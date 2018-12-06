Аэропорт Толмачёво имени Покрышкина: за и против

История переименования аэропортов и во сколько обойдётся новое название Толмачёво

фотографии с сайтов wikipedia.org, tolmachevo.ru, sib.fm

Россияне выбрали имена для 42 аэропортов страны. В конкурсе «Великие имена России» приняли участие 5 миллионов 525 тысяч 553 жителя России.

4 декабря в Общественной палате РФ состоялось итоговое заседание Экспертного совета конкурса «Великие имена России», на котором были подведены итоги финального общенационального голосования.

Конкурс проходил с 11 октября по 30 ноября в четыре этапа. Любой желающий мог выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Свой выбор можно было зафиксировать на сайте, в социальных сетях, позвонить на «горячую линию», либо заполнить анкеты на борту самолёта, в аэропортах и ж/д вокзалах. Достигнута ли цель? Не раскололи ли общество острые дискуссии?

Хотели пробудить патриотизм



Иммануил Кант:

«Только способность голосовать составляет квалификацию гражданина»

Если на начальном этапе ребрендингом аэропортов мало кто интересовался, то на заключительном узнаваемость проекта «Великие имена России» выросла до 75 %. Да и страсти разгорелись не на шутку. Жители писали петиции, спорили, выступали на радио и телевидении. Одним нравился один претендент, другие отстаивали своего кандидата, третьи были категорически против любого переименования.

Так, в Калининграде в конкурсе «победила» императрица Елизавета Петровна. Одним из её главных конкурентов в борьбе за первое место был философ Иммануил Кант. Именно вокруг Канта и развернулась одна из самых острых дискуссий конкурса. Противники этой идеи считали, что присвоение его имени аэропорту Калининграда будет означать «германизацию» культурно-исторического бренда территории.

Города Пенза и Минеральные Воды сражались за имя Михаила Лермонтова. Именно эти два города и стали абсолютными чемпионами конкурса по общему числу набранных голосов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) предоставил данные исследования, имена каких выдающихся деятелей страны хотят присвоить аэропортам в регионах их жители:

«Доля респондентов, одобряющих предложение присвоить аэропортам имена выдающихся россиян, за последний месяц выросла с 47 % до 54 %».

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров прокомментировал итоги опроса:

«Конкурс "Великие имена России" приобрёл широкий размах, оставил положительное впечатление у россиян. Тем самым достигнута его главная цель — привлечь внимание к делам великих учёных, писателей, полководцев, лётчиков и космонавтов нашей страны, к её славной истории, к её победам и свершениям. Острые дискуссии, возникавшие по ходу конкурса, не помешали основной цели, а только приблизили её. Опыт такого проекта, на мой взгляд, должен быть тщательно изучен и использован в дальнейшей социальной практике и образовательном процессе».

Мировая практика

В мире более 200 аэропортов, названных в честь выдающихся людей. Речь идёт о людях, навсегда вошедших в историю своей страны, да и всего мира. Например, в США есть аэропорт имени Кеннеди, парижский аэропорт носит имя Шарля де Голля, мюнхенский – имя всемирно известного композитора Штрауса. Аэропорту в Дели присвоено имя Индиры Ганди, а белградскому – имя изобретателя Николы Теслы. Аэропорт в Римини назван в честь великого итальянского сценариста и режиссёра Федерико Феллини, аэропорт в Стамбуле – в честь первого президента Турецкой Республики и национального героя Турции Ататюрка, в Риме – в честь художника, учёного, изобретателя Леонардо да Винчи, в Лионе – в честь писателя и лётчика Сент-Экзюпери, и так далее.

«В России называть воздушные гавани именами знаменитых соотечественников начали относительно недавно. Пока таких аэропортов немного, и в большинстве случаев они носят имена людей, чья жизнь была неразрывно связана с небом – героических лётчиков и космонавтов», – говорится на сайте «Великие имена России».

