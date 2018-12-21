От Крыши мира до седых волос

Пять небанальных вариантов Нового года

фотографии Марии Неласовой и с сайта pixabay.com

До Нового года осталось совсем немного времени, и если вы ещё не определились, что же делать, то наш материал для вас. Интересно проведённые праздники упираются далеко не только в финансовые возможности.

Сделать оливье по классическому рецепту, заморочившись с дичью и раками? А может, купить билет на поезд на любое направление, чтобы под бой курантов отметить праздник в вагоне с незнакомцами?

В нашей подборке мы расскажем о пяти небанальных вариантах новогодних каникул.

Новый год в ванне, но без еды

Начнём, пожалуй, с самого экстремального Нового года. Сейчас поймёте, почему.

Поездка в Улутай на курс лечебного голодания. Да-да-да. Как раз подходит тем, кто действительно хочет с боем курантов начать новую жизнь. Не едим, не выпиваем под присмотром специалистов. Принимаем грязевые ванны и другие процедуры. И всё это на удивительном Алтае, среди прекрасной природы и идеальной экологии. Стоимость программы начинается от 7000 рублей за 10 дней. Скипидарная или рапановая ванна?! Конечно, очень необычно звучит… Но мы ведь хотели необычного Нового года?

Как раз скипидарная ванна активизирует кровообращение и запустит процессы самооздоровления организма. И лёгким покалыванием по телу выведет из организма токсины и шлаки.







Так что после праздников возвращаемся домой помолодевшими и с новыми впечатлениями. Кстати, там же находятся знаменитые голубые озёра, которые помогают забеременеть, и село Аскат, которое называют местом космической силы.

Чем там заняться, уж пофантазируйте сами, хотя, говорят, там всегда есть с кем посоветоваться.

В качестве сувенира привозим хорошее настроение и сборы алтайских трав.

Весь год после такой его встречи, несомненно, пройдёт на новом энергетическом уровне и положит начало позитивным переменам в жизни и теле. Ведь в здоровом теле – здоровый дух!

Стать истинным джентльменом в азиатской Венеции

Погодите скептически относиться к слову «Азия». Конечно, можно поехать в отель, где всё включено, и фотографии оттуда не будут отличаться от почти любого пляжа мира…

А можно поехать в древний Хойан. Это маленький городок во Вьетнаме, практически целиком ставший историческим достоянием ЮНЕСКО. И море там есть, ведь Хойан – образец хорошо сохранившегося порта Юго-Восточной Азии XV-XIX века!

Он действительно настоящая вьетнамская Венеция доколониальных времён. По реке курсируют колоритные лодки, в старинных домах много ресторанчиков и бутиков. Весь город похож на ожившую декорацию для фотосессии. И самое интересное, что всё вокруг настоящее. И да – идеально чисто! И такая атмосфера, что все улыбаются.







Довольны будут и любители классики питания, и те, кто хочет найти что-то интересное. Ведь город много веков владеет секретным рецептом приготовления лапши.

Славится город ещё и своими портными. Здесь десятки мастерских готовы сшить вам за пару дней любой самый прекрасный костюм или платье. В их арсенале сотни образцов качественной ткани.

Точная копия английской тройки самого модного дома обойдется долларов в 150.

А красивое платье, идеальное сидящее по фигуре, – в 30-50 долларов.

Пожалуй, встретить Новый год в новой идеальной одежде с иголочки – хорошая примета, которая принесёт добрые изменения и благополучие в жизнь.

Цены на жильё очень демократичные и ночёвка в красивом гостевом доме на старинной улочке начинается от 10 долларов за комнату на двоих.

Виза россиянам не нужна. В качестве сувенира можно привезти лишний чемодан фруктов, шёлка, кофе и фонариков.

В этом случае стоит обратить внимание на «Аэрофлот». Зимой традиционно на азиатские направления действует бесплатная повышенная норма багажа – 2 чемодана по 23 кг + ручная кладь.

И пожалуйста, не перепутайте Хойан и Хайнань, иначе окажетесь на тёплом острове. Что, в принципе, тоже неплохо после сибирских холодов.

На снегоходах в поисках души

Ещё одно необычное празднование Нового года и гарантированные необычные каникулы – присоединиться к «Усадебному экспрессу», новому направлению отечественного туризма. Снегом нас в Сибири не удивить, но есть места, где зимой можно почувствовать нечто удивительное — чай из самовара, хлеб из печи, поездка на санях между древними деревнями.

Поездка на Русский Север в сторону Архангельска очень необычная, ведь это одна из самых таинственных территорий нашей страны. Многие уверены: именно здесь царит та самая «загадочная русская душа». Сотни лет назад здесь появился особый пласт русской культуры.

Каргополь. В этом регионе сохранились древние деревянные церкви, а местные жители до сих пор живут в поморах длиной до 30 метров. В деревнях вместо тротуаров – деревянные настилы, жизнь также неспешна, как и века назад. Бельё же полоскают по старинке в реке в специальной постройке-полоскальне.

Передвигаться между населёнными пунктами вы будете на санях и снегоходах. На маршруте очень много интересных часовен, храмовых комплексов, старинных усадеб, музеев, сохранившихся купеческих домов. Только представьте – зайти в церкви допетровской эпохи и прикоснуться к дереву, которое помнит ещё церковный раскол патриарха Никона.

Сохранились в древних селах Каргопольского уезда и деревянные храмовые ансамбли XVIII-XIX веков. Один из них можно будет посмотреть в Ошевенске.

Там же находится Церковь Михаила Архангела постройки 1715 года. Храм уникален- это единственный сохранившийся храм с «кубоватой» кровлей на Верхней Онеге.

А в Глазове есть часовня XVIII века – Сошествие Святого Духа – с сохранившимся перекрытием «небо»…

Днём смотрим старину, удивляемся сохранившимся народным промыслам, вкусно обедаем в деревнях, а вечером – банька.

Привозим обязательно каргопольскую игрушку. Истоки её промысла идут еще с XIII века из деревень Архангельской области. Когда лепили посуду, то из остатков материала делали незатейливые фигурки для игр детишкам. В наше время традиции ремесла сохранились практически без изменений.







В грубовато-наивной игрушке преобладает деревенская тематика. Пахари и сеятели отдыхают во время обеденного перерыва; женщины с красивыми косами и в ярких сарафанах стирают бельё и нянчат детей.

Если вам встретится фигурка полуконя-получеловека Полкана, обязательно берите. Он был защитником людского народа от всех бед и напастей. И в Новом году при любой опасности он закроет широкой грудью, отражая нападки судьбы.

Недельная стоимость поездки – около 60 000 рублей, включая всё, начиная с проезда из Москвы.

Такое душевное и духовное начало Нового года обязательно принесет в жизнь тепло и мир.

Тропой седых волос к вершине!

Все задуманные в жизни вершины будут покорены, если встретить Новый год в горах. И, разумеется, не просто в отеле. Вот пара интересных идей.

Крым. Пальмы, море и дворцы будут ждать вас, но потом...

Сначала переход по заснеженным перевалам и яйлам через горы, мимо водопадов и загадочных ущелий. Ночёвки на базе спелеологов, в палатках, охотничьих гротах. Только представьте себе такой Новый год!







Поход начинается в Симферпольском районе. Тропа седых волос, вид на манящую морем Алушту, Долина Приведений, карстовые пещеры, чтобы отдохнуть и погреться.

Невероятные виды и эмоции

В конце концов тропинки приведут в посёлок Рыбачье на море, и вот тут уже можно или в Севастополь махнуть, или на Южном берегу Крыма оторваться.

Стоимость недельного похода, включая питание и инструктора, – около 7000 рублей.

Мало Крыма? Как насчёт Марокко?

Бюджетные программы путешественников начинаются в Марракеше, знаменитом своей стариной мединой и садами. Дальше по плану бывшая пиратская крепость, а ныне один из самых аутентичных городов Африки – Эс-Сувейра.

А рядом Агадир – туристическая мекка. Самые стойкие смогут искупаться в Атлантическом океане. Он, кстати, прохладный в любое время года.

Потом трекинги в долине Райской долине, чтобы войти в форму для того, зачем мы приехали. Ведь цель поездки – восхождение на Тубкаль (4167м)







Это – высочайшая точка Северной Африки.

И, кстати, несмотря на то, что Сахару буквально видно, в Марокко есть горнолыжные курорты.

Страна это очень бюджетная для туризма. Пребывание обойдется 30-40 евро в день. Само восхождение стоит около 400 евро (включая питание, инструкторов, горное снаряжение). Виза россиянам не нужна. После такого воспитания характера всё намеченное на 2019 год точно сбудется!

Да, и ненадолго сменить сибирские морозы на Чёрное море тоже полезно.

Новый год на Крыше мира

Одни из самых популярных сейчас у европейцев стран для туризма совсем ещё не оценены россиянами.

Это Казахстан, Узбекистан, Киргизстан.

Сейчас вы увидите эти фотографии и не поверите что они сняты там. Так что самое время исправить этот пробел, тем более что рядом, а зимой из Сибири много прямых авиарейсов.







Добавьте восточное гостеприимство, отсутствие языкового барьера, фантастически вкусную кухню и экзотику. Не этого ли и мы ждём от путешествия? И цены очень приятно удивляют.

На перепутье Шёлкового пути нужно отдать дань почтения блюду бешбармак и даже, возможно, научиться есть его руками, попробовать ашлян-фу — холодный суп из кисло-острого овощного бульона и лагманной лапши. Любители необычного смогут оценить мууздоо- хрящ барана, обжаренный на углях, или олобо для почетных гостей – блюдо из бараньих лёгких, маринованных в смеси молока, специй, соли и масла. Запить еду можно максымом — напитком из ячменя, проса, пшеницы и кукурузы. Вкус у него кисловатый.

Будьте готовы к тому, что будут блюда не только из конины, но и из яков. Кстати, шашлык из мяса яков очень нежный и вкусный. И, конечно же, плов, не бойтесь есть его на рынках, там он самый вкусный.

Давно ли с вами здоровались на улице незнакомые люди?

А бесплатно давали на рынке фрукты или звали позавтракать в деревенский дом?

Всё это – соседи по СНГ. Конечно, можно выбрать любой из больших городов, но стоит потом взять машину напрокат и поехать по стране – интересные встречи гарантированы. А если позволит погода, надо как можно дальше углубиться по знаменитому Памирскому тракту навстречу горам-семитысячникам на Крыше мира. Некоторые автомобильные перевалы тракта проходят на высоте больше 4000 метров. Ведь Памир – огромное высокогорное плато, узел самых высоких горных систем мира: Гималаев, Каракорума, Гиндукуша и Тянь-Шаня.







Виза россиянам не нужна. И, кстати, для Казахстана и Киргизии не нужен и загранпаспорт.

Привезти можно знаменитый курут — это такой кисломолочный продукт, но в виде сухих шариков. Такой своеобразный сыр. Его история уходит в древние кочевые времена. Тогда изготовление курута было одним из немногих способов запастись провизией надолго, ведь хранится такой продукт годами. На вкус он солёно-кисловатый. Один шарик стоит меньше рубля.

Памир считается сакральным местом. Говорят, здесь до сих пор живут единороги, встречаются золотоносные муравьи, а в горах спрятаны тайные комнаты с древними знаниями. После встречи Нового года в таком месте организм наполнится внутренней силой, и кто знает, какие знания смогут открыться во сне во время этого путешествия.



Мария Неласова

журналист, путешественник Автор