименте» вы участвовать не можете.

Кроме того, новый закон действует только на людей, зарегистрированных в четырёх экспериментальных субъектах. Всем остальным придётся подождать своей очереди.

Юристы уже обнаружили в законе нестыковку: с одной стороны, статья 23 закона исключает из списка возможных видов коммерческой деятельности продажу личного имущества, а с другой стороны – ниже по тексту она же разрешена. На это стоит обратить внимание и либо не спешить с регистрацией, либо получить письменное уведомление от районной налоговой инспекции, что трактовка двойного стандарта в законе не будет воспринята как повод для санкций.

К числу самозанятых не относятся граждане, которые уже работают в статусе индивидуальных предпринимателей или участников общества с ограниченной ответственностью. И, наконец, самозанятым гражданам нельзя выходить за рамки лимита в 2,4 миллиона рублей годового дохода.

Вы решили стать самозанятым

Если вы проживаете в одном из регионов, где проводится эксперимент (к сожалению, Сибирь в число таких регионов не попала), вам достаточно зарегистрироваться в приложении «Мой налог» и действовать по инструкции. Всем остальным, желающим перейти на самозанятость, нужно подать прошение в налоговую инспекцию по форме приказа №ММВ-7-14/270.

К сожалению, отсидеться и дождаться, когда закон будет принят на всей территории России, будет проблематично. За теневой микробизнес взялись со всей резвостью – других вариантов наполнения бюджета просто не осталось. Банкам разрешили полностью контролировать финансы на счетах частных лиц, в том числе анализировать доходы и расходы, делая выводы на своё усмотрение. А налоговая инспекция всё чаще подаёт судебные иски на граждан, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью.

Юристы рекомендуют посчитать, сколько вы реально зарабатываете, и какими будут налоговые штрафы в случае, если вас поймают (что рано или поздно неизбежно случится). Многие теневые предприниматели приходят к выводу, что отсутствие какой-либо регистрации с точки зрения простейшей математики выходит дешевле, чем ежегодная выплата в пенсионный фонд в статусе ИП. Некоторые, наоборот, полагают, что стать индивидуальным предпринимателем или купить патент на бизнес – проще и спокойнее. В любом случае, свежеподписанный закон о самозанятых пока что к Сибирскому региону никакого отношения не имеет.



Виктория Самира

журналист Автор