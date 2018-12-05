Городская электричка всё не едет

Что будет с амбициозным проектом, который должен сделать доступными отдаленные районы

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Проект «Городская электричка», о котором в последние годы активно высказываются как городские, так и региональные руководители, давно уже не давал новых информационных поводов, а недавно сильно расстроил всех, кто следит за новостями о нём.

Вот самые свежие сводки: «Городской электричке» не удалось заручиться федеральной поддержкой, Новосибирск исключили из итоговой редакции проекта развития железнодорожного транспорта России, отдав предпочтение двум столицам. Об этом сообщил министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский на заседании совета по реализации указа президента РФ в конце ноября. По его словам, причина отказа в финансировании новосибирского проекта — сильное лобби руководителей Москвы и Санкт-Петербурга, хотя наш документ прошел все согласования и был одобрен для включения в план.

В итоге в течение 13 лет на Московский транспортный узел решено потратить 524 миллиарда рублей, а на железнодорожный узел Санкт-Петербурга и Ленинградской области – от 2,5 до 4,6 триллиона рублей. Финансирование региональных проектов (с аналогичным выступал Екатеринбург) отложено на неопределенный срок.

В том, что значит эта новость, попытаемся разобраться.

Идея, призванная хотя бы частично решить транспортные проблемы города, сделав более доступными быстрорастущие отдалённые районы левобережья, всегда выглядела столь же привлекательной, сколь и туманной.

Источник финансирования неясен, сроки реализации загадочны.

Давно известно, что проект — совместное детище Западно-Сибирской железной дороги, регионального правительства и мэрии Новосибирска. Однако кто, сколько и когда должен в него профинансировать – загадка до сих пор. Существуют лишь разрозненные цифры, которые в общую картину не складываются.

Предварительная стоимость проекта составляет около 600 миллионов рублей, срок реализации – 2025 год. Известно, что мэрия берёт на себя возведение подъездных дорог, тротуаров и обустройство конечных остановочных пунктов, а также проработку стыковочных маршрутов общественного транспорта для комфортной пересадки пассажиров с одного вида транспорта на другой. Западно-Сибирская железная дорога должна закупить дополнительные составы и построить платформы и павильоны.

Проект включает несколько этапов: в первой его части к 2019 году в Новосибирске предполагалось построить несколько новых станций в отдалённых районах города, чтобы организовать пригородное сообщение на участке Новосибирск-Главный – Новосибирск-Западный – Клещиха – Чемской.

Сделать это вроде бы несложно. Некоторые платформы уже действуют как транспортные узлы и нет необходимости возводить дорогостоящие железнодорожные пути. Замкнув их в кольцо и встроив в существующую транспортную сеть, в перспективе можно обеспечить бесперебойное сообщение между центром и новыми жилыми массивами левобережья, в разы сократив время в пути в пиковые часы, когда город парализуют пробки.



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Для начала предполагалось построить четыре железнодорожные платформы — три на левом и одну на правом берегу Новосибирска. Во-первых, одноимённую платформу за 8 млн рублей рядом с существующей грузовой станцией «Клещиха» по соседству с Юго-Западным жилмассивом (30 000 жителей района) в Ленинском районе. Далее построить платформу «Чемской» за 15,5 млн рублей рядом с Северо-Чемским жилмассивом (20 000 жителей) в Кировском районе. В мэрии радовались: к этим станциям нет необходимости пускать дополнительный транспорт – остановки находятся рядом.

Далее планировалось построить станцию «Чистая слобода» рядом с быстрорастущим микрорайоном на краю Ленинского района, который в последнее время активно осваивает не только «КПД Газстрой», но и концерн «Сибирь», «Вертикаль-НСК», «Союз» и ПТК-30. Станция «Чистая слобода» обойдется городу сильно дороже других – 529,5 млн рублей, но в эту сумму включено строительство дороги по улице Титова на участке от улицы Бийской до улицы Дукача.

В проекте городского бюджета на 2019 год расходы на этот участок пути уже заложены – 123,6 млн рублей, то есть примерно четвёртая часть от необходимой суммы. Ранее мэр утверждал, что дорогу и станцию закончат к 2020 году.

«Работы по продлению улицы Титова действительно ведутся, но темпами, далёкими от заявленных», – заявил депутат горсовета Кирилл Покровский, представляющий избирательный округ, на котором находится «Чистая слобода». По его словам, строительство новой железнодорожной станции крайне необходимо району, но оно нецелесообразно без достроенной дороги с организованной у платформы парковкой, на которой жители соседних районов смогут оставлять свои машины. Сегодня число избирателей на округе уже составляет 33 000 человек, а фактическое число жителей не знает никто, и все они ежедневно стоят в пробках на Титова, Станционной и Порт-Артурской.

Застройщик «Чистой слободы» — группа компаний «КПД Газстрой» — рассматривал финансовое участие в проекте. Он уже оплатил часть проектных работ на сумму 7 млн рублей. Кирилл Покровский входил во все рабочие группы, на которых были рассмотрены различные варианты государственно-частного партнерства, но результата, по его словам, пока нет и не ясно, «кто является единым центром принятия решений».

Ещё известно, что четвёртая станция «Нордмолл» за 40 млн рублей должна была появиться по инициативе частного инвестора – владельца крупнейшего в Сибири оптово-розничного центра на границе Калининского района и Новосибирского района области. Несколько лет назад в этот ТЦ площадью 170 000 квадратных метров переехала существенная часть торговли с почившего Гусинобродского рынка, а близость к густонаселённым 5 и 6 микрорайонам с населением более 100 тысяч жителей делают железнодорожную станцию вполне востребованной.

По словам мэра, теперь перспективы полностью зависят от инвестора и регионального бюджета, так как этот участок находится вне ведения города. Связаться с руководством торгового комплекса не удалось.

Не успели отреагировать на запрос редакции и в управлении Западно-Сибирской железной дороги. Последние новости от него были в мае, когда замначальника ЗСЖД по Новосибирскому территориальному управлению Георгий Манаков заявлял местным СМИ, что к середине 2019 года компания планирует закончить проектирование 5 остановочных пунктов. Всего предполагалось построить девять пассажирских платформ и три павильона, стоимость работ оценивалась в 200-250 млн рублей, на проектирование необходимо было ещё около 30 млн рублей. К работе на объектах компания планировала приступить в середине 2019 года, а запустить их в эксплуатацию — в конце 2020 года. Все действия ЗСЖД согласованы с мэрией.

«Вопрос заключается в том, что все станции нужно запускать одновременно, иначе не будет должного эффекта, – говорил Георгий Манаков. – По "Нордмоллу" ситуация пока неопределённая. С инициативой о создании остановочной платформы на нас в 2015 году вышел собственник торгового центра, посчитавший, что за счёт открытия станции и запуска электропоезда он обеспечит приток покупателей. В 2016 году мы выдали компании техусловия. В 2016 собственник обратился к нам за допусловиями для строительства железнодорожного переезда и получил их. Переезд практически построен, но мы не видим активности со стороны инвестора по строительству остановочной платформы».

В мэрии утверждают, что планы относительно запуска «Городской электрички» в Новосибирске никто не отменял, а федеральная поддержка в этом локальном проекте и не предполагалась. Именно так объясняет сегодняшний статус проекта замначальника управления пассажирских перевозок департамента транспорта мэрии Михаил Никулин.



Марьяна Берязева

журналист Автор