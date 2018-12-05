Бояться ли китайцев, юани приносящих

Стоит ли опасаться интереса Китая к сибирским землям

фотографии Алексея Шевцова

Совсем недавно в Новосибирске собрались эксперты из трёх стран – России, Казахстана и Узбекистана, чтобы обсудить на международной экспертной площадке волнующую их тему под названием «Сотрудничество приграничных регионов России и Казахстана в рамках инициативы "Пояс и путь"».

Казалось бы, собрались, поговорили – дело сколь привычное, столь скучное и неинтересное. Но нет. Как оказалось, обсуждали эксперты тему, которая должна волновать сибиряков уже сейчас – китайскую «мягкую силу». Наши соседи, например, её уже ощутили на себе.

Заткнуть за пояс

Пять лет назад во время визита в Казахстан председатель КНР Си Цзиньпин изложил идею «Экономического пояса Шёлкового пути». Суть проста: создать транспортные коридоры между Китаем и Европой. А поскольку ещё планируется «Морской Шёлковый путь XXI века» в сторону Африки и Ближнего Востока, то получится красивая картина: «Один пояс – один путь». И по новым и старым путям нескончаемым потоком пойдут потоки китайских товаров.

Новосибирский политолог Валерий Демидов считает, что такими темпами соседний Казахстан может просто превратиться в Синьцзян-Казахский автономный район. Чтобы противостоять такому развитию событий, нужно срочно «изменить тактику игры с Китаем, потому что у них есть огромный опыт такой игры, который насчитывает сотни лет».

Но Казахстан-то совсем рядом, а вот касается ли такая проблема и сибирских регионов?

Завкафедрой востоковедения исторического факультета Национального исследовательского Томского государственного университета Артём Данков считает, что мы для Китая явно не в приоритете.

«Диктуют всё масштабы экономики, поэтому для них есть более приоритетные регионы. Есть города Китая, о которых большинство из нас даже никогда не слышало, с потенциалом, превышающим потенциал Новосибирска», — отметил эксперт.

Но всё равно мы Китаю интересны, поскольку Кузбасс – это уголь, а Томская область – лес и нефть.

Район у нас получается не самый маленький: Новосибирская, Томская, Омская области, Алтайский край и республика Алтай – это 5 % территории России. Кроме того, Новосибирск входит в число 300 крупнейших городов мира, а в районе Новосибирск-Томск-Кемерово-Барнаул проживают 4 миллиона человек. Это интересно даже многонаселённому Китаю.

Так или иначе, но китайцы придут. И что будет после их прихода? Артём Данков называет целый ряд проблем. Понятно, что вырастет импорт сырья. Явно увеличится туризм. Пассажиропоток тоже возрастёт за счет туристов, а также преподавателей и студентов, но – существенная деталь – только с китайской стороны.

Мы непременно получим и отток кадров, поскольку молодёжь сегодня привлекает возможность трудоустройства с соответствующей зарплатой. Это Китай готов предоставить уже сегодня, родина – нет.

Есть искушение продать всё

Наши казахстанские соседи надеются, что пояс-путь принесёт им немало благ для экономики. Мечтают о транспортно-логистическом хабе, уже строят логистические центры класса «А»: сотни квадратных метров, роботизированные – в Астане, Актобе, Шымкенте. При этом понимают, что очень не хотелось бы быть просто транзитной страной, которую Китай использует только как перевалочный пункт. Просто поднять свою долю в грузопотоке – довольно сомнительная перспектива. Политолог Дмитрий Франк ставит вопрос ребром:

«Всех денег всё равно не заработать, но нужно мыслить стратегически. Хотя у многих есть искушение продать всё».

Артём Данков считает, что определять развитие событий будет конъюнктура на мировом рынке. Чего от нас хотят китайцы? Это никакой не секрет: их интересуют сельхозпродукция, сырьё для деревоперерабатывающей, химической, пищевой и лёгкой промышленности. Особо их интересуют пиломатериалы из хвойных деревьев. Лучше, если это будет необработанная доска, но и отходы деревоперерабатывающей промышленности тоже сгодятся. Цифры впечатляют: два года назад больше 80 % российской древесины экспортировали именно в Китай.

Китай готов покупать продукты у сибирских производителей. Россельхознадзор и карантинная инспекция КНР подписали совместный протокол о поставках пшеницы, риса, кукурузы, рапса, сои. Есть большой интерес китайской стороны к минеральной воде, поскольку по прогнозам аналитиков уже через 4-6 лет спрос на воду в Китае должен превысить предложение.

Раз есть спрос, то дальше всё понятно. И вот иллюстрация: согласно отчёту главного таможенного управления КНР, товарооборот между Россией и Китаем в январе прошлого года достиг 6,5 миллиарда долларов, что на треть больше по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего.

Активно учим китайский

Сегодня все согласны с тем, что наблюдается экспансия в Сибирь со стороны китайских вузов. Вырос не только объём образовательных услуг, активно развивается и другое направление – финансовые и стипендиальные программы Китая для иностранных студентов.

Число изучающих китайский язык растёт просто в геометрической прогрессии. Только в Томске их, по данным Центра Конфуция, за три года стало в два раза больше. Китайцы едут учиться в томские и новосибирские вузы. Тенденция носит ярко выраженный характер: количество китайских студентов, обучающихся на бюджетные средства на территории Уральского и Сибирского федеральных округов, с января по сентябрь 2017 года увеличилось более чем наполовину по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Китай действует тонко – он развивает по всему миру сеть институтов Конфуция. О них у нас знают достаточно много – и это само по себе показатель качества работы наших соседей. Всего в мире насчитывается более полутысячи институтов и более тысячи классов Конфуция. Слушателей в них уже около 7 млн человек. В 51 стране, расположенной вдоль «Пояса и пути», созданы 135 институтов и 129 классов Конфуция.

Интересная статистика: только четверть из обучающихся в России китайских студентов хотела бы остаться у нас, но почти половина русских студентов китайских вузов планирует остаться в Китае. Учёные Тихоокеанского государственного университета провели масштабное исследование.

Китай уже вышел на второе место по количеству приезжающих к нам студентов, уступая пока только Казахстану. 80 % всех приезжающих на Дальний Восток иностранных студентов – китайцы; в Сибири эта доля составляет сейчас 20 %.

То, что китайский туризм активно развивается, новосибирцы могут сказать, ничего не читая и не слушая. Достаточно просто прогуляться в погожий день возле Оперного театра. Там, не забывая про экскурсовода с флажком, запечатлевают себя на фоне колонн, а теперь ещё и арфы, улыбающиеся китайские туристы. С начала 2017 года в Новосибирской области побывали 9,3 тысячи китайских туристов, за год прирост составил 41 %. Динамика впечатляет: если в 2014 году по безвизовому обмену к нам приехали 2000 китайских туристов, в 2015-ом — уже 5500, то в 2016-ом их стало в четыре раза больше — как было официально заявлено, «немного не дотянули до 20 тысяч».

Мы слишком малы, чтобы претендовать на особое отношение

Пока сибирские регионы ощущают себя в соответствии с древней мудростью «не до жиру – быть бы живу», они волей-неволей хватаются за любые варианты. Недавно кемеровский губернатор Сергей Цивилёв, например, обсуждал с китайской авиационной государственной компанией возможность увеличения количества перелётов из Кузбасса в КНР. Ещё он отмечал, что Китаю продали угля за год на 16 % больше.

«Китайские игроки – крупные, поэтому надо быть осторожным. Мы слишком малы, чтобы претендовать на какое-то особое отношение к нам», — отметил Артур Данков.

Конечно, есть интересующий сегодня многих вопрос: будут ли Россия, Казахстан и Китай взаимодействовать в рамках проекта «Один пояс – один путь» на региональной основе? Эксперт настроен на этот счёт весьма скептически:

«Отрицательный ответ! Были уже проекты "Большой Алтай" и "Волга – Янцзы". Они практически не работают – сейчас активна только глобальная повестка».

А раз так, у нас ещё есть время как следует подготовиться к неизбежному пришествию китайской «мягкой силы».



Андрей Медведев

журналист Автор