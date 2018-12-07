Взять желаемое и не ждать

Где и как достать деньги на нужные вещи быстро и безопасно

Фотографии предоставлены Ситибанком

Нетрудно заметить, как стремительно и иногда непредсказуемо дорожает наша повседневная жизнь. Приходится быть всё время настороже – необходимо иметь чёткий семейный бюджет, следить за текущими тратами и при необходимости сокращать их. Но вот как быть, если предстоят серьёзные расходы на обновление жилья, крупный ремонт или большое путешествие?

Предварительное решение по кредиту: удобно и быстро

Вряд ли вам удастся накопить всю сумму на столь нужные, но дорогие вещи. Даже если начать готовиться и откладывать средства заранее.

В этом случае стоит подумать о том, чтобы взять заём в банке. Это может быть существенно выгоднее, так как если вы отложите такие большие расходы из-за отсутствия необходимых средств сейчас, впоследствии их сумма может значительно увеличиться, а кредит позволит вам осуществить задуманное по ценам сегодняшнего дня.

Конечно, важно знать наверняка, можно ли рассчитывать на заёмные деньги банка и на каких условиях. Удобно, что крупные банки, такие как, например, Ситибанк, предлагают потребительский кредит с моментальным онлайн-решением. Это позволяет получить полную информацию на сайте, избежав дополнительных временных затрат на посещение отделения банка.

Как узнать условия и получить предварительное решение?

С помощью кредитного калькулятора на официальном сайте Ситибанка можно рассчитать ориентировочную сумму ежемесячного платежа по кредиту в зависимости от срока и суммы займа. Если условия являются для вас приемлемыми, следующий шаг – это заполнение онлайн-заявки на кредит.

Что может потребоваться для этой заявки? Для начала ваши личные данные – номер паспорта, номер мобильного телефона и другая контактная информация, а также размер вашего дохода. Отдельно необходимо предоставить сведения о месте работы и работодателе.

На одном из этапов надо будет указать документ, которым будет подтверждён ваш доход: это может быть классическая справка в формате 2-НДФЛ либо онлайн-выписка из Пенсионного фонда, а также загранпаспорт или документы на владение машиной и права. В зависимости от типа документа могут соответственно измениться и условия предоставления кредита, например, его срок и размер ежемесячного платежа.

Буквально сразу после завершения заполнения формы заявки на сайте вы увидите предварительное решение банка по вашему кредиту. Если оно будет положительным, нужно будет дождаться звонка из колл-центра банка и договориться о встрече с сотрудником для предоставления оригиналов документов в банк.

Ну а в ожидании окончательного решения банка и получения денег вы волне можете начинать планировать свой бюджет и предстоящие расходы уже с расчётом на будущий кредит.



Полина Кузнецова

автор текстов, спецагент Автор