Там же есть полный список таких аэропортов.

Например, барнаульский аэропорт назван именем Германа Степановича Титова – второго человека в космосе, уроженца Алтайского края. Имя космонавта было присвоено воздушной гавани в 2010 году. Аэропорт Ульяновска назван в честь Николая Михайловича Карамзина – российского писателя и историка, уроженца Симбирской губернии. Его имя присвоено аэропорту в 2011 году. Кемеровский аэропорт с 2012 года носит имя уроженца Кузбасса, дважды героя Советского Союза лётчика-космонавта Алексея Архиповича Леонова, который стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. В Ростове-на-Дону построили новый аэропорт и назвали его именем Матвея Платова – атамана Донского казачества. В Саратове – в честь первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

В честь учёных и военных

Какие же имена выбирали жители российских городов для своих воздушных гаваней? Снова обратимся к статистике ВЦИОМ:

«Среди тех, кто хотел бы присвоить аэропорту в своем регионе имя выдающегося россиянина, большинство (54 %) отдает предпочтение земляку, известному в своем регионе.

Ещё 38 % считают, что необязательно присваивать аэропорту имя земляка, можно назвать его в честь значимого человека на уровне всей страны».

Волгоград проголосовал за Алексея Маресьева, Калининград – за Елизавету Петровну, Красноярск – за Дмитрия Хворостовского, Москва – за Пушкина (Шереметьево), Королёва (Внуково) и Ломоносова (Домодедово). Магадан выбрал Высоцкого, Мурманск – Николая II, Омск – Карбышева, Псков – княгиню Ольгу, Симферополь – Айвазовсого, Астрахань – Кустодиева, Благовещенск – Муравьёва-Амурского.

В Горно-Алтайске аэропорту предстоит взять имя Николая Рериха. В Калуге пассажиры будут вспоминать имя великого учёного Константина Циолковского. А Казань увековечит имя народного поэта Габдуллы Тукая. В Анадыре аэропорт получит имя писателя Юрия Рытхэу, в Анапе — дважды героя Советского Союза Владимира Коккинаки, а в Краснодаре — Екатерины II Великой. В некоторых регионах произошла смена имён-лидеров: в Екатеринбурге в итоге победил промышленник Акинфий Демидов, опередив литератора Павла Бажова.



В Омской области всё-таки назовут аэропорт в честь Егора Летова. Он находится в селе Поповка Азовского района в 20 минутах езды от Омска. Это частный аэропорт малой авиации

А как быть с теми городами, которые выбрали одинаковые имена? Так, на четвёртом этапе Пётр I Великий победил в Санкт-Петербурге и Воронеже. Михайло Ломоносов — в Москве (Домодедово) и Архангельске. Михаил Лермонтов – в Минеральных водах и Пензе. По итогам финального голосования в Архангельске, Нижневартовске и Санкт-Петербурге, по решению Экспертного совета, будут организованы вторые туры, так как эти города уступили лидирующие позиции в борьбе за популярные имена. Так, аэропорт имени Петра I будет теперь в Воронеже, а не в Санкт-Петербурге, Михаила Лермонтова в Минеральных Водах, а не в Пензе, Михаила Ломоносова в Москве (Домодедово), а не в Архангельске. По аэропортам Москвы (Внуково) и Пензы решения будут приняты в ближайшие дни.

Сложная ситуация была в Томске. По 41 % в четвёртом туре набрали Николай Камов и Николай Рукавишников. После окончательного подсчёта голосов выиграл Николай Камов – 42 %. Аналогичная проблема наблюдалась в Хабаровске – по 43 % у Геннадия Невельского и Ерофея Хабарова. Победил Геннадий Невельский – 47 %.

У нас победил Покрышкин

В Новосибирске столь захватывающего духа конкуренции в финале не было. С большим преимуществом победил лётчик-ас, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин. За него проголосовали 113 433 человека, что составляет 75 % от общего количества голосов. На втором месте Валерий Чкалов – 16 % (24 591), на третьем – Евгений Мешалкин, набравший 8 % (12 348). Всего в выборе нового имени для аэропорта Толмачёво участвовало более 150 тысяч человек.

