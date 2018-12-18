Жизнь на вершине мира

Прекрасное далёко Ключ-Камышенского плато, которое оказалось ближе, чем вы могли подумать

Фотографии предоставлены пресс-службой компании «СтройЭверест-Н»

В центре жить шумно, а на окраинах скучно. Зато в центре города предостаточно инфраструктуры: есть и школы, и детсады, и торговые центры, и множество развлечений. Вдали от центра города с инфраструктурой обычно сложно, но есть другие козыри – чистый воздух, захватывающие дух пейзажи, тишина и умиротворение. Можно ли решить эту дилемму и найти место для жизни, где бы всё это сочеталось? Корреспондент Сиб.фм выяснил, как компании «СтройЭверест-Н» удалось учесть пожелания будущих жильцов и построить жилой комплекс в живописном месте, где есть всё необходимое, чтобы жить интересно и счастливо.

Ожидание и реальность

Молодой семье искать жильё невероятно сложно – такой вывод я сделала после нескольких месяцев безрезультатных поисков квартиры в Новосибирске. Мне, возможно, возразят, что искать будущее жильё сложно всем, но ведь в случае с молодыми семьями к обычным требованиям добавляется и то, что квартиру приходится выбирать, как правило, на долгую перспективу, чтобы дети могли провести здесь своё детство. Счастливое, беззаботное и обязательно безопасное.

Так что учитывать в нашем случае пришлось многое: транспортную доступность, наличие школ, детских садов и спортивных комплексов, близость природных объектов, благоприятную экологию. А ещё хотелось бы жить вдали от суеты большого города, но так, чтобы не лишаться возможности посещать любимые места – торговые центры, рестораны, магазины рядом с домом. И, конечно, чтобы была возможность без труда добираться до центра Новосибирска.

Все эти требования мы озвучили риелтору, которая лишь развела руками. Жертвовать чем-то одним ради другого не хотелось. Поэтому пришлось уже даже смириться с мыслью о том, что новой квартиры накануне главного праздника года не будет. Пока не появился вариант ЖК «Эверест» на Ключ-Камышенском плато. Нам пообещали настоящий оазис для счастливой размеренной семейной жизни недалеко от центра. Близость к реке Иня и потрясающий вид на город прилагались. Именно туда и было решено ехать на экскурсию.

Признаюсь, у меня было предубеждение относительно места. Казалось, что Ключ-Камышенское плато – это удалённый район города, где совсем нет инфраструктуры, и откуда так сложно добираться до центра. Заезжала в этот район несколько раз лет пять назад, и всё, что осталось в памяти из того времени – это покосившиеся одинокие высотки и трубы ТЭЦ-5.

Январь 2018г

Январь 2018г Декабрь 2018г

Но каково же было моё удивление, когда я увидела современные новостройки в окружении леса рядом с рекой, горнолыжным комплексом, планетарием… Это как ожидание и реальность. Только с обратным эффектом, где реальность оказалась гораздо приятнее и удивительнее робких ожиданий.

Пять причин, чтобы влюбиться, заселиться и остаться

Я словно попала в другой мир. Теперь я поняла, почему в это место влюбляются с первого взгляда.

Полюбить ЖК «Эверест» действительно есть за что. Вот пять основных достоинств строящегося жилого комплекса, которые поразили меня и, я уверена, приятно удивят тех, кто хоть раз побывает в этом месте.

Живописные пейзажи

Слоган ЖК – «Живи на высоте», поскольку строящиеся дома расположены на самой высокой точке города, откуда открывается захватывающий дух вид на Новосибирск. С балкона своей квартиры можно наблюдать знаковые достопримечательности города – Бугринский мост, планетарий, колесо обозрения, пышную зелень Инюшенского бора и сверкающую гладь реки Иня. И всё это совсем рядом, буквально под рукой: вышел из подъезда – и пошёл открывать для себя другой Новосибирск по незаезженным маршрутам.

Близость к центру

А вот это поразило меня больше всего. Ведь тишины, соснового бора и речки больше ожидаешь от посёлка где-нибудь за городом, нежели от жилого комплекса, расположенного в 20 минутах езды от центра. Именно столько у нас заняла поездка от площади Ленина до «Эвереста». Впрочем, даже если личного автомобиля нет, добраться сюда по-прежнему легко – действуют пять автобусных маршрутов и три маршрутных такси. А с открытием Бугринского моста стало ближе и левобережье – на дорогу тратишь не более 20-30 минут.

Необходимая инфраструктура

В первую очередь нас, конечно, интересовала социальная инфраструктура. Проще говоря, школы и детсадики. Как оказалось, во дворе дома расположена большая современная школа № 155, рядом с ней — недавно построенный детский сад, а также поликлиника и детский центр для самых маленьких «Золотой ключик». Стало понятно, что за безопасность детей можно быть спокойным – рядом нет крупных магистралей и дорог с интенсивным движением, только обустроенные дворы, террасы и паркинги.

Впрочем, и другой инфраструктуры здесь хватает. Для действительно комфортной и уютной жизни в шаговой доступности от «Эвереста» нашёлся большой выбор продуктовых магазинов. Есть и «Ярче», и «Мария-Ра», и «Холидей».

Разнообразие развлечений

Развлечений здесь и впрямь хватает, что мы особенно оценили в преддверии Нового года. Ехать в центр города по предновогодним пробкам не нужно – все объекты находятся рядом с домом, в шаговой доступности. Это планетарий с самым большим колесом обозрения в Новосибирске – сюда обязательно отправимся с детьми, SPA-центр с разнообразными программами отдыха – отличный вариант устроить себе спа-день в затяжные январские каникулы, ресторан «Охота» – его мы тут же присмотрели для семейных застолий и встреч с друзьями.

Спортивные объекты

Рестораны-магазины – всё это хорошо, но хотелось бы и активных развлечений. Особенно нам, любителям спорта и приверженцам здорового образа жизни. Как выяснилось, поблизости от ЖК пролегает большая горнолыжная трасса «Иня», которая на лето превращается в площадку для игры в теннис. Рядом с домами комплекса расположена хоккейная коробка, конный клуб и есть фитнес-центр «Спарта».

Вот и все причины, которые заставили нас окончательно и бесповоротно переехать в ЖК «Эверест». Всё то, о чём мы мечтали, и то, что казалось невозможным, стало для нас более чем реальным – мы уже опробовали горнолыжную трассу, успели побывать в школе, куда пойдут наши дети, посетили планетарий и каждое утро выходного дня начинаем с прогулки по заснеженному лесу.

Кстати, взглянуть на всё это своими глазами, прогуляться по уютным дворикам, заглянуть в просторные квартиры и оценить живописный вид из окна будущей квартиры можно прямо сейчас, записавшись на экскурсию. Стройкомпания ежедневно проводит бесплатные экскурсии для будущих новосёлов, на которых рассказывает о комфортных условиях проживания в ЖК «Эверест» и знакомит с различными возможностями приобретения жилья – рассрочкой, материнским капиталом и ипотекой.



Полина Кузнецова

автор текстов, спецагент Автор