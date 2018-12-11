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Накормить и удивить

Что русскому хорошо, то иностранцу гастрономический шок
Рубрика: общество

11.12.2018 12:25

Иллюстрация Георгия Эско, фотографии с сайта flickr.com

Гостеприимство россиян порой играет злую шутку: попытка удивить хлебосольством и роскошью русской кухни дорогих иностранных гостей может закончиться конфузом или вовсе культурным и гастрономическим шоком. Традиционные блюда – главная гордость и краса стола – воспринимаются иноземцами как нечто несъедобное и противоестественное. Поговорим о том, чем не стоит угощать иностранцев: 10 самых популярных русских блюд, о которых большинство гостей страны высказываются, мягко говоря, негативно.

Чёрный хлеб и сало

Традиционные маленькие бутерброды из чёрного хлеба с салом иностранцам кажутся абсолютно несъедобными. Привычный нам бородинский хлеб в глазах приезжих выглядит так, как будто он сильно подгорел. А сало – это несъедобная часть мяса, отходы, в общем. Да, такое отношение может показаться обидным, но, чтобы примирить вас с неизбежностью разницы менталитетов, скажем: в США, например, едят масло в сладком кляре и картошку с зефиром. А в арабских странах уважают омерзительное на вид пюре из фасоли и рыбу, запечённую до угольной корочки. Им тоже вкусно. Один-один.

Гречка и пшено

Знаете ли вы, что ко вкусу гречки нужно привыкать с детства? Иначе он просто не воспринимается, и крупа может показаться пресной, даже горьковатой. Гречневую кашу едят только в нескольких странах мира. В остальных крупа продается только в специализированных магазинах «для русских» или в особо экзотичных супермаркетах органической еды.

А пшеном кормят домашнюю скотину. Поэтому гость, перед которым поставят тарелку с пшённой кашей, может всерьез оскорбиться. Виду не покажет, но может плохо про вас подумать. Кстати, и традиционные молочные каши вроде гурьевской, и фирменные сытные – с грибами, шкваркам или мясом – за пределами Восточной Европы не понимают. Хотя нет, во многих странах в числе десертов можно найти молочную рисовую кашу. Которую подают холодной. Бррр! 

Холодец

Желе, в понимании большинства иностранцев, – это десерт. Но никак не мясное блюдо. Хотя нет, у американцев есть желейный салат, а у французов – рыбное заливное. Все остальные сочтут холодец несъедобной дрянью. Не обессудьте.

Окрошка

Яйца и салат, залитый слабой газировкой? Вы шутите или это такая изощрённая кулинарная казнь для овощей?

Салаты с яйцом и майонезом / селёдка под шубой

Кстати, поливать салат майонезом – традиция исключительно национальная. И в иностранных ресторанах всё, что по такой технологии готовится (вне зависимости от количества и сочетания компонентов), называется именно русским салатом. Для представителей Ближнего Востока смешать воедино рыбу или курицу, яйца и майонез – это всё равно, что в одну кастрюлю уложить капусту, сгущёнку, яблоко и сыр.

Примерно такое впечатление производит типичный многокомпонентный салат. И совсем «караул» — это селёдка под шубой. Её составляющие – из разных кулинарных миров. Например, свёкла – она же сладкая! А рыба – солёная. Картошка и вовсе приготовлена каким-то нечеловеческим способом. Кстати, где вы брали розовый майонез?

Пельмени и вареники

Вас поймут китайцы, японцы, а также ценители восточной кухни, которым понятие «дамплинг» знакомо. Разве что на Ямайке этим словом называют маленькие колбаски из теста, которые кладут в суп как клёцки. Итальянцы решат, что вы издеваетесь над их национальным блюдом – равиоли. Остальные могут просто отодвинуть тарелку в нерешительности.

Но для иностранцев пельмени лучше пожарить. Варёное тесто с мясной или овощной начинкой – это что-то несъедобное.

В свою очередь вы можете признать вершиной кулинарного ужаса типичное жаркое из требухи или какой-нибудь хаггис – бараний желудок, набитый рублеными потрохами. Согласитесь, похоже на месть некроманта за то, что его в детстве забодал соседский баран. А шотландцы нахваливают.

Торт с классическим масляным кремом

Пить чай с тортом – это традиция, которая не особо распространена как на западе, так и на востоке. Да и предпочитают в качестве десертов что-нибудь полегче: пирог, пудинг, ну хотя бы заварной крем. А сладкое крашеное масло, выдавленное на мокрый бисквит? Вы серьёзно считаете, что это не полуфабрикат эпохи советского дефицита?

Ну, в общем-то, так и есть, если честно. Но мы же не говорим ничего про ваш «Сникерс», жаренный во фритюре, или блины с «Нутеллой», залитые карамельным сиропом? И уж тем более ни слова про кусочки теста, которые сначала купают в кипящем пальмовом масле, а потом щедро заливают тростниковым мёдом. А это, на минуточку, типичная для всего Ближнего Востока форма десерта. Торт им, видите ли, не нравится.

Сладкий творог

Не поверите, но творог в большинстве стран – это такой вид сыра. Структуру имеет более влажную и плотную, чтобы его можно было легко намазывать на хлеб или лепёшку. Максимум из творога приготовят крем для чизкейка (сырного пирога). Но чтобы ложкой, да еще и с вареньем?

Блины с мясом или икрой

Блины – это блюдо, которое большинство иностранцев видит в компании с сиропом, вареньем или сливками. Но никак не в тандеме с мясом, рыбой или икрой (кстати, икру многие представители иных кулинарных культур вообще не едят. От одного её вида могут прийти в трепет). Блины – это сладкое блюдо, правда же?

И это говорят люди, которые делают бутерброд из венских вафель и жареной курицы. Или томатное мороженое продают.

В общем, накормить иностранца – та еще проблема. Но мы с ней справимся!

В качестве приятного бонуса – небольшой список блюд, одобряемых большинством гостей.

Пирожки: практически с любой начинкой, в любых количествах.

Соленья: однозначно!

Борщ: после некоторых сомнений идет за обе щеки!

Мороженое по ГОСТу – можно с собой завернуть?

Кабачковая икра – просто уговорите попробовать, хотя было ложечку за маму. А потом показывайте, где продается.

Ну и, конечно, стоит сказать, что на вкус и цвет все иностранцы разные. Возможно, вам повезёт, и все кулинарные шедевры, которыми вы богато застелете праздничный стол, будут оценены на пять с плюсом.

Автор
Виктория Самира
журналист
Автор
Виктория Самира
журналист

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