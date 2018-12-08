Выйти в бизнес и изменить мир

Кто такие социальные предприниматели и что они хотят сделать в Новосибирске

фотографии предоставлены пресс-службой Tele2

Музеи и образование для глухонемых, одежда для недоношенных малышей и база отдыха для особенных детей – это лишь часть прекрасных идей, которые они пытаются реализовать в бизнесе. Корреспондент Сиб.фм побывал на финале конкурса социальных предпринимателей и разобрался, как они помогают этому миру стать чуточку лучше.

Социальные предприниматели – люди, который занимаются «добрым бизнесом». Их проекты направлены не просто на заработок, а на решение конкретной проблемы в обществе. Как обстоят дела с этим рынком в России хорошо показывает опыт IV Всероссийского конкурса социальных предпринимателей, который проходит при поддержке фонда «Навстречу переменам» и его партнёров – оператора мобильной связи Tele2, группы компаний Viasat и газеты Metro.

Во-первых, как отмечали многие эксперты на финале конкурса в Москве, большинство россиян всё ещё не знает, что такое социальное предпринимательство. Отсюда и проблемы, которые встречаются на пути у этих бизнесменов – многие инвесторы отказываются от них, ссылаясь на недоверие к проектам. Да и почти полное отсутствие конкуренции также имеет негативное влияние.

Во-вторых, сами социальные предприниматели не очень хорошо разбираются в бизнесе. Они со страстью говорят о своём деле, им действительно хочется решить проблему, будь то слабое культурное образование глухонемых или смертность среди недоношенных детей. Однако чёткого видения, как это реализовать (а ведь на всё нужны большие деньги) и не остаться банкротом с разбитыми надеждами, у них нет.

Все эти проблемы и пытается решить конкурс фонда «Навстречу переменам». Его задача – помощь проектам, которые направлены на поддержку и обучение детей, имеющих проблемы со здоровьем, организация дополнительного образования и досуга, помощь подросткам и родителям, попавшим в особую жизненную ситуацию.

Пять победителей получают начальное финансирование в размере 1,2 миллиона рублей, а также 10 финалистам предлагают качественное наставничество в рамках программы «Инкубатор». В этом помогают менторы – сотрудники Tele2. Маркетологи, коммерсанты, директора филиалов помогают своей экспертной поддержкой вывести проект на новый уровень. Всего заявки на конкурс подали 298 предпринимателей. Из них волонтёры из Tele2 отобрали 126 наиболее перспективных проектов. Далее, сотрудники фонда «Навстречу переменам» и экспертный совет отобрали 51 лучшую работу. И уже к финалу были определены десять финалистов, пяти из которых суждено было получить заветный приз.



Уточки и добрый бизнес. Для чего гоняют резиновых птиц и какое предпринимательство решает детские проблемы

На финале каждому предпринимателю предоставили пять минут на выступление и 10 на то, чтобы ответить на вопросы членов жюри. Оценивали конкурсантов: генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин, директор по стратегическому планированию Tele2 Светлана Скворцова, председатель совета директоров группы ЕСН Григорий Берёзкин, председатель совета директоров РБК Анна Тюшкевич, генеральный директор и президент международной вещательной компании Viasat World Ирина Гофман, директор международного фонда Reach for Change София Брейтхольц и председатель управляющего совета фонда «Навстречу переменам» Татьяна Бурмистрова. Также проекты оценивало детское жюри.

В итоге своими проектами покорили жюри и выиграли 1,2 млн рублей следующие социальные предприниматели:

1. Ирина Белозёрова (Архангельск). Проект «Нейроворсинки»: специальная продукция из шерсти для недоношенных детей. По словам Ирины, одежда для малышей сделана из шерсти и шёлка методом валяния – то есть без единого шва. Всё это помогает недоношенному ребёнку намного быстрее восстановиться. В частности, шерсть улучшает кровообращение.

У Ирины уже есть небольшое производство, она поставляет одежду в больницы. Женщина планирует усилить рекламную кампанию и выйти на международный рынок.

2. Елена и Павел Максимовы (Тула). Проект «В тишине»: подготовка детей с нарушениями слуха к ЕГЭ. Ребята разработали сайт, где любой пример и его решение объясняются также и на видео с диктором, общающимся на языке жестов. Дело в том, что глухонемые люди тяжело воспринимают обычную речь, так как в голове они представляют не слова, а жесты.

3. Алексей Соколов (Новосибирск). Проект «Жестовый код»: приложение для повышения уровня культуры и знаний у глухих людей. Сам новосибирец также глухонемой от рождения. Во время выступления его речь доносила до жюри и зрителей переводчик. Однако это не помешало ему поразить всех своим уверенным выступлением.

Проект «Жестовый код» представляет собой приложение, с помощью которого глухие люди, наводя смартфон на специальный QR-код, смогут посмотреть видео с объяснением экспонатов музея на языке жестов. Алексей не отрицает, что в будущем можно развить эту систему и за пределами культурных пространств. Однако пока он решил начать с малого.

4. Александра Фешина (Москва). Фонд «Свет в руках»: помощь родителям при потере ребёнка во время беременности, родов или в первые месяцы его жизни. Александра сама потеряла ребёнка и только после этого поняла, насколько масштабна эта проблема.

Большинство семей распадается после потери младенца. Более того, по статистике, дети, рождённые у родителей с опытом смерти новорождённого, страдают депрессией, менее успешны и склонны к сведению счётов с жизнью. Это связано с тем, что мама и папа закрываются после горя и не уделяют нужное внимание другому ребёнку. Проект Александры нацелен как на точечную помощь, консультацию, так и на организацию общих собраний и проведение онлайн-семинаров от специалистов.

5. Юрий Мосенжник (деревня Шутово, Псковская область). База отдыха и ретрит-центр для семей с особыми детьми.

Всё началось с того, что сыну Юрия поставили диагноз – аутизм. Ему с женой пришлось после этого поменять образ жизни: раньше они постоянно куда-то ходили, путешествовали. Теперь же это стало делать сложнее. Например, во время отдыха в отеле они часто слышали претензии в адрес шумного ребёнка.

Тогда Юрий решил построить себе, а заодно и другим людям с похожей проблемой, базу отдыха. Там родители с особыми детьми могут комфортно провести отпуск и пообщаться с аналогичными семьями.

«Деньги, вложенные в хорошие социальные проекты, принесут гораздо больше отдачи и пользы, чем если бы вы их просто отправили на благотворительность»,

- отметил в своей речи при поздравлении победителей генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин.

Он также рассказал, что жюри из года в года видит на конкурсе много интересных идей и хороших людей, болеющих за своё дело. Но даже идеи финалистов придётся дорабатывать. В этом победителям конкурса помогут сотрудники фонда «Навстречу переменам» и компании Tele2.

Не грант, а экспертная поддержка и есть та самая главная помощь. «Навстречу переменам» – бизнес-инкубатор для социальных предпринимателей. Благодаря неравнодушию социальных предпринимателей и их занятиям все эти прекрасные идеи могут воплотиться в реальность. И тогда мир станет, может быть, чуточку, но лучше.



Александра Перевозчикова

журналист Автор