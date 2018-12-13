Колыванский насос признан потерпевшим

В истории строительства Колыванской станции химводоочистки два обвинения в мошенничестве и одно в халатности

фотографии с сайта nso.ru

На этой неделе руководителям компании, которая с 2014 года строила станцию химводоочистки в посёлке Колывань, райотдел СУ СК РФ по Новосибирской области предъявил обвинение в рамках уголовного дела, расследуемого с весны этого года. Николай и Владимир Башкеевы обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следователи оценивают нанесённый ими ущерб более чем в 33 миллиона рублей из чуть более ста, выделенных в рамках муниципального контракта на строительство станции. По данным источника, обвиняемые вину не признают, от показаний отказываются. До конца года расследование дела планируется закончить.

Напомним, история вокруг колыванского объекта областной госпрограммы «Чистая вода» началась в 2014-м. Тогда на решение проблемы с водопроводом в Колывани у области появились деньги, а фирма отца и сына Башкеевых ПСК «Развитие» выиграла муниципальный конкурс и взялась за 91 млн рублей строить станцию химводоочистки. Сдача объекта, запланированная на 2015 год, не произошла до сих пор. По ходу строительства проект не раз дорабатывался и усовершенствовался настолько, что стал стоить более ста миллионов. Проект дорабатывался уже по ходу строительства.

Возникала необходимость выполнения работ, которые не были детализированы. Это повлекло и удорожание, и сдвиг сроков.

Собственно, творческий подход к стройке и был одним из факторов, затянувших сдачу. В последний раз подрядчик рассказывал о проблемах с проектом, стройкой и постоянно меняющимися требованиями к объекту лично главе области Андрею Травникову, когда тот в феврале 2018-го приехал в Колывань с рабочим визитом. Но весной прокуратура Колыванского района проверила ход работ по выполнению муниципального контракта и установила, что часть бюджетных средств подрядчику была выплачена необоснованно и что по ходу строительства были допущены серьёзные нарушения.

Тогда уголовное дело было возбуждено, а на этой неделе зампрокурора Колыванского района Антон Агафонов подтвердил факт предъявления обвинения. Он уточнил: в ходе расследования на основании ряда судебных строительно-технических экспертиз установлено, что некоторое предусмотренное проектом оборудование в объекте отсутствует совсем, некоторое – заменено (например, вместо голландского стоит китайское). А некоторое, хотя функционально и соответствует проектному, стоит в разы дешевле, чем указано в смете.

«Порядок завышения цен при такой замене составляет от шести до десяти раз»,

– сказал Антон Агафонов.

Прокуратура уже заявила в рамках уголовного дела гражданский иск о возмещении ущерба муниципальному образованию рабочий посёлок Колывань и к руководителям подрядчика, и к самому юрлицу – ООО «ПСК "Развитие"». 5 декабря Колыванский районный суд наложил арест на имущество Башкеевых на сумму более 22 млн рублей: квартиры, нежилые помещения, садоводческие участки, два джипа – Nissan Patrol и Land Cruiser, и порядка 10 единиц огнестрельного оружия. Арестованы и счета компании.

Ещё одним человеком, на спокойствии которого скажется эта история, стал бывший глава Колывани Алексей Дорофеев. Ему предъявлено обвинение в халатности. Он подписывал документы, на основании которых муниципалитет платил деньги за то, что потом вызовет претензии следователей.

Характерно, что Алексей Дорофеев стал «бывшим» ещё задолго до того, как следователи вникли в суть бумаг, которые он подписывал. С поста мэра Дорофеев ушёл сразу после резонансной трагической истории, когда в начале февраля 2018-го двое детей погибли в вырытой коммунальщиками яме.

Кстати, не исключено, что часть ответственности за траты по неудачному муниципальному контракту лежит на предыдущем мэре Колывани Владимире Тайлакове. Он ушёл в отставку тоже добровольно осенью 2016-го, а в декабре 2017-го суд приговорил его к 4 годам и 1 месяцу лишения свободы условно за превышение должностных полномочий и незаконное хранение патронов.

Наконец, ещё одним поворотом в этой столь же криминальной, сколь и нелепой истории задали выводы одной из судебных строительно-технических экспертиз по проекту колыванской химводоочистки. Согласно её выводам, фактически установленное на станции оборудование соответствует требованиям муниципального контракта, приложений к нему и действующим на территории России техническим регламентам.

«Более того, установленное оборудование даже позволяет улучшить работу всей станции химводоочистки, при этом значительно упрощая её эксплуатацию и уменьшая эксплуатационные расходы», – отмечается в решении арбитражного суда. Эксперты также отметили соответствие объёма строительно-монтажных работ на спорном объекте всем актам, подписанным сторонами.

Суд установил эти обстоятельства, разбираясь с иском ООО «ПСК "Развитие"» к колыванскому муниципалитету. Подрядчик требовал у местной администрации выдачи техусловий на подключение к поселковому водопроводу. Суд согласился с тем, что требования обоснованы, однако не смог обязать власть их выполнить. Да и сами стороны процесса теперь уже не понимают, как воплотить задуманное в жизнь.

Ну а воды нормальной в Колывани так и не появилось.



Константин Кантеров

журналист Автор