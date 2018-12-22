В Новый год загадаю доброе дело

В канун новогодней феерии новосибирцев охватило желание творить добро . Где и как можно его реализовать?

ФОТОГРАФИЯ НИКИТЫ ДАВЫДЕНКО

В преддверии Нового года каждый из нас немножко ребёнок. Все мы ждём от Деда Мороза чего-то волшебного, необычного и незабываемого. С трепетом открываем коробки с подарками, а главное – дарим сами. Этот сказочный праздник вдохновляет нас на добрые дела, ведь каждый хочет проснуться в новом году обновлённым – чуточку лучше, искреннее и добрее, чем в прошлом.

Шагать в 2019 год по дороге добра может каждый новосибирец. Благо возможностей встать на этот путь в нашем городе предостаточно.

Помощь животным

В Новосибирске десятки приютов для бездомных животных. Им всегда нужна помощь. Простейший способ – перечислить деньги на счёт приюта. На эти средства оплачивают электричество, отопление, содержание и лечение хвостатых обитателей. Можно привезти корм, витамины, игрушки, вольеры, одеяла. Ещё лучше навестить кошек и собак, прогулка и ласка станут для питомца настоящим новогодним сюрпризом. Вы можете приехать в приют сами, а можете присоединиться к волонтёрским отрядам, курирующим приюты. Например, 13 января волонтёрский отряд «Пламя» из МБУ «Центр Молодёжный» отправляется к своим подопечным в краснообский приют «Верный друг». Присоединяйтесь!

Заботясь о братьях меньших, вы можете повысить свои компетенции. Например, если придёте на мастер-класс по изготовлению скворечников и кормушек для птиц. Он пройдёт в январе по адресу: улица Петухова, 118. Домики для птиц нужно будет развесить, и регулярно насыпать в них корм.

Помощь животным можно совместить и с культурной программой – сходить на благотворительный концерт. Как раз такой организует фонд помощи бездомным животным «Варежка». Это выступление акустического дуэта «Спутники» 21 декабря в 19:00 в культурном центре «Этаж». Вход за пожертвования.

И, наконец, двойной подарок! Подарите ребёнку питомца из приюта. Вы осчастливите сразу два маленьких сердца.

Подарки детям

В нашем городе более 50 благотворительных организаций. Большинство из них поддерживают детей. Это и сироты, и ребята из социально неблагополучных или малообеспеченных семей, и инвалиды, и особенные дети. Ваш скромный подарок станет для них долгожданным чудом. Вы можете перечислить деньги на счёт благотворительного фонда, на них закупают, например, кресла, ходунки и прочий жизненно необходимый, но совсем не дешёвый инвентарь. А можете принести в офис фонда игрушки, новогодние сладкие наборы, спортивный инвентарь, косметику для тела, парфюмерию. К примеру, благотворительный фонд «Рука помощи» как раз сейчас проводит акцию «Подари ребёнку рождество».

Фотография с сайта рука-помощи.рф

А Благотворительный Фонд Памяти имени Володи Женова готовит подарки для 135 воспитанников Центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей, детей из приёмных семей и детей с ДЦП. Если времени искать реквизиты благотворительных организаций у вас нет, не беда. В гипермаркетах города стоят ёлки, украшенные открытками воспитанников детских домов. В них малыши пишут об игрушке-мечте. Вы можете купить её и отдать на стойку информации. Подарок передадут ребёнку.

Помощь детям в больницах

Увы, но многие ребятишки встречают праздник в больничной палате, а некоторые проводят здесь месяцы. Для таких детей важны не игрушки, а игры. Уже несколько лет их проводят волонтёры из добровольческой организации «Больничные клоуны НОС». Проект нуждается в финансовой поддержке. А главное, в людях. Каждый может пройти творческий отбор и стать частью команды: играть с детьми, читать сказки, проводить мастер-классы. Больничная клоунада уже стала профессией и требует серьёзного обучения. А вот больничное волонтёрство доступно каждому, кто готов провести 3-4 часа своего выходного в детском отделении. Весь декабрь волонтёры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек будут ходить в гости к ребятам, находящимся на домашнем лечении – это порядка 30 семей. Затея обойдётся в 50 000 рублей. Каждый новосибирец может помочь рублём.

Фотография из группы «Больничные клоуны НОС» vk.com

Подари жизнь

Станьте донором. Всё, что нужно сделать, – сдать кровь на ближайшей станции переливания. А можно перевести средства в «РуссФонд» – он помогает детям с диагнозом «рак». Ваш поступок спасёт чью-то жизнь.

Накорми голодного

Многие стесняются благотворительности, но помочь хотят. Акция «Корзина доброты» как раз для таких. Авторы акции – волонтёры фонда «Доброе дело» установили в продуктовых магазинах «Светофор» корзины. Покупатель может положить туда любой, оплаченный им продукт. Собранное продовольствие развозят малообеспеченным семьям Дзержинского района. Кроме того, каждую субботу в 11 утра возле гостиницы «Северная» волонтёры «Доброго дела» раздают бесплатные обеды нуждающимся. Покушать сюда приходят не только бездомные, но и обычные пенсионеры.

Поделись одеждой

Бывает, купил вещицу, надел пару раз и понял – не твоё. И лежит вещь в шкафу бесполезная, занимает место. А ведь может ещё послужить людям. В Новосибирске есть несколько мест, куда можно принести пусть и бывшие в употреблении, но добротные вещи. Это храмы, например, Православный приход во имя преподобного Серафима Саровского в Ленинском районе. Принимают одежду и обувь также в кризисных центрах Новосибирска, там где обретают временный дом и поддержку беременные женщины и мамы с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Нередко женщины прибегают сюда буквально босиком. Одежда и обувь здесь действительно нужны. Кроме того, есть в Новосибирске социальный склад, его организовал благотворительный фонд «СемьЯ». Находится он на Связистов, 1. Здесь малоимущие люди могут выбрать себе одежду, обувь и предметы обихода. Вещи, которые вы привезёте, должны быть чистыми, целыми и отглаженными.

Фотография из группы «Семь Я» vk.com

Стань волонтёром

Уходящий год, прошедший под знаком волонтёрства, показал – добровольческое движение в Новосибирске растёт и ширится. Помогать людям – это просто и даже в тренде. Можно вступить в один из городских волонтёрских отрядов города, а можно делать добро в одиночку. Кстати, на социальном складе для малоимущих всегда нужны помощники: разложить вещи, помочь с выбором, навести порядок. Приходите!

Мест, где ваши руки и знания пригодятся – сотни. Если вы педагог – дайте бесплатные уроки. Если юрист – проконсультируйте безвозмездно. Если мастерица – свяжите набор носков и отвезите в дом престарелых. Почистите снег у дома соседей-стариков, наконец. Сделайте подарок уборщице вашего подъезда. Познакомьтесь с соседями, возможно, среди них есть одинокие люди, подарите им охапку ёлочных лап с шарами. Поверьте, ваше неожиданное внимание станет бесценным подарком на Новый год.



Юлия Миняйло

журналист Автор