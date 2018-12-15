Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробок будет только в следующем году

Фотографии Артёма Матюнина

Десятибалльные пробки почти каждый день. Автомобилисты томятся в километровых заторах, пассажиры с нетерпением ждут на остановках прихода автобуса или маршрутки. Недовольны все.

В ноябре городские службы жаловались на рекордное количество осадков. При этом дорожники не скрывают – к аномальным снегопадам система не приспособлена.

«Норма осадков для ноября – 37 мм. Исходя из этих показателей, планируем закупки топлива, приобретение спецтехники, прочие мероприятия.

За ноябрь текущего года осадков выпало 61 мм, что составляет 165 % от нормы.

Выводы очевидны – снег убирается в полтора, а то и в два раза дольше. Просто потому что снега этого больше, чем рассчитано в бюджете города», – комментировал ситуацию начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.

Улучшение погоды на ситуацию повлияло слабо. Снег продолжает лежать на краю проезжей части, уменьшая место для проезда машин.

Новосибирцы жалуются в соцсетях: «Улица Сибирская стала почти односторонней», «На Гоголя даже не видно парковочные карманы, а они там под снегом есть», «А про Ипподромскую все забыли. Вместо трёх полос две, каждый год одна полоса становится отвалом для снега».

Страдают не только жители. Новосибирский бизнес терпит убытки. Транспортные компании, например, срывают сроки доставки грузов. Штрафы за задержки исчисляются десятками, а зачастую и сотнями тысяч рублей.

«У нас жёсткие обязанности, где мы связаны временными графиками. Если не исполняем, получаем штрафные санкции. Хотелось бы, чтоб и городские власти, в обязанности которых входит расчистка, выполняли свой функционал.

Чтобы конкретные чиновники, курирующие уборку снега в конкретных местах, штрафовались лишениями премий за квартал, зарплат и т. п.

И чтоб это оглашалось. Тогда наступит порядок», – уверен президент Сибирской Ассоциации Автомобильных Перевозчиков Вячеслав Трунаев.

По данным ГИБДД, всплеск аварийности приходится как раз на зимний период. И одна из причин – именно дорожные условия: наледи, ограничение видимости из-за отвалов снега, сужение улиц. Дорожники оправдываются: причина такой ситуации снова в бюджете.

«Муниципалитет может вывести на дороги 47-50 самосвалов в сутки. Это без учёта дополнительно привлечённых машин. Закупка новых самосвалов нецелесообразна, так как летом эта техника будет простаивать. Надо иметь в распоряжении средства на привлечение самосвалов в случае обильных снегопадов. А вот с этим уже проблема. В бюджете недостаточно средств», – объясняет проблему с вывозом снега начальник Главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Юрий Сердюк.

Руководитель новосибирского регионального представительства Федерации Автовладельцев России Вячеслав Ашурков считает, что даже скудные возможности бюджета в городе можно использовать более эффективно.

«У нас совершенно отсутствуют контроль и обратная связь во время исполнения муниципального задания, – поясняет общественный активист. – То есть рабочий как-то выполнил работу, мастер закрыл наряд, начальник участка закрыл ведомость. По факту эти наряды всегда закрываются, даже если работа сделана как попало. А должны быть предупреждения, штрафы, увольнения на всех уровнях: от мастера до начальника ГУБО. Этого не происходит. Да, у нас не такие бюджеты, как в Москве, да, техника старая, да, зарплаты небольшие.

Но мы не контролируем даже то немногое, что имеем.

Поэтому у нас техника ДЭУ работает, как говорится, налево. Нередко сливается бензин».

По мнению Вячеслава Ашуркова, сама система этого блока городских служб себя изжила. Он предлагает перевести ДЭУ в подчинение к главам районов. Тогда ДЭУ № 1 будет обслуживать не три района, а один. Распределять силы будут глава и его заместитель. Им на месте виднее, куда оперативно нужно отправить технику. Понятнее станет и с кого спросить результат.

