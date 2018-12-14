Погоня за солнцем и лайками

15 локаций от Дубая до Сеула, где можно сделать лучшие фотографии для Instagram

Фотографии с сайта instagram.com

Как правило, из путешествия мы привозим не только яркие впечатления, но и фотографии. Сиб.фм совместно с S7 Airlines подготовил для вас подборку интересных и фотогеничных локаций в странах (доступных для российского путешественника без визы), которые гарантированно соберут в «Инстаграме» несколько сотен, а может быть и тысяч лайков.

Сегодня, чтобы делать красивые фотографии, не обязательно иметь профессиональную технику: достаточно смартфона и вдохновения. Отправляясь в путешествие, не ограничивайтесь фотографиями с популярными памятниками и снимками на фоне моря. Присмотритесь, и вы сможете найти вдохновение для яркого фото повсюду: в необычных архитектурных постройках, монументальных достопримечательностях и даже в самых обычных жилых дворах и кварталах. Осталось решить, куда отправиться в поисках живописных кадров.

Бангкок

Этот город — сумасшедший микс из древних храмов, атмосферных рынков, старинных кварталов вперемешку с китайскими и индийскими районами. Это шум туристических улиц и молчание буддистских монахов. Это бурная ночная жизнь, вызывающая, местами даже шокирующая, которая мирно уживается с традиционным укладом жизни тайцев. Каждый день прямые рейсы из Новосибирска в Бангкок выполняет S7 Airlines.

Храм утренней зари Ват Арун в Бангкоке

Ват Арун (Wat Arun), расположившийся на берегу реки Чао Прайя, заслуженно считается одним из самых красивых храмов Бангкока: в центре комплекса расположилась 79-метровая ступа, богато украшенная частичками китайского фарфора, цветными стёклами и морскими раковинами. У Ват Арун есть и другое название – Храм утренней зари, хотя рассвет здесь встретить не получится: комплекс открывается для посещения в то время, когда солнце уже давно встало. Здесь можно и нужно делать портреты рядом с храмом, так как у него очень красивая отделка, которая станет отличным фоном. Опытные туристы рекомендуют посещать храм ближе к вечеру, чтобы запечатлеть на фото незабываемый закат с высоты пагоды и лучи уходящего солнца, отражающиеся в фарфоровой мозаике. А вот чтобы сделать кадр с храмовым комплексом, лучше фотографировать снизу, подчеркивая его масштаб. С самой высокой точки храма открываются великолепные виды на реку Чао Прайя, крыши храмов и далёкие небоскребы нового Бангкока.

К Храму Ват Арун лучше всего добираться на пароме, который отходит от пирса Тха Тиан (Tha Tien). Паромы ходят очень часто, так что ждать долго не придётся. Стоимость переправы – 3 бата (1 тайский бат равен 2,04 рубля), вход на территорию храма – 50 бат.

Аюттайя – древняя столица Сиама

Аюттайя (Ayutthaya) – тихий провинциальный город, где тесно сплелись древняя монументальность и обыденная жизнь. Всего 80 километров от Бангкока, и вы попадаете в иную эпоху. Руины храмов в Аюттайе напоминают известный на весь мир и любимый туристами храмовый комплекс Ангкор-Ват в Камбодже. Так что если вы давно мечтали об аутентичной фотосессии в окружении древних руин буддийских храмов, обязательно посетите Аюттайю. Для того чтобы внимательно осмотреть все храмы, стоит выделить 2-3 дня. Выгодно будет купить билеты и проживание в отеле из базы Booking.com в одном бронировании на s7.ru. Этой зимой за планирование всего путешествия авиакомпания возвращает до 15 % от стоимости билета в рублях и до 15 миль за каждые 100 рублей от стоимости проживания в отеле.

Один из самых впечатляющих храмов древнего города Аюттайя – Ват-Чайваттханарам (Wat Chaiwatthanaram). Этот буддийский храм, ныне недействующий, – один из самых известных и крупных, и является главной туристической достопримечательностью города. Сюда тайцы советуют приезжать на закате: солнце садится как раз за храмом.

Лучший ракурс здесь – арка напротив храма. Можно встать в створе арке спиной, тогда на фото создаётся впечатление, что вы распахнули гигантское окно. Ещё одна локация – лестница к храму. На ней можно расположиться, например, в позе лотоса. Чтобы в кадр попал весь храм, фотографии лучше делать снизу.

