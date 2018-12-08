Театр балета и банкета

Способна ли сцена оперного театра «простить» неформатное мероприятие

фотографии с сайтов wikipedia.org, novat.nsk.ru, bolshoi.ru, sib.fm

Общественный совет при министерстве культуры Новосибирской области планирует обсудить историю с проведением банкета, который на прошлой неделе состоялся на сцене Новосибирского театра оперы и балета. Несмотря на подписки о неразглашении, информация о его проведении стала достоянием общественности, вызвав нешуточный скандал, в котором одни увидели проблемы этики, другие – нарушение правил техники безопасности, а третьи, узнав, что через два дня после банкета на сцене травму получил солист Большого театра Денис Родькин – элементы мистики. Отмалчиваются пока только представители Русской православной церкви, которые два с половиной года назад освящали сцену театра.

«Трудно будет игнорировать этот вопрос, – сообщила председатель общественного совета при министерстве культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. – Банкет, который на днях проводился на сцене Новосибирского театра оперы и балета, вызвал довольно широкий общественный резонанс».

Как отметила бывший министр культуры региона, случившееся событие предстоит обсудить на ближайшем заседании общественного совета при министерстве культуры. «Мне лично это событие кажется неприемлемым, – отметила Наталья Ярославцева. – Но, наверное, надо выслушать все мнения, прежде чем выступать с какими-то рекомендациями».

Нет никакого сомнения, что Новосибирский театр оперы и балета довольно тщательно готовился к банкету, который 3 декабря состоялся на его прославленной сцене. Со всех работников, причастных к подготовке этого события, были взяты подписки о неразглашении. Дополнительным стимулом к молчанию должна была послужить ежегодная премия, которую в этом году выплатили раньше обычного, что произошло, скорее всего, за счёт средств, полученных от аренды сцены для проведения этого неформатного мероприятия.

Но информационный заслон прорвало там, где его и должно было прорвать: о мероприятии, произошедшем в оперном театре, первыми сообщили его участники. В социальных сетях они начали размещать фотографии, где видно, что основные события происходят на сцене, а задником служит амфитеатр зрительного зала. Фотографии, где отчётливо видны размещённые столики, но не для фуршета, а для стандартного банкета, вызвали огромный резонанс сначала в социальных сетях, а потом в средствах массовой информации. Причём особое возмущение многих вызвало то, что банкет проводился не в ресторане театра или его фойе, а прямо на сцене.

Руководство театра опера и балета обвинили в святотатстве, напомнив, что даже «бандиты из 90-х годов не додумались проводить свои сходке на сцене». «Для артиста это место сакральное и священное, – отмечал известный общественник Олег Викторович, который успел поработать в нескольких театральных коллективах. – Вся жизнь артиста проходит в этом чудесном пространстве».



Юрий Григорович неоднократно переносил свои и классические балеты на сцену Новосибирского театра оперы и балета — «Каменный цветок» (1959), «Легенда о любви» (1961), «Лебединое озеро» (1962), «Спартак» (1977)

Обсуждая неожиданно возникшую проблему, многие придавали ситуации мистический оттенок, отмечая, что «сцена не простит случившегося». Особый интерес вызвал драматический случай, который впервые за 20 лет произошел с приглашённым артистом на сцене Новосибирского театра оперы и балета. Спустя два дня после банкета в балете «Спартак» в хореографии Юрия Григоровича театр вынужден был экстренно опустить занавес за восемь минут до окончания первого акта, оставив зрителей без ключевого события, связанного с восстанием рабов. Во время боя гладиаторов исполнявший главную партию солист Большого театра Денис Родькин получил травму, из-за которой теперь вынужден отменить свои ближайшие выступления. Но на этом, как утверждают очевидцы, злоключения не закончились: вышедший на замену известный новосибирский танцовщик Роман Полковников также поскользнулся в одном из эпизодов.

Разгоревшиеся эмоциональные разговоры несколько заслонили более серьёзную суть. Известно, что техника безопасности театров не предусматривает нахождение на сцене посторонних лиц. Новосибирский театр оперы и балета, например, отказывает школам в проведении экскурсий для детей на основании того, что стандартный её маршрут проходит через сцену. Более того, с приходом Владимира Кехмана эта система была сильно ужесточена. Например, сейчас невозможно пройти через сцену из части, где располагается оперная труппа, туда, где традиционно находятся артисты балета, хотя это самый короткий путь. Поэтому проведение банкета на главной сценической площадке на фоне ужесточения режима её охраны выглядит довольно странно.

Представители театра официально заявили, что банкет проводился генеральным партнёром, который планирует оказать поддержку в проведении ряда творческих мероприятий. «С ним на два года заключён договор о сотрудничестве, – сообщила сотрудник отдела маркетинга Марина Иванова. – Это был и личный праздник, и корпоративный, потому что они закончили цикл подготовки нового продукта».

Впрочем, месяц назад на возможность такого рода мероприятий намекал в большом интервью художественный руководитель театра Владимир Кехман, который хоть и не занимает пост директора, но фактически контролирует деятельность театра. Отвечая на вопрос о возможности проведения за очень большие деньги свадеб и юбилеев, он заявил, что для него практически не существует ограничений.

«Если это помогает театру получить какие-то серьёзные деньги и если это сделано талантливо,

– отметил худрук. – Юбилей – конечно. Свадьба, в теории, если она сделана талантливо и платятся очень большие деньги – почему нет».

Наталья Ярославцева уверена, что апелляция в Министерство культуры России или к вице-премьеру российского правительства Ольге Голодец вряд ли может как-то изменить ситуацию. «Владимир Мединский три раза оставил без ответа три наших обращения по поводу ситуации в оперном театре, – сообщила председатель общественного совета. – Театр находится вне юрисдикции министерства культуры Новосибирской области, а сам Кехман прямым текстом говорит о готовности проводить свадьбы и торжества».

Внутритеатральная спираль. Сотрудники Новосибирской оперы об изменениях 2016 года в театре

В то же время Наталья Ярославцева считает, что общественному совету в любом случае необходимо обсудить положение. В Новосибирске уже гремели скандалы, когда выяснялось, что областная государственная филармония рекламировала свои помещения для проведения банкетов, а самым громким стал случай с депутатом заксобрания Евгением Подгорным, который в августе нынешнего года отмечал в Государственном концертном зале имени Каца собственную свадьбу. «Вот тут мы имеем все основания для того, чтобы сформулировать для министерства культуры региона свою позицию», – отметила Наталья Ярославцева.

Интересно, что пока хранят молчание по поводу случившегося представители Русской православной церкви, предпочитая оставаться в стороне от скандала. Хотя два с половиной года назад, в мае 2016 года, митрополит Новосибирский и Бердский Тихон освятил здание Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. «Желаю, чтобы люди, которые приходят сюда, выходили вдохновлёнными, обновлёнными, окрылёнными, – заявил тогда митрополит. – Чтобы, прикасаясь к нашей великой культуре, они перерождались в лучшую сторону, чтобы, приходя сюда, мы видели такие постановки, которые действительно возвышают дух человека».



Пётр Григорьев

журналист Автор