Фотография Александры Перевозчиковой

О необходимости перемен уже говорит и сам глава города.

«В настоящий момент рассчитывается тариф на содержание дорог в Новосибирске зимой из расчёта на один квадратный метр. Будет определен норматив, необходимый городу на зимнюю уборку. Когда будет окончательно ясно, сколько нужно техники, средств, сотрудников для оперативной уборки улиц города, тогда можно будет провести оптимизацию и, если потребуется, – реорганизацию ответственных организаций и подразделений муниципалитета. Про административную реформу в городе говорят уже не первый год. Отправной точкой и конечной целью этой реформы вполне может стать оптимизация системы уборки городских улиц», – отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Декабрьский перерыв в снегопадах дал передышку и коммунальным службам, и самим новосибирцам. Вереницы КамАзов двинулись на отвалы. По данным мэрии, в сутки из города вывозят до полутора тысяч кубов снега. Ежедневно дороги мегаполиса чистят 200 машин спецтехники. Казалось бы, ноябрьский апокалипсис позади, и ситуация на дорогах должна улучшиться. Однако на смену одной причине транспортного коллапса пришла другая – Новый год.

Увы, но в Новосибирске о приближении праздника вещают не яркие гирлянды на улицах, которых, кстати, этой зимой ощутимо меньше обычного, а покупательский ажиотаж. В одном только торговом центре «Аура» количество посетителей в декабре уже на 5 % больше, чем было в ноябре, и на 11 % больше показателей октября. И в ближайшие две недели поток покупателей будет только расти. В такой ситуации даже погода без осадков ситуацию не спасает.

А значит, будем стоять. Минимум до январских каникул, когда жизнь в городе на несколько дней почти замирает. Но по большому счёту, до лета, когда проблема снега решится сама собой. А если быть честными, то изменения ситуации можно ждать года так до 2030-го. Именно эта дата фигурирует в Программе комплексного развития транспортной инфраструктуры Новосибирска, которую городской Совет принял в июле текущего года. Программа призвана дать свободу городскому трафику. В мэрии планируют отрегулировать автомобильные потоки, идущие в центр.

«Решение лежит в плоскости переориентации населения на альтернативные виды транспорта при поездках внутри города.

Методом кнута и пряника»,

– считает заместитель начальника Управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин.

В качестве кнута городские власти намерены использовать ограничение пользования автомобилем в центре Новосибирска: штрафы, платные парковки, платный въезд в какие-то зоны, уменьшение количества парковочных мест, запрет парковаться вдоль обочин.

Анатолий Локоть разместил пост с просьбой сообщать о проблемных участках в конце ноября. Сейчас под ним набралось уже почти 1000 комментариев с жалобами

«Сладкой» альтернативой в мэрии видят перехватывающие парковки на крупных транспортно-пересадочных узлах, выделенные полосы для автобусов и троллейбусов, развитие системы общественного транспорта, в том числе идущего по выделенным линиям.

Но всё это в светлом будущем. Да и с завалами снега на обочинах и крайних полосах перераспределение транспортных потоков вряд ли связано. А пока ситуация меняется только в ручном режиме. Мэр Анатолий Локоть разместил на своих страницах в социальных сетях обращение к жителям с просьбой помочь в сборе информации о нечищеных местах города.

Я, конечно, удивилась такой открытости властей, но решила откликнуться не как журналист, а как обычный житель. Не поленилась, сфотографировала дворы и улицы, утопающие в снежной каше, в том числе дорогу на работу, отправила в комментарии. И уже на следующий день на этой улице появился грейдер.

Как выяснилось позже, накануне местное подразделение ЖКХ рапортовало в мэрию, что улица почищена, и даже приложили к отчёту липовое фото. После жалобы хитрецам пришлось исправляться. Но сомнительно, что такой метод может работать на территории всего мегаполиса.



Юлия Миняйло

журналист Автор