Добраться из Бангкока до Аюттайи можно на автобусе с северного автовокзала Мо Чит (Mo Chit), время в пути составит около двух часов, в зависимости от пробок.

Плавучий рынок Дамноен Садуак

Дамноен Садуак (Damnoen Saduak) – самой большой и колоритный плавучий рынок в Таиланде. Он находится в 100 километрах от Бангкока в районе Ратчабури. В полдень на рынке очень многолюдно, поэтому посещать его лучше ранним утром. Здесь можно купить местные фрукты и овощи в ассортименте, правда стоит тут всё порой дороже, чем в других местах, потому что за экзотику надо платить. Неповторимый колорит рынка привлекает не только рядовых туристов, но и известных режиссёров — Дамноен Садуак прославился после того, как Роджер Мур проплывал по этим каналам в девятой части фильма про суперагента Джеймса Бонда.

Конечно, ехать сюда стоит не только за товарами, но и ради того, чтобы насладиться атмосферой и сделать парочку интересных фотографий. Например, фото красочных и полных товаров лодок лучше делать сверху, с моста. А если пройти вдоль канала, можно сделать фотографию на фоне товаров и продавцов. Но чтобы лучше всего передать атмосферу рынка, стоит сесть в лодку, проехать по каналу, выбрать что понравится в нескольких лавках и сделать кадр с покупками прямо на воде.

Работает рынок ежедневно с 7:00 до 16:00. Чтобы доехать до него, можно воспользоваться такси или автобусом № 78 или 996, который отходит с южного вокзала Бангкока.

Дубай

Арабские Эмираты продолжают удивлять даже искушенных путешественников вовсе не искусственными островами и люкс-сервисом, а своим потрясающим разнообразием, уникальным сочетанием восточного колорита и грандиозной современной архитектуры.

Пустынное сафари

Побывать рядом с пустыней и не посетить пустыню – огромное упущение. Приехав в Дубай, обязательно отправляйтесь на сафари, чтобы насладиться красотой огромных барханов, перекатывающихся рыжим песком. Считается, что идеальное время для фотосессии в пустыне — закат, поэтому все экскурсии рассчитаны так, чтобы к вечеру вы оказались на гребне песчаной волны. Однако профессионалы советуют отправляться на съёмку в пустыню ранним утром. Во-первых, не так жарко, а во-вторых, какую бы позу вы ни выбрали, в это время получаются оригинальные тени. Главное правило – ¾ кадра должны занимать или небо, или песок. Ещё один вариант удивить подписчиков – фото с сэндбординга (катание по песчаным дюнам на доске).

Заказать сафари можно заранее в интернете или прямо в отеле в среднем за 50 долларов с человека. Кроме поездки на джипах в пустыню, в стоимость, как правило, входит катание на верблюдах, посещение специальных деревень, где вы сможете примерить традиционные арабские одеяния.

Пляж Ла Мер

На острове Пальма Джумейра находится один из самых ярких и интересных пляжей — Ла мер (La Mer). Это не просто пляж с шезлонгами, а креативное пространство с яркими граффити, множеством кафе, ресторанов, сувенирных лавок, магазинов. Идеи для необычных фотографий здесь можно черпать буквально на каждом шагу. Красочные стены со стрит-артом могут стать отличным фоном для селфи. Например, на одной из стен изображены крылья: достаточно просто встать между ними, и оригинальный кадр готов.

Сфотографироваться можно и с другим интересным стрит-арт объектом: на стене изображена красная мантия, встав на её фоне, примерьте на себя образ Красной Шапочки. Можно сделать эффектную фотографию в купальнике с досками для сёрфинга, которые украшают пляж. Локаций очень много и можно несколько часов ходить по пляжу, вооружившись смартфоном.

Добраться до пляжа можно на автобусах № 9 и 88 или заказав трансфер из отеля.

Арт-объект «Рамка Дубая»

Будете в Дубае, обязательно посетите новую достопримечательность «Рамка Дубая» (Dubai Frame). Это гигантская конструкция из двух башен высотой 150 метров, которые соединены между собой стеклянным мостом длиной 93 метра наподобие рамки для фотографий. Арт-объект открылся в январе 2018 года и ещё не успел засветиться в кадрах известных тревел-блогеров.

На вершине «рамки» находится смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на весь город. Если захотите порадовать подписчиков красивыми силуэтами башен Дубая и старого города, то есть смысл приезжать на закате. В центре зала — стеклянный матовый пол, когда на него ступаешь, он становится прозрачным, — идеальная локация для захватывающего дух кадра. Попросите сфотографировать вас сверху, как будто вы парите над парком.

Если вы планируете посещение во второй половине дня, то будьте готовы постоять в очереди. А вот сделать фотографии на фоне арки можно в любое время дня. Отойдите от рамки так, чтобы оказаться посередине, а фотограф пусть присядет как можно ниже — тогда ваш силуэт окажется в центре огромного фото в рамке.

Отправиться в Дубай можно прямыми рейсами S7 Airlines три раза в неделю, а добраться до «Рамки Дубая» — на такси или метро до станции Аль Джафилия (Al Jafiliya). От метро идти минут 15-20 до входа № 4 парка Zabeel. Входной билет стоит 50 дирхам.

Нячанг

Нячанг – известный курорт на вьетнамском побережье Южно-Китайского моря и удивительный самобытный город с множеством интересных достопримечательностей. Отправляться сюда стоит за отдыхом на белоснежных песчаных пляжах, вкуснейшими тропическими фруктами и, конечно, впечатляющими кадрами. Впервые этой зимой полететь во Вьетнам можно напрямую из Новосибирска – до четырёх рейсов в неделю с 16 декабря будет выполнять S7 Airlines.

Храмовый комплекс По Нагар

Храм По Нагар (Po Nagar Cham) – обязательный пункт обзорной экскурсии по Нячангу и очень колоритный объект для фотографий.

Во Вьетнаме в любую локацию лучше выезжать как можно раньше, чтобы обогнать толпы туристов, оптимально – в 6-7 утра.

Лучшие кадры По Нагар получаются с моста на территории комплекса, а прекрасные портреты – с огромного камня прямо на фоне храма. Беспроигрышный вариант – фото с популярном стиле проекта FolloMeTo. Вход в храмы разрешён только с прикрытыми плечами и коленями, для чего на территории комплекса выдают специальные накидки, которые, кстати, позволяют создать интересный образ для фото.

Добраться можно на такси или автобусе. Остановки происходят по требованию, а «ловить» его надо рукой, как у нас такси в старые добрые времена, иначе автобус может проехать мимо.

Стоимость входа в По Нагар – 22 000 донгов (1000 вьетнамских донгов равна 2,86 рубля).

Район Hoang Phu Residence

Нячанг может удивить вас не только древними буддийскими храмами и постройками, но и ультрасовременными, почти утопическими, пейзажами. Хоанг Пху (Hoang Phu Residence) – новый район, расположенный в отдалении от центра города, в квартале Кан Дуок (Can Duoc) провинции Лонган (Long An). Он отличается необычной футуристичной архитектурой. Сочетание стильного минимализма, причудливых форм и большого количества растительности создают почти кинематографическую картинку. Именно поэтому Hoang Phu Residence так привлекает трэвел-блогеров и почему-то пока не очень популярен у туристов.







Обязательно сделайте фото на белоснежной винтовой лестнице. Сочетание белой конструкции и голубого неба выглядит очень стильно, а если постараться, можно поймать в кадр пролетающих чаек. Или устройте фотосессию в ярком радужном амфитеатре. Отличный кадр получится, если сесть ровно посередине лестницы. Попросите сфотографировать вас так, чтобы ступеньки закрыли весь кадр.

Ресторан Nha trang xua

Водоём с лотосами, широкое рисовое поле, сад во внутреннем дворе, особняк возрастом около 200 лет – всё это ресторан Nha Trang Xua, расположенный в сельской местности в шести километрах от Нячанга.







Здесь можно не только попробовать традиционные вьетнамские блюда, но и насладиться уединённой атмосферой в гармонии с природой, сидя за маленькими столиками на низеньких деревянных скамеечках с видом на реку. Самое волшебное время – с пяти до шести вечера: здесь не бывает толп туристов, а местные обычно приходят ужинать позже. Красивое фото посреди цветущих лотосов или на фоне рисового поля можно сделать, пройдя по бамбуковому мостику к центру озера или выйдя туда на лодке.

Гонконг

Говоря о Гонконге, многие представляют линию горизонта, усеянную небоскрёбами, современный, высокотехнологичный город, бизнесменов в деловых костюмах. Всё это и правда Гонконг, но город этим не ограничивается. Заложите для путешествия по Гонконгу побольше дней, чтобы найти и его особенный местный колорит в несколько отдалённых районах города. Прямые рейсы S7 Airlines из Новосибирска выполняются по понедельникам и четвергам.

Монастырь По Лин

На острове Лантау находится монастырь По Лин (Po Lin Monastery) с роскошным парком и гигантской бронзовой статуей Будды. Приезжайте сюда пораньше утром и обязательно в солнечную погоду: «золотой» храм на самом верху комплекса фактически светится в ярких лучах, а тёплая панорама на бухту и горы просто завораживает. Интересные фотографии получаются на ступеньках лестницы, ведущей к площади перед главным зданием монастыря: если фотограф спустится на пролёт, то в кадр войдёт и красивая крыша монастыря. В качестве фона для портретов выбирайте колоритную роспись на углах главного здания. Для съёмки еды на территории комплекса есть вегетарианские кафе с блюдами из ежедневного рациона монахов.

Монастырь расположен возле станции метро Tung Chung (выход B), далее можно добраться либо на автобусе N23, либо на канатной дороге Ngong Ping 360.

Дом-монстр Yick Cheong Building

Для местных двор жилого дома Yick Cheong Building – совершенно обычный колодец среди совершенно обычных многоэтажек на станции метро Quarry Bay. Для путешественников же – головокружительное зрелище, настоящий дом-муравейник, дом-монстр и наглядная иллюстрация того, как живет Гонконг в условиях перенаселённости.

На самом деле, это даже не один дом, а целый комплекс из пяти высоток, расположенных буквой Ш. Очень часто сюда приезжают блогеры, чтобы сфотографироваться на фоне урбанистических джунглей, так что не удивляйтесь, если увидите очередь из героев «Инстаграма».







Yick Cheong Building напоминает постапокалиптические трущобы из голливудских блокбастеров. Дом настолько фотогеничен, что его жители часто жалуются на большой поток туристов и требуют просить разрешения на фото. Дом очень высокий и поместить его в кадр не так просто. Лайфхак – несколько голубых выступов во дворе. Забирайтесь туда, а фотограф пусть остаётся внизу и старается уместить на фотографии всю высоту дома.

Пик Виктории

Пик Виктории (552 метра над уровнем моря) – самая высокая точка острова Гонконг. Как раз отсюда снимают роскошные открыточные виды города – панораму островной и материковой части с его небоскрёбами. Если приехать к закату, то можно насладиться всеми вариантами пейзажа – от залитого солнцем города до впечатляющих огней ночного мегаполиса.

На пике есть две смотровые площадки, и виды с них не особенно отличаются. Бесплатная смотровая Lions Pavilion не очень большая, и там всегда много туристов. Платная (HK$ 99, 1 гонконгский доллар равен 8,50 рубля) находится на крыше торгового центра Peak TOWER, куда приезжают трамвай и автобус. Можно сэкономить, если брать посещение смотровой площадки в комплекте с проездом на трамвае.







Подниматься на пик Виктория имеет смысл только в хорошую ясную погоду. Если над городом висит смог или очень плотная облачность, фото не получится. Будьте гибкими и готовыми в любой момент переиграть планы, чтобы сорваться в сторону пика, когда из-за облаков появится солнце. Позировать лучше на первом ярусе около ограждения, а фотографировать — наоборот, с верхнего. Тогда в кадр войдёт вся панорама города.

Добраться до пика Витория можно на туристическом трамвайчике PEAK TRAM или на автобусе № 15. Оба варианта отличные — трамвай аутентичен и прекрасен сам по себе, а автобус идёт по очень красивому маршруту, виды с которого ничуть не хуже, чем с самого пика.

Сеул

Сеул – одна из крупнейших мировых столиц, где встречаются культуры Запада и Востока. Это один из тех городов, где, свернув с широкого проспекта с высокими офисными зданиями, современными ресторанами и редко встречающимися деревьями, попадаешь в совершенно другой мир старинных деревянных строений, храмов, зелёных парков и маленьких галерей. Путешествуя по Южной Корее, рекомендуем вам изучить её столицу максимально подробно, а мы подскажем несколько мест, в которых вы сможете сделать атмосферные фотографии. По четвергам и субботам прямые рейсы из Новосибирска в Сеул выполняет S7 Airlines.

Улица Мёндон

Мёндон — центральная торговая улица города. Здесь представлено множество мировых и корейских марок одежды, косметики, аксессуаров. Модные кафе с азиатским стритфудом, большие торговые центры, выносные лотки с сумасшедшими распродажами, постоянные скидки, множество людей, идущих нескончаемым потоком, – всё это увлекает и затягивает. Словом, настоящий рай для шопоголика. Конечно, сделать красивое фото на столь многолюдной улице непросто, зато это прекрасная возможность передать бешеный ритм мегаполиса. Просто встаньте посередине, а фотограф сделает кадр в полный рост и постарается захватить как можно больше разноплановых зданий на фоне.







Из необычных локаций на Мёндон советуем магазин Line Friend Store с огромным медвежонком, к которому так и хочется упасть в объятия. И, конечно, полностью розовое Style Nanda Pink Pool Cafe. Здесь есть ванная, наполненная цветами, небольшой бассейн и выход на крышу, откуда открывается классный вид на улицу Мёндон.

Опытные путешественники рекомендуют совершать прогулку по этой улице ближе к вечеру, даже ночью, когда Мёндон напоминает азиатский Тайм-Сквер: неоновые огни витрин и рекламных объявлений создадут особую атмосферу для ваших фотографий.

Библиотека Starfield Library

Гигантская по площади Starfield Library (2800 квадратных метров) двухэтажная библиотека, которая расположилась в крупнейшем подземном торговом центре Сеула COEX Mall. Фонд библиотеки насчитывает более 50 000 книг и постоянно пополняется. Концепция открытой библиотеки позволяет прийти сюда любому желающему. Здесь нет никаких дверей или пропускной системы, это культурное пространство, где можно читать книги и посещать лекции.

Однако большинство туристов приходят сюда совсем не для того, чтобы погрузиться в чтение. Уникальный современный дизайн и масштаб Starfield Library привлекает любителей эффектных фотографий. Сильные кадры получаются на эскалаторе — на фоне, кажется, бесконечных стеллажей с книжными полками. Еще один снимок можно сделать на балконе на втором этаже: оттуда открывается лучшая панорама библиотеки.

Улица Самчхондон

Самчхондон – очень фотогеничное место Сеула и, пожалуй, одно из самых романтичных — частый выбор влюблённых пар для свиданий. Район необыкновенным образом сочетает в себе старину традиционных корейских домов с черепичными крышами и современность уютных магазинов и кафе, где можно попробовать корейскую кухню. В переулках располагается множество маленьких, но весьма интересных музеев: например, музей шапок, музей китайского чая, музей традиционной корейской посуды.







Фоном для ваших фотографий здесь станет интересный стрит-арт и контрастный микс традиционного и ультрасовременного. Для лучших картинок отправляйте фотографа на другую сторону улицы, а сами сливайтесь с местным антуражем. Чтобы попасть на улицу Самчхондон, проходите немного вверх от восточных ворот дворца Кённбокун.

Несколько советов по мобильной фотографии:

Снимая туристические сюжеты, экспериментируйте. Хорошим тоном будут фотографии, сделанные от первого лица. Например, можно включить в кадр свою руку с кружкой кофе, книгой, руку за рулём велосипеда или мотоцикла. Такое композиционное решение включает в кадр фотографа как главного героя, и зритель начинает видеть картинку вашими глазами. В умелых руках это очень интересный приём.

На каждой новой локации осматривайтесь. Не спешите снимать всё подряд. Рассмотрите выбранный объект с разных точек, подбирая интересный ракурс с необычным видом. При таком подходе можно сделать кадр, который будет кардинально отличаться от фотографий большинства туристов.

Ну и наконец, не спешите выложить удачный кадр «здесь и сейчас», рекомендуем вам обработать фотографию. Элементарно – скачайте хотя бы приложение VSCO. Даже в бесплатной версии вы найдёте ряд полезных функций. Всего несколько движений бегунками в смартфоне, и фотография преобразится. Не поленитесь выровнять горизонт, кадрировать фото, обрезав лишнее.

Из Новосибирска в Бангкок, Дубай, Гонконг, Сеул, Нячанг можно отправиться прямыми регулярными рейсами S7 Airlines (и не только туда!)



Михаил Докукин

блогер, фотограф, путешественник Автор