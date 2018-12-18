Новосибирская опера теряет голос

Солистка НОВАТа Ирина Чурилова не хочет оставаться Золушкой на фоне балета

Фотография Виктора Дмитриева

Новосибирский академический театр оперы и балета покинула сопрано Ирина Чурилова. Ученица легендарной испанской певицы Монсеррат Кабалье забрала свою трудовую книжку и планирует окончательно оформить трудовые отношения с Мариинским театром Санкт-Петербурга. В северной столице солистка с успехом работает уже несколько лет.

Ирина Чурилова стала уже шестым солистом оперной труппы, покинувшим за последние полтора года Новосибирск. По мнению наблюдателей, массовый исход ведущих исполнителей стал следствием репертуарной политики администрации театра: по инициативе худрука Владимира Кехмана доля спектаклей оперного жанра не должна превышать 20 %. Такой дисбаланс должен помочь увеличению показателей посещаемости.

Улетай на крыльях ветра

14 декабря официально стал последним рабочим днём Ирины Чуриловой в Новосибирском театре оперы и балета. Как стало известно, певица забрала свою трудовую книжку и перестала официально считаться солисткой оперы.

«Давно уже надо решить этот вопрос, – сообщили в театре, комментируя уход Ирины Чуриловой. – Наверняка ей было не так просто ездить туда-сюда».

Прозвучавшая фраза звучала как скрытая ирония. Дело в том, что в последнее время Ирина Чурилова нечасто баловала местных любителей оперы. В последний раз на новосибирской сцене она появилась 22 мая, когда спела партию Амелии в опере Верди «Бал-маскарад». Всего же в уходящем году певица вышла на сцену только в трёх спектаклях, одним из которых была опера «Князь Игорь», где Ирине Чуриловой доверили выступить в роли половецкой девушки.

Фотография с сайта novat.nsk.ru

Фотография с сайта novat.nsk.ru Фотография с сайта novat.nsk.ru

Половецкие пляски с рефреном «Улетай на крыльях ветра» считаются популярнейшим из фрагментов в опере Бородина, но его необязательно должна исполнять одна из лучших солисток театра. Тем более что, судя по социальным сетям, сопрано из Новосибирска довольно уверенно обосновалась в главных партиях на сцене Мариинского театра. Она участвовала практически во всех гастролях питерского театра, которые в последнее время прошли под руководством художественного руководителя и генерального директора «Мариинки» Валерия Гергиева в Мюнхене, итальянском Римини и Владикавказе. Отдельного разговора заслуживает выступление Ирины Чуриловой в Национальной опере Чили. В Сантьяго она в ноябре с огромным успехом исполнила партию Нормы в одноименной опере Беллини.

Закабалённое сопрано

У самой Ирины Чуриловой взять комментарий по поводу её ухода из новосибирской оперы не удалось. С момента прихода в театр Владимира Кехмана, который сначала был директором, а год назад стал художественным руководителем, она практически перестала давать интервью местным СМИ. Зато известно, что певице очень нравилась режиссёрская интерпретация Тимофея Кулябина оперы Вагнера «Тангейзер», где она исполняла партию Элизабет. И, судя по всему, ей явно было не по душе, что спектакль, вызвавший широкую общероссийскую дискуссию о свободе творчества, был снят с репертуара нынешним руководством театра.

Фотография Виктора Дмитриева

У выпускницы Новосибирской государственной консерватории уже давно в городе сформировался круг ценителей, которые не пропускают её выступлений. Широко известно, что она продолжала своё обучение, принимая участие в мастер-классах Дайаны Золы (Хьюстонская опера, США), а также проходя стажировку у вокального педагога театра «Ла Скала» Энцо Феррара. Но особый ореол вокруг Ирины Чуриловой возник после того, как она приняла участие в мастер-классах, которые проводила всемирно известная оперная звезда Монсеррат Кабалье. Более того, дважды по приглашению испанской оперной дивы – в 2012 и 2014 годах – она принимала участие в концертах, посвящённых творческой деятельности певицы в театре «Лисеу» в Барселоне.

Фотография Виктора Дмитриева

Примерно в этот же период Ирина Чурилова, за плечами которой были призовые места в нескольких международных конкурсах вокалистов, начала сотрудничество с двумя ведущими оперными домами России. В 2013 году с партии Маргариты в опере Гуно «Фауст» она стала работать в Мариинском театре, а на следующий год после участия в концертном исполнении оперы «Орлеанская дева» Чайковского она начала сотрудничество с Большим театром России.

За «Большой оперой» многого не видно

Сейчас уже понятно, что Ирина Чурилова стала шестой солисткой, покинувшей новосибирский оперный театр. Тренд начал формироваться последние полтора года, исключением стал лишь Алексей Зеленков. Его, как говорят, недавно активно сватал Большой театр. Но один из самых заметных участников телепроекта «Большая опера», видимо, поддавшись на уговоры, решил остаться в труппе.

