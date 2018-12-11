Споры о бюджете

Как местные депутаты определяют бюджет, по которому Новосибирск будет жить и развиваться в следующем году

ФОТОГРАФИИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СОВЕТОМ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

Предпоследняя сессия Совета депутатов Новосибирска в этом году позволила заглянуть в будущее – центральным вопросом для споров и жарких дискуссий стало обсуждение бюджета Новосибирска на 2019 год. Параллельно депутаты определились с зарплатами для муниципальных бюджетников, приняли решения по размещению наружной рекламы и обсудили проблему нехватки дорожной техники для очистки города от снега. Чем ещё запомнилась тридцатая сессия Совета депутатов – в материале Сиб.фм.

Сохранить архитектуру, несмотря на рекламу

— Установка и эксплуатация наружных рекламных конструкций должна осуществляться с сохранением внешнего архитектурного облика сложившейся застройки Новосибирска и с учётом архитектурно-художественного регламента. Уточняются виды информационных конструкций, эксплуатация которых допускается в Новосибирске, – начал своё обращение к депутатам председатель комиссии по научно-производственному развитию и предпринимательству, член комиссии по градостроительству Игорь Салов.

Он также предложил изменить форму торгов с конкурса на аукцион.

Это предложение прокомментировала Наталья Пинус, которая предложила прояснить механизм распределения рекламных носителей для социальной рекламы, поскольку, по её словам, многие общественники жалуются на «непрозрачность процедуры».

– Ранее мы совместно с представителями общественных организаций и власти уже обсуждали данные изменения в правилах распространения наружной рекламы и социальной рекламы в частности. После чего убедились, что ситуация в городе неблагоприятная, – резюмировал Игорь Салов. – Вы абсолютно правы, более 70 % конструкций находятся на долгосрочных договорах, а значит, для них в процедуре кардинальных изменений не будет.

К большому сожалению, мы выяснили, что решения о том, какая социальная реклама, где и в каком объёме будет размещаться, принимает один человек

– это руководитель комитета по наружной рекламе и информации. С нашей точки зрения, это носит субъективный и непредсказуемый характер, а потому я написал письмо мэру и предложил создать новый механизм – принимать подобные решения должна комиссия в соответствии с расписанным положением и заранее утверждёнными правилами.

Он также предложил выделять субсидии из средств, поступивших на аукционах, для размещения отдельной социальной рекламы.

Проект решения «О внесении изменений в Правила распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске» во втором чтении поддержало большинство депутатов.

О сути принятых изменений рассказал мэр Анатолий Локоть:

– Она заключается в переходе от конкурсных процедур к аукционам. Если конкурсы предполагали какие-то коэффициенты, соответствие определённым требованиям, за которыми следила комиссия, то аукцион в этом отношении – более прозрачная процедура.

Что это нам даст? Это позволит увеличить поступления в бюджет города.

Понятно, что не сразу, поскольку есть заключённые договоры с определёнными компаниями, а в случае с некоторыми процедуры только планируется провести, по новому механизму. В рекламе есть много интересов со стороны различных организаций, поэтому дискуссии продолжаются.

Как поделить деньги

Бюджет Новосибирска на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов представил начальник департамента финансов и налоговой политики Александр Веселков:

– На 2019 год доходы запланированы в объёме 42 миллиардов 961 миллиона рублей, расходы – 44 млрд 948 млн рублей, дефицит – 1 млрд 977 млн рублей. Сохраняются две основные тенденции предыдущих лет – это рост налоговых доходов и снижение неналоговых поступлений. Объём собственных доходов Новосибирска прирастёт ещё на сумму порядка 1 млрд 100 млн рублей после принятия заксобранием Новосибирской области законопроекта, предусматривающего установление Новосибирску единого норматива отчислений от налога, взимаемого с применением упрощённой системы налогообложения, в размере 10 %. Такое решение, по инициативе губернатора Андрея Травникова, было принято 3 декабря на заседании правительства Новосибирской области.

Он также пояснил, что дополнительные доходы будут «целевым образом» направлены на увеличение ассигнований на зарплату работникам бюджетной сферы. Также планируется направить средства на строительство и ремонт детсадов и школ, а в следующем году реализовать программу по обустройству конечных остановок общественного транспорта в спальных районах Новосибирска. В ходе обсуждения депутат Игорь Кудин предложил заложить на эти цели в бюджет города-2019 10 миллионов рублей.

– Великое искусство – планировать бюджет, но и распоряжаться полученными деньгами тоже надо уметь, – высказался заместитель председателя Совета депутатов Юрий Зарубин. – В связи с этим хочу обратить ваше внимание на отчёты Контрольно-счётной палаты. В последнее время произошло несколько из ряда вон выходящих случаев обращения с деньгами МУПов – нам ведь так никаких денег не хватит ни на уборку улиц, ни на песчаные смеси! Прошу мэра взять под свой контроль эту ситуацию с тем, чтобы распоряжение деньгами в хозяйственной части осуществлялось у нас должным образом.

Уборка улиц от снега стала ещё одним важным пунктом в рамках обсуждения городского бюджета на следующий год.

– Все возможные меры предпринимаются, но с точки зрения уборки дорог они недостаточны –

у нас нет того количества техники, которое могло бы при таких обильных снегопадах разом покрыть весь город Новосибирск

и справляться в течение ночи, суток с тем количеством осадков, которое выпадает, – уточнил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Депутаты пришли к мнению перераспределить средства в бюджете таким образом, чтобы найти средства на содержание улиц в зимний период и увеличение парка спецтехники, поскольку существующего количества машин для очистки тротуаров пока недостаточно. Планируется, что в 2019 году будет закуплено 10 малогабаритных уборочных машин.

Как заключил мэр Анатолий Локоть, прошедшая сессия «была насыщенной и плодотворной», а бюджет принимался в «кардинально иных условиях межбюджетных отношений между субъектом федерации и муниципалитетом».

– С инициативой об изменении норматива отчисления по налогам, взимаемым с применением упрощённой системы налогообложения выступил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Если депутаты Законодательного Собрания одобрят этот законопроект — это будет серьёзным подспорьем для городского бюджета. Обсуждение основных параметров бюджета сегодня прошло содержательно. Понятно, что нам не хватает средств для осуществления капитальных вложений. Но все социальные обязательства города будут исполнены в полном объёме. Работа над проектом бюджета продолжается, – резюмировал председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев.

Рассмотрение бюджета во втором чтении депутатами продолжится 24 декабря.



Полина Кузнецова

автор текстов, спецагент Автор