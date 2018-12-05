Познакомиться с Кореей

Какие места нужно посетить, если вы отважитесь на самое необычное путешествие в жизни

Фотографии предоставлены Национальной организацией туризма Кореи

В том, что Азия новосибирскому туристу знакома, можно и не спорить. Вьетнам, Таиланд, Китай — все эти направления путешественники из Сибири открыли для себя давно, а теперь регулярно отправляются в загадочные азиатские страны, чтобы наполниться энергией Востока, погреться у моря и получить порцию вдохновения перед возвращением к рабочей рутине. Но Южная Корея — совсем другое дело, и сибирскому туристу, пусть даже самому искушённому, знакома не так хорошо. Сиб.фм рассказывает, зачем нужно лететь в Корею и почему она дарит такие яркие впечатления.

Неспящая столица

Если уж и начинать знакомство со страной, то первым делом стоит отправляться в столицу — Сеул. Крупнейший мегаполис удивит своим колоритом: высокотехнологичная современная архитектура сочетается c дворцовыми комплексами прошлого века. В северной части Сеула можно найти выдающиеся дворцы королевской семьи — Кёнбоккун и Токсугун, построенные более полувека назад. Один из самых больших комплексов — Кёнбоккун — пережил японское вторжение, лишился 10 зданий и чудом сохранился до наших времён. Дворцовой культурой здесь дышит буквально каждый метр, ну а главное — познакомиться с историей одной из главной достопримечательности Кореи не составит труда, так как для всех желающих на территории Кёнбоккуна обустроен музей. Не забудьте отвести на экскурсию несколько часов, чтобы успеть послушать рассказ гида об истории королевской династии Чосон, понаблюдать за сменой караула, прогуляться вдоль живописного пруда и насладиться видом гор.







Площадь Кванхвамун перед центральным входом в дворец имеет огромное значение для истории Кореи и открылась только несколько лет назад. Её украшает цветник под названием «Цветочный ковёр», состоящий из 225 тысяч цветущих растений, которые символизируют собой число дней, прошедших с начала переноса столицы в Сеул в октябре 1394. Площадь находится в центре проспекта Сечжонно — это сделано для того, чтобы создать в центре мегаполиса «оазис культуры и истории». Поэтому количество полос на крупнейшей магистрали страны было сокращено с 16 до 10.

Ещё одна природная достопримечательность — ручей Чхонгечхон, который чуть было не уничтожили из-за глобальной застройки Сеула. Настоящий ландшафтный парк протяжённостью почти 11 километров вырос из небольшого ручья, который вначале был превращён в сточную канаву, а затем законсервирован при постройке автомагистрали. Теперь же это одна из важных достопримечательностей Сеула — настоящий симбиоз естественной природной красоты на фоне небоскрёбов.







Любителям шопинга и неспешных прогулок стоит посетить пешеходную улицу Инсадон с сотнями кафе, ресторанов местной кухни, магазинов, антикварных лавок, лотков с сувенирами и уличной едой. Тем же, кто хочет оставить о Корее внушительные воспоминания, рекомендуем заглянуть в одну из художественных галерей, расположенных тут же, или на блошиный рынок, чтобы уехать из страны утренней свежести с исторической находкой.







Ну а завершить экскурсию по Сеулу лучше всего у телебашни Намсан высотой более 230 метров, с которой открывается захватывающий дух панорамный вид на город. В самой башне можно посетить цифровую обсерваторию, чтобы побольше узнать о 600-летней истории страны, и пруд желаний — сюда по традиции бросают монеты те, кто мечтает о любви. Ну а туристы и влюблённые парочки давно облюбовали телебашню, как место отдыха, именно в вечернее время — после наступления темноты достопримечательность озаряется романтичным ночным светом.

Город-музей

Корея знаменита не только своей столицей, но и старинным городом Кёнджу, раскинувшимся на холмах. Его ещё называют музеем под открытым небом — настолько здесь много достопримечательностей. Одна из главных — это первая и самая большая по площади и экспозиции корейская фольклорная деревня, состоящая из 260 построек. Дух эпохи в деревне воссоздан даже в мельчайших деталях: можно увидеть дома из вулканического туфа с острова Чеджу, крытые соломой дома из южных провинций Кореи, дом губернатора провинции и конфуцианскую деревенскую школу. Здесь также есть мастерские по изготовлению изделий из металла, глины, дерева, фарфора, драгоценных металлов и натуральных камней, мельницы, дома представителей разных сословий. При этом туристы могут попробовать свои силы в ремёслах или поучаствовать в обрядах. На деревенском рынке можно отведать традиционные корейские блюда, причём сидя на настоящем тёплом полу — ондоле.











Ну а прочувствовав атмосферу сельской жизни, можно снова вернуться в современный мир и отправиться пощекотать нервы в парке развлечений «Эверлэнд», известном своей самой крутой американской горкой в Азии. Если аттракционы наскучат, тут есть чем себя занять и неэкстремалам — к услугам туристов зоопарк, два вида сафари и канатная дорога.

Город рекордов

Ещё один город, обязательный к посещению туристами — Пусан. Он второй по величине в Корее (после Сеула) и удивляет с первого взгляда своей современной архитектурой — недаром здесь так много небоскрёбов. А ещё в Пусане расположены крупнейший в мире универмаг «Синсеге Сентум Сити» и самая большая в мире консольная крыша — у здания Cinema Center.







Впрочем, и исторических достопримечательностей здесь хватает. Недалеко от центра города раскинулась живописная культурная деревня Камчхон. Её основали беженцы во времена Корейской войны, но настоящую жизнь деревня обрела почти 10 лет назад, после того, как власти Пусана превратили неблагополучный район в настоящий художественный квартал с разноцветными зданиями, яркими граффити, камерными скульптурами и причудливой малоэтажной архитектурой.







Чтобы взглянуть на современную архитектуру и полюбоваться видом высоток делового района Хэундэ, отправляйтесь на мост Кванан Тэгё. Это легендарный подвесной мост через залив Суёнман подсвечивается в ночное время и погружает жителей и гостей города в поистине волшебную атмосферу.







Отсюда удобнее всего съездить на пляж Хуэндэ — лучший пляж Пусана, и остров Камелий — живописный остров, знаменитый своими цветущими растениями. Неспроста именно это уникальное место было выбрано для встречи президентов во время саммита АТЭС-2005. А затем можно посетить остров Кочжедо, где расположен национальный морской парк Халлё, —отправиться на экскурсии или встретить закат на одном из морских побережий. Кстати, поездка к острову может быть невероятно увлекательной — Кочжедо соединён с Пусаном удивительным подводным тоннелем. Ещё один маленький райский остров скрывается за большим Кочжедо и добираться до него лучше всего на морском «травмайчике». Мы говорим про остров Ведо, который является частным ботаническим садом с тысячами цветущих деревьев и растений. За ними заботливо ухаживает чета корейцев — господин Ли и его супруга, и несмотря на то, что остров частный, попасть сюда может любой турист.









Ну а завершить морскую прогулку лучше всего на крупнейшем в Корее рынке морепродуктов Чагальхи. Даже если покупать ничего не собираетесь, сюда полезно съездить, чтобы своими глазами увидеть уникальную и разнообразную морскую фауну.



Ксения Лысенко

журналист Автор