Напомним, в ходе второго этапа конкурса «Великие имена России» в Новосибирске был составлен список из десяти известных всем имён. Многие из них уже значатся на карте Новосибирска, в их честь названы улицы, проспекты, станции метро, площади, заводы, учреждения культуры, медицинские центры и так далее.

Уже изначально было понятно, что предпочтение отдадут Александру Покрышкину. Эта идея просто витала в воздухе и была уже не раз озвучена на местном уровне. В преддверии 100-летнего юбилея летчика (март 2015 года) предложение о переименовании Толмачёво поступило от военных летчиков. Идею высказал заслуженный лётчик-испытатель России, полковник авиации Виктор Бардин из Новосибирска, ныне живущий в Москве. Депутаты новосибирского горсовета поддержали эту идею. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть тоже был не против, заметив, что хорошо бы успеть к юбилею Победы в мае 2015-го. Но не получилось. Владельцы аэровокзала тогда не согласились переименовать международный аэропорт Толмачёво в аэропорт имени маршала Александра Покрышкина. Якобы смена названия повлечёт огромные издержки.

Мэр тоже поддержал переименование воздушной гавани.

«Я очень уважительно отношусь к памяти Александра Покрышкина, – заявил журналистам мэр Анатолий Локоть. – Я этим увлечён и представляю, какого масштаба личность, что он сделал для России. То, что он почётный житель Новосибирска – маленькая толика его заслуг. Общественники давно высказывались, чтобы наш аэропорт имел не географическое название населённого пункта, а имя нашего земляка. Думаю, для города это было бы здорово».

Однако глава Новосибирска отметил, что у этой ситуации есть и другая сторона – экономическая.

«За собственником аэропорта окончательное решение о переименовании, и в этом отношении ему нести финансовую нагрузку. Нужно понять, насколько будет велика эта нагрузка и насколько он будет готов это оплатить», – отметил Анатолий Локоть.

Владимир Шумилов, доцент кафедры правовых и социальных наук Сибирского государственного университета геосистем и технологий, кандидат исторических наук с радостью воспринял весть о присвоении аэропорту имени Покрышкина.

«Правильный выбор! Александр Покрышкин защищал небо нашей страны. В Новосибирске он родился, учился, жил, отсюда ушёл в армию. Это наш герой! Ни один город России не воспитал трижды Героя Советского Союза. Мы должны гордиться им! А вот Валерий Чкалов к Новосибирску не имеет никакого отношения. Когда он погиб в 1938 году, в нашем городе как раз построили новый самолётостроительный завод, вот и решили его назвать именем Чкалова. По праву имя Валерия Чкалова победило в Нижнем Новгороде – там его родина. Аэропорт имени Мешалкина – тоже звучит странно. Мы же не называем кардиологический центр именем Александра Покрышкина.

Может быть, такие конкурсы и разделяют общество, но раз уж мы ввязались в этот бой, то надо идти до конца, и мы победили.

А вообще, тема увековечивания великих имен заслуживает внимания. Хорошо, что общество осталось неравнодушным. Нам надо постоянно этим заниматься: называть улицы, делать наглядные стенды».

У кандидатуры Александра Покрышкина было немало противников. Многие считают, что в городе и так слишком много объектов, связанных с его именем: станция метро, которая по проекту была «Фрунзенская», огромный памятник на площади Маркса, несколько бюстов, Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина. Может быть, пора остановиться?

Некоторые горожане волновались, не обидятся ли немцы. Якобы мы должны уважать пассажиров прямых рейсов в Германию. «Теперь самолёты авиакомпании "Люфтганза" будут облетать аэропорт имени Покрышкина стороной?» – появились шутки в соцсетях.

