Не тратьте ваши денежки

Новогодние подарки, которые могут испортить настроение

фотографии с сайта visualhunt.com

В Новый год мы не только получаем подарки, но и дарим их. Родным, близким, друзьям, коллегам. Вспомните ситуации, когда вы получали сюрприз на Новый год, а вместо восторга он вызывал у вас недоумение. Редакция Сиб.фм подготовила для вас список вещей, которые, по мнению новосибирцев, окажутся совершенно неуместными и бессмысленными под новогодней ёлкой.

Россияне в этом году решили подойти к выбору новогодних презентов основательно. Так, согласно результатам опроса, проведённого сервисом OneTwoTrip, каждый третий россиянин готов потратить на новогодний подарок близкому человеку более пяти тысяч рублей. Четверть соотечественников готова заплатить за него от трёх до пяти тысяч. При этом меньше всего респондентов – около 15 % – заявили, что готовы потратить на праздничные презенты не более тысячи рублей. К сожалению, так случается, что при взгляде на некоторые новогодние подарки в голову приходит один вопрос –

«Как можно было подарить такой ужас?».

Давайте разберёмся, какие презенты точно не вызовут радости у окружающих?

Подложить свинью

Итак, полки магазинов пестрят сувенирами и текстилем с символикой года. Всевозможные статуэтки, текстиль (полотенца и прихватки), магниты на холодильник. Этот список можно долго продолжать. Все вышеперечисленные предметы в народе именуются пылесборниками, занимают лишнее место (в лучшем случае) на полке, а то и отправляются сразу в утиль. Как правило, дешёвые сувениры «по акции» из гипермаркета не только выглядят ужасно и пахнут китайским клеем, но их ещё часто посыпают блёстками, которыми потом усыпана вся жилплощадь. В общем, выбросить такие вещи бывает жалко, а толку от них ноль. Как вариант, «символичные» вещи можно передарить, но через 12 лет, когда символ года вновь станет актуальным.

Выбор без выбора

Кажется, подарочные сертификаты и подарочные карты прочно вошли в нашу жизнь и, вполне вероятно, что они могут пригодиться только человеку, которого вы очень хорошо знаете. Если речь идёт о подарочном сертификате какого-либо салона красоты, то потратить его можно только на определенный вид услуг. Вдобавок, сертификат (также как и подарочная карта) может иметь и ограниченный срок действия, о котором его будущий владелец может забыть. Бывают и вовсе казусы – когда по невнимательности люди дарят просроченный сертификат.

Я календарь переверну

Квартальные, настенные, перекидные. Речь идёт о календарях. В преддверии Нового года магазины и киоски с канцтоварами буквально забиты календарями, а для типографий настало золотое время. Календари с корпоративной символикой заказывают компании, как правило, для своих сотрудников, а от календарей в киосках с изображением свиней (символ года по восточному календарю) кажется, пестрит в глазах. Эти традиционные корпоративные подарки и без вашего участия могут пополнить закрома друзей и знакомых. Настенные календари на бумаге давно уже стали пережитком прошлого, поскольку в век цифровых технологий календари и встроенные органайзеры перекочевали в наши смартфоны, так что бумажный календарь запросто рискует оказаться в списке невостребованных вещей.

Сладость не в радость

Перед Новым годом наряду с сувенирами с символикой года появляются и сладкие наборы. Купить и подарить такой подарок – чистой воды лотерея. Под яркой упаковкой могут скрываться невкусные продукты с растительными маслами, консервантами и красителями. От покупки и дарения такого презента всё же стоит воздержаться.

Вот тебе мыло, хоть помойся

Традиционный подарок из прошлого – дешёвый подарочный набор, состоящий из геля для душа, мыла, шампуня и прочих средств гигиены. Обычно всё это удовольствие стоит каких-нибудь 300 рублей, что, безусловно, удобно для дарителя. Когда-то заполучить такой набор было пределом желаний, а сейчас он просто может быть при случае кому-то передарен. Лучшее, чего стоит ожидать от такого презента – натянутую улыбку одаряемого и неискренние слова благодарности. Да и вообще, когда дарят шампунь или мыло, это может быть воспринято как намек, что одаряемый – грязнуля.

В этой же ценовой категории можно купить алкоголь, тем более в магазинах сейчас на него масса акционных предложений.

Но здесь следует отметить, что с алкоголем тоже есть несколько нюансов. Во-первых – не все пьют алкогольные напитки. Во-вторых – крепкие напитки женщинам не дарят. В-третьих – дарить самый дешёвый алкоголь категорически нельзя. Ещё один каверзный момент: велика вероятность, что вы не угадаете с напитком и подарите человеку вместо желанного ликёра нелюбимый, хоть и дорогущий виски. Универсальный вариант – немного добавить и купить бутылочку просекко, которое станет весьма неплохой альтернативой шампанскому к новогоднему столу.

Несгораемая свеча

Это универсальный подарок, который приобретается в последний момент, когда все идеи уже иссякли. Свечки с новогодней тематикой, в форме символа года. Кроме декоративной, этот подарок не несёт никакой функции, поскольку красивые свечи жалко зажечь. Так что есть большая вероятность того, что этот подарок послужит будущему владельцу очередным пылесборником.

Денежный вопрос

Казалось бы, деньги – универсальный вариант подарка – кто их не любит? Как раз купюры в конверте будут являться наиболее спорным вариантом презента. Подарок может оказаться обидным, если человек ждал внимания к себе, а получил конверт со словами «сам купишь, мне некогда искать». Он может быть досадным, если сумма в конверте напоминает сдачу в магазине. Мелочью. Он может быть неловким, если сумма слишком велика и автоматически обязывает получателя презента к ответным действиям.

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Безусловно, дорог не подарок, дорого внимание. Руководствуясь этой народной мудростью, люди продолжают дарить друг другу новогодние сувениры. Однако на вопрос: «хотели бы они сами получить в подарок сувенир?», абсолютное большинство отвечает отрицательно.

Подарок может быть полезным, но желанным ли?

Увы, если он не совпадает с ожиданиями одаряемого, то вызовет у него разочарование, а деньги вы потратите просто впустую.

При выборе любого подарка важно учитывать особенности конкретного человека: кому-то придётся по душе новогодняя игрушка, а кому-то не угодишь и антикварной вазой. Но перебарщивать при выборе подарка тоже не стоит. Помните, подарок, прежде всего – акт искренней эмоции, которая способна пробудить светлые чувства в человеке.



Михаил Докукин

блогер, фотограф, путешественник Автор