Алексей Зеленков. ФОТОГРАФИЯ С САЙТА NOVAT.NSK.RU

Первым ушедшим из новосибирской оперы стал Иван Гынгазов. Он в настоящее время выступает в «Геликон-Опере», а также сотрудничает с агентством Bel Canto Global Arts Europe. Уже долгое время на оперной сцене Новосибирска не слышали обладателя уникального тенора – заслуженного артиста России Олега Видемана, который, подобно Ирине Чуриловой, неплохо обосновался в Мариинке и в Большом театре. Фактически переехал в Питер ещё один тенор – Сергей Кузьмин, у которого там уже сложился круг поклонников.

Дуплетом отметилось лето уходящего года, когда в Екатеринбург почти одновременно переехали тенор Тимофей Дубовицкий и баритон Валерий Гордеев. Это не считая того, что всё чаще на других сценах страны выступают Павел Янковский и Максим Аниськин. Тем более, что первый уже не новичок в Европе, и выступал там, в том числе, в спектакле Дмитрия Чернякова, а второй был одно время дублёром Дмитрия Хворостовского в «Метрополитен-опера».

«От балды» до исхода

«Всё шло к этому, – объясняет одну из причин своего ухода Валерий Гордеев, ныне солист Екатеринбургского театра оперы и балета. – Руководство упразднило очерёдность выходов в спектаклях, а солисты стали назначаться "от балды", а в результате половина труппы перестала работать, изредка выходя в эпизодических ролях».

К этому добавилась новая тенденция, когда театр решил радикально сократить количество оперных спектаклей. Так, опера «Бал-маскарад», в которой Ирина Чурилова последний раз выступила в новосибирской опере, была единственным таким спектаклем на большой сцене в мае уходящего года.

«Не стоит удивляться, что уход ведущих исполнителей новосибирской оперы стал напоминать бегство,

которое было в 90-е годы, когда труппа театра сократилась вдвое, – считает экс-директор Новосибирской филармонии и руководитель театра «Балет Новосибирск-100» Александр Савин. – Сейчас уже нет необходимого количества спектаклей, в которых могла быть задействована вся труппа».

Сейчас уже мало кто сомневается в том, что пришедший три с половиной года назад в новосибирскую оперу Владимир Кехман сумел изгнать архаичную маркетинговую политику. Он активно задействовал незатейливую наружную и телевизионную рекламу для привлечения зрителей. Однако этот метод оказался эффективным только для искусства танца, которое в Новосибирске и так особо в рекламе не нуждалось. Но, добиваясь высоких показателей посещения балетов, Владимиру Кехману не удалось изменить ситуацию с оперным жанром, поскольку здесь простого увеличения количества рекламы было явно недостаточно. Эффективных ходов для увлечения массового зрителя оперным жанром в Новосибирске интендант Михайловского театра из Санкт-Петербурга так и не нашёл.

«Мы не можем работать на пустой зал,

– оправдываясь перед журналистами, говорил весной генеральный директор театра Ара Карапетян, – но мои наблюдения показывают, что в Новосибирске оперные спектакли не любят».

В тесноте пространств

С началом нового сезона в НОВАТе репертуарная политика не изменилась. Солистам оперы пришлось искать себе место на сцене в других городах.

«Кто-то ездит петь в Михайловский театр. Остальным мы компенсируем за то, что по нашей вине они поют мало», – заявил художественный руководитель театра Владимир Кехман в большом интервью.

В это же время опера как жанр в новосибирском театре окончательно превратилась в падчерицу. Только за последние четыре месяца уходящего года на большой сцене прошло 68 балетов, в то время как полноценных оперных спектаклей состоялось только 19. За этой тенденцией специалисты просматривают элементарное желание поддерживать высокий процент посещения: при закрытом верхнем ярусе амфитеатра собрать полный зал на балетную постановку не так уж сложно.

«Не станет спасением реконструированный концертный зал имени Зака, куда всеми правдами и неправдами пытаются засунуть оперный репертуар, – считает Александр Савин. – Во-первых, реконструированный под 317 мест, он, как концертная площадка, неспособен окупить себя гастролями даже популярных отечественных артистов, не говоря об известных иностранных исполнителях».

Фотография sib.fm

Во-вторых, как считает экс-директор Новосибирской филармонии, по формату концертный зал, не имеющий ни занавеса, ни места под оркестр, не приспособлен под спектакли, какими бы условными они ни были, что не будет способствовать привлечению массового зрителя.

«А в-третьих, небольшое помещение концертного зала может просто испортить голоса оперных солистов, – отметил Александра Савин. – Тем более что до этого они привыкли работать в больших пространствах главной сцены».

В поисках нормы

Наблюдатели уже обратили внимание на то, что в 2019 году ситуация только ухудшится. Согласно объявленному репертуару, на большой сцене театра с января по апрель должно состояться только 20 оперных спектаклей, в то время как балетных будет ровно 90.



Евгений Казаринов

обозреватель Sib.fm Автор