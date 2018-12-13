Как становятся лидерами

Экологические эксперты признали новосибирский «Горводоканал» лидером в природоохранной деятельности



Конкурс был приурочен к международному форуму «Здоровье человека и экология-2018». Его инициаторами выступили Федеральное собрание РФ, Госдума, Минприроды и Минздрав России. Цель конкурса – поощрить предприятия, проявляющие активность в области охраны окружающей среды и рационального природопользования, способствующие сохранению экологически стабильной обстановки в России

Крупнейшее предприятие городского коммунального хозяйства — МУП города Новосибирска «Горводоканал», которому в будущем году исполнится 90 лет, стало победителем Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2018» в номинации «За экологическую ответственность». Диплом лидера предприятие получает не в первый раз. Эксперты, как и в предыдущие годы, высоко оценили экологически ориентированную деятельность «Горводоканала». Каких результатов предприятию удалось достичь в этом году – в материале Сиб.фм.

Инвестиционные проекты

Новосибирск – крупнейший город на Оби. Современный мегаполис с развитой промышленной, транспортной инфраструктурой и количеством жителей около 2 миллионов. Масштабам города соответствует и степень ответственности новосибирского «Горводоканала». Вот уже более 20 лет одной из приоритетных задач водоканала является модернизация систем водоснабжения и водоотведения. За эти годы было построено, реконструировано и капитально отремонтировано значительное количество объектов водохозяйственной системы города.

Что касается уходящего года, то в этот период только в рамках инвестиционной программы было начато и реализовано несколько важнейших проектов. В их числе, например, строительство участка водовода большого диаметра (1000 мм) на площадке Ереснинская на Западном жилмассиве Новосибирска. Его строительство в дальнейшем позволит активно развиваться и застраиваться современному жилому комплексу. Подземные водопроводные коммуникации в данном месте образуют кольцо большого диаметра, соединяясь с коммуникациями жилого комплекса «Чистая Слобода», где «Горводоканал» также завершил строительство водовода диаметром 800 мм, протяжённостью 2,65 км.

Такая «закольцованная» система водоснабжения на Западном жилмассиве была спроектирована неслучайно. Она обеспечивает стабильную работу перспективного магистрального водовода, необходимого для дальнейшего развития жилищной застройки на западном направлении Новосибирска.

Ещё один из наиболее значимых пунктов инвестиционной программы – строительство водоводов диаметром 300 мм, протяженностью 2,4 км, а также диаметром 200 мм, протяжённостью 2,3 км на площадке малоэтажной застройки на улице Полякова, на которой сегодня расположено 250 частных строений. Благодаря запуску этого водовода, в части Дзержинского района полностью решается вопрос обеспечения устойчивого водоснабжения значительного по своей площади участка перспективной малоэтажной застройки.

Очистка сточных вод и высокие технологии

Очистные сооружения канализации Новосибирского «Горводоканала» являются важнейшим природоохранным комплексом и третьим по своей производственной мощности в стране — в них очищаются сточные воды Новосибирска, Бердска, Оби, Кольцово, Академгородка, а также поселков Краснообск, Пашино и пригородных зон отдыха в общем объёме более 500 тысяч м³/сут, а в паводковый период — до 650 тысяч м³/сут и более.

Эксплуатируя самые крупные за Уралом очистные сооружения канализации, предприятие постоянно добивается высокой эффективности очистки сточных вод и обработки осадка за счёт внедрения передовых технологий и современного оборудования.

Так, в 2018 году были успешно завершены несколько значимых проектов. Закончен первый этап по высокотехнологичной модернизации оборудования цеха механического обезвоживания осадка сточных вод, что позволило значительно увеличить производительность цеха и улучшить качество обезвоживания осадка.

Помимо увеличения производительности цеха, установка нового оборудования даёт возможность соответствовать современным нормам требований наличия резервного оборудования – теперь ремонтные работы разного уровня сложности можно выполнить без временного сокращения объёмов обработки осадка. А благодаря этому все технологические операции (сгущение, центрифугирование) будут осуществляться в условиях максимальной экологической безопасности.



МУП «Горводоканал» ежесуточно подает до 600 тысяч кубометров питьевой воды, качество которой по всем показателям соответствует всем современным требованиям

Ведётся реконструкция первой очереди ОСК МУП «Горводоканал», а именно насосной станции активного ила. Начаты работы по замене насосных агрегатов на более современные погружные моноблоки колонного типа «Grundfos» с установкой дополнительных щитовых шандоров и донных затворов, что в будущем позволит осуществлять ремонт каждой технологической линии. Полным ходом идут работы по ремонту грузоподъёмного оборудования, замене электроснабжения и освещения (в том числе аварийного), что в целом позволит значительно увеличить срок эксплуатации станции, повысить надёжность её работы.

Близятся к завершению работы по внедрению в полном объёме автоматизации отбора проб и учёта состава и количества сточных вод, обработанных на очистных сооружениях второй очереди. Полный контроль расхода и качества очистки стоков позволяет специалистам предприятия контролировать качество очистки на всех технологических этапах на лабораторном уровне.



Предприятие обслуживает 1900 км водопроводных сетей и 1500 км сетей канализации, 25 водопроводных и 69 канализационных насосных станций

Большое значение для водоканала имеет процесс реформирования природоохранного законодательства. Модернизируя оборудование, делая акцент на автоматизации важнейших технологических процессов производства, новосибирский «Горводоканал» выполняет ещё одну очень важную экологическую миссию – энергосбережение. Тем самым соблюдая Федеральный закон «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (от 2009 года) и выполняя условия государственной программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности на период до 2020 года», разработанной Минэнерго.

Реконструкция сетей частного сектора

Всегда ощутим и заметен результат работы предприятия в частном секторе города. Ежегодно «Горводоканал» выполняет перекладку высокоаварийных участков водоводов, значительно снижая число повреждений на сетях, повышая надёжность и качество подачи воды.



Полной биологической очистке на очистных сооружениях канализации подвергаются до 550 тысяч кубометров стоков в сутки. Ежесуточно образуется около 5 тысяч кубометров осадка, который обрабатывается и обезвоживается

Только за прошедший год в частном секторе Новосибирска «Горводоканал» реконструировал более 4 км трубопроводов диаметром 100-200 мм, в большинстве случаев с увеличением диаметра и последующей установкой пожарных гидрантов.

На улицах частного сектора ежегодно устанавливаются колодцы с современной запорной арматурой, которые предназначены для отключения подачи воды в конкретном количестве домов (иногда в одном конкретном доме) в аварийных ситуациях без ущерба для остальных жителей улицы.

Наряду с плановыми работами МУП «Горводоканал» ежесуточно выполняет обязательства по экстренному устранению повреждений. Оперативные бригады работают в круглосуточном режиме при любых погодных условиях.

В адрес сотрудников и руководства предприятия регулярно поступают благодарственные письма от жителей частного сектора. Так, недавно домовладельцы 3-ей Воинской улицы выразили признательность директору предприятия Юрию Похилу за оперативное и качественное решение проблемы, возникшей с водоснабжением в канун праздника.

Перспективное планирование – половина дела

Предстоящий юбилей предприятия – самое время поговорить о будущем. У новосибирского «Горводоканала» серьёзные планы на предстоящий год. Много сил и средств будет вложено в дальнейшую реализацию масштабной инвестиционной программы предприятия, строительство и реконструкцию сетей и сооружений, продолжится выполнение работ по внедрению автоматизированной системы управления важнейшими технологическими процессами, а также мероприятий, направленных на улучшение качества жизни горожан.



Татьяна Таневская

журналист Автор