«В Толмачёво будут стенды с фотографиями, как наши асы громят немцев. При всём уважении к Александру Ивановичу, не одобряю. Дайте его имя авиабазе. Гражданская авиация – для гражданских», – пишет один из журналистов.



Великие имена России: Новосибирск забыл Георгия Байдукова

Непонятен в голосовании и второй момент – почему в заключительный тур вышел Валерий Чкалов? За него проголосовало не так уж мало новосибирцев – 24 591 человек, что составляет 16 % от общего числа. Чем он так дорог для нашего города? Возможно, сработал стереотип – это имя всегда на слуху: завод имени Чкалова, Дом культуры имени Чкалова, «Чкаловская» барахолка, футбольный клуб «Чкаловец». Неужели новосибирцы не смогли выбрать более значимые для города имена? Даже если брать выдающихся людей, связанных с авиацией, космосом, то на ум приходят сразу лётчик-испытатель, Герой Советского Союза Георгий Байдуков, один из основоположников космонавтики Юрий Кондратюк и академик Сергей Чаплыгин.

Где эта кнопка «Оставить как было»?

И всё же, интрига в нашем городе была. Многие горожане высказывались против любого переименования аэропорта Толмачёво. Противником конкурса «Великие имена России» оказался и сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев, который даже создал петицию, которую подписали около 5 тысяч человек.

«Обидно, что так получилось. Это удар по краеведению, по малой родине тех людей, которые здесь выросли и гордятся своим городом, селом и его названием. Не думаю, что город на самом деле делал выбор. Кнопки "оставить как было" не было. 95 % моих знакомых выступали против переименования, а ведь были обещания, что оно произойдёт, только если жители согласны. Получается, во всех городах они согласны. Удивительно!

Как на выборах в Туркменистане.

Петиция и не могла помочь, на успех я не надеялся. Я просто хотел предложить другие, гораздо более простые способы осуществить по сути очень верный, просветительский посыл устроителей проекта. Но использовать для этого не громадье новых наименований, а видеотрансляционное оборудование в салонах самолётов и распространение там буклетов о городе. Это гораздо дешевле, а главное, доступнее для восприятия истории. И даже если уже всё решено, я считаю, что эти предложения до сих пор остаются актуальными и их необходимо использовать».

В честь сказочников, уральского комиссара-самоубийцы или первых поселенцев?

Сегодня новосибирский аэропорт носит географическое название Толмачёво, по имени близлежащей деревни. В народе гуляет множество толкований этого наименования. Одни считают, что «первопроходцами были сказители, которые сказки рассказывали. Их звали толмачи — вот и Толмачёво стало». Хотя словари приводят только одно значение слова «толмач» — переводчик.

Другие уверены, что Толмачёво названо в честь революционера Николая Толмачёва, в годы Гражданской войны являвшегося комиссаром ряда подразделений Красной армии на Урале. А ничего, что село появилось гораздо раньше?

Ситуацию прояснил доктор исторических наук, сотрудник Института истории СО РАН Михаил Шиловский. По его словам, среди основателей поселения были носители фамилии Толмачёв – в их честь село так и назвали.

А деньги где?

«Сколько будет стоить ребрендинг аэропорта?» – это самый главный вопрос, который волнует горожан. Ведь Толмачёво – международный аэропорт, его маршруты пролегают по всему миру. А нести финансовые затраты за переименование придётся собственнику. Готов ли он к этому?

Члены Общественной палаты настроены оптимистично. По их мнению, почти никаких затрат не будет. В лучшем случае, на аэровокзале появится вывеска с дополнением – например, «имени А. И. Покрышкина». Некоторые аэропорты готовы сделать экспозицию или стенд о герое. Документы переоформляться не будут.

Имя Александра Покрышкина дополнит наименование аэропорта Толмачёво в Новосибирске уже в декабре 2018 года.



Людмила Кузменкина

Редактор сайта "Библиотека сибирского краеведения" Автор