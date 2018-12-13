Частный инвестор хочет застроить рекреационную зону многоэтажками

Жители Советского района выступили против строительства жилых высоток на месте бывшего пионерлагеря

фотографии из группы eltsovka_pervaya vk.com

В Советском районе снова забушевали страсти из-за планов частного инвестора застроить рекреационную зону жилыми домами. На этот раз об этом мечтает ООО «ABC-M» – собственник 5,5 гектара земли, на которых ранее располагался пионерлагерь.

Потенциальный застройщик уже за свой счёт подготовил проект планировки участка. После принятия решения по нему мэрией Новосибирска он может получить и разрешение на перезонирование оздоровительной зоны Р-3, к которой относится этот уголок Советского района сегодня, в зону жилой застройки Ж-1.

Но прежде предстояло пройти публичные слушания. Они состоялись на неделе, и, судя по настроению и активности участников, нарисованный на бумаге новый микрорайон не нравится местных жителям.

22 ноября в Бюллетене органов местного самоуправления опубликовали Постановление № 4164 от 16.11.2018 о проведении публичных слушаний по поводу проекта планировки данной территории в Советском районе, ограниченной Бердским шоссе и границей городских лесов. Инициатор предполагает реализовать проект в один этап до 2030 года. К этому времени, написано в проекте постановления, «численность населения составит 3877 человек, объём жилищного фонда составит 116,31 тысячи квадратных метров, обеспеченность озеленёнными территориями общего пользования составит 630 квадратных метров на человека».

Как водится, местные жители узнали о проекте строительства в последний момент. «Дано было всего две недели, чтобы мы могли ознакомиться и внести свои предложения, – рассказала один из руководителей общественной организации "У нас на Шлюзе" Светлана Каверзина. –

Мы позвонили в ТОС "Ельцовочка", а они и вообще не знали, что с их частным сектором по соседству собираются что-то строить».

До 6 декабря на сайт мэрии успели направить 76 предложений, притом только трое высказались в поддержку нового проекта.

А в день публичных слушаний, 11 декабря, в конференц-зале администрации Советского района не было свободных мест. Об изменениях в проекте рассказала директор «Сибирского проектного бюро» Ксения Раевская. Она объяснила, что помимо жилых домов на лесной территории (рядом с улицами Балтийской и Сиреневой) предлагается строительство спортивного комплекса, школы и детсада. Кроме этого, появятся здесь учреждение здравоохранения и дамба у реки Ельцовки. Эти изменения предполагают смену зонирования земельного участка бывшего детского лагеря площадью 5,5 гектара с рекреационной (Р-3) на жилую (Ж-1).

Несмотря на возмущённые возгласы общественности, два присутствовавших на слушаниях эксперта высказались за то, чтобы поддержать изменённый проект. Однако поддержки они не снискали.

Что будет дальше?

Как сообщили в главном управлении архитектуры и градостроительства мэрии Новосибирска, решение по этому проекту планировки теперь будет принимать муниципалитет – разумеется, «с учётом протокола и заключения о результатах публичных слушаний». Это заключение будет опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления Новосибирска до 27 декабря и размещено на сайте мэрии.

Местная общественность в случае, если проект будет принят, собирается активно с этим бороться. «Пойдём в прокуратуру и дальше – к полпреду, президенту напишем. Будем настаивать, чтобы тут искали коррупционную составляющую», – поделились они своими планами.



Элла Семёнова

